 Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Знаем!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы работаем над реформами 25 часов в сутки и 8 дней в неделю, - Зеленский
Между строк
Читайте на "Цензор.НЕТ": Я недавно в политике, не научился отвечать на чувствительные вопросы, - Брагар извинился за совет продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Конец эпохи элитных собак
"Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаааку ..."
Есть такая партия!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен извиниться за то, что привел к власти никчемных депутатов, - Климпуш-Цинцадзе
В поисках жертвы
Только валютой
Конец эпохи здравого смысла
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я бы предложила ему продать мозги!": ВВС пообщалось с пенсионеркой Колючей, которой "слуга народа" Брагар предложил продать собаку
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Z148
Собаки врятують Україну ( С)
А зелених до дідька.
влада надихає на гумор.
супер!
....забыл как шутить...
если будет работать 25 часов в сутки, 8 дней в неделю !
Anfisa Piterskaya
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу..* Картина Владимира Маковского «Посещение бедных» 1874 год
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Michael Avrinsky
Средняя продолжительность жизни после выхода на пенсию. Причём эта инфографика была составлена до повышения пенсионного возраста, т.е. в России сейчас 6 лет