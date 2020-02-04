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 Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Знаем!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы работаем над реформами 25 часов в сутки и 8 дней в неделю, - Зеленский

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Между строк

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я недавно в политике, не научился отвечать на чувствительные вопросы, - Брагар извинился за совет продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Конец эпохи элитных собак

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

"Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаааку ..."

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Есть такая партия!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен извиниться за то, что привел к власти никчемных депутатов, - Климпуш-Цинцадзе

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

В поисках жертвы

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Только валютой

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Конец эпохи здравого смысла

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я бы предложила ему продать мозги!": ВВС пообщалось с пенсионеркой Колючей, которой "слуга народа" Брагар предложил продать собаку

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Источник: https://censor.net.ua/p3173792
 
   
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я бы ещё им и ермолку колорадскую надел...
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Шкода, що нема жабки на міністерку, яка сказала, що всі силові структури в Україні під ковпаком у Мюллєра. Пардон, у Моніки.
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Гуси врятували Рим.
Собаки врятують Україну ( С)
А зелених до дідька.
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то народна творчість.
влада надихає на гумор.
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А почему про клоуна пороха нет фотожаб, как это ничтожество пиарится на своих встречах.
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25 часов... 8 дней в неделю.. 100500 дней в году...
Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6658

....забыл как шутить...
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это чо,к следующим выборам оно так выглядеть будет?
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нет, так он будет через год выглядеть!
если будет работать 25 часов в сутки, 8 дней в неделю !
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Вспомнил за собак. Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7128.
Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3620
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Anfisa Piterskaya
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу..* Картина Владимира Маковского «Посещение бедных» 1874 год

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6391 Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6143
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шота расейка какая то укороченая Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2273.уже все решено?

Michael Avrinsky
Средняя продолжительность жизни после выхода на пенсию. Причём эта инфографика была составлена до повышения пенсионного возраста, т.е. в России сейчас 6 лет

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5927
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