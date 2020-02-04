 Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудника Секретариата Кабинета министров задержали на горячем в момент получения взятки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Чиновник Секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику", — сказано в сообщении.
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Производство расследуют по ст. ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (требование и получение неправомерной выгоды).
Если вина чиновника будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
04.02.2020 г.
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Да, зе-бильчики?