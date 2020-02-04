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 Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР. ФОТОрепортаж

За эту сумму руководитель управления Секретариата Кабмина обещал подписать акты приема-передачи строительных работ и отозвать судебные иски к подрядчику.

Сотрудника Секретариата Кабинета министров задержали на горячем в момент получения взятки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Чиновник Секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику", — сказано в сообщении.

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Производство расследуют по ст. ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (требование и получение неправомерной выгоды).

Если вина чиновника будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР 01
Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР 02
Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР 03
Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР 04
Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР 05
Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР 06
Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР 07

Источник: https://censor.net.ua/p3173791
 
 
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Вообще не плохо бы поехать в Кончу и всем подряд задать вопрос - откуда бабки на особняки ?
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конча поїде в кончу?! можливо, пристроїтись!
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А как в Закарпатье требуют с застройщиков откаты в ГАСК !!!
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А хіба у ГАСК є інші функції крім відкатів ? Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 7559
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Ну шо ж , Свинарчуков по ходу , уже переловили ,, теперь начали зеленчуков . Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 987 ..
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В цьому питанні у нас відмінна спадкоємність поколінь і в Уряді і в Верховній Раді.
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норм донат а ты простолюдин бомжуй в атб нищенка
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Очередная попытка завалить коррупционеров баблом провалилась.
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мимо мендельштрассе вопросы не решаются...
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А шо это шухрич на 112-м вдруг закартавил? До этого искусно маскировался под этнического украинца?
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А где же имя? Страна должна знать своих герое в лицо!!!
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дійшли до того, що "своїх" здають?! гончаруку, ПНХ гнида,економіка в дупі.
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Хроника одного Президента ...

04.02.2020 г.

Группа представителей украинских фармацевтических компаний явилась к Данилову с рассказами о необходимости срочной разработки противовирусного препарата против вируса 2019nCoV. Хотят 2 млрд. гривен в качестве государственной программы.

Денис Шмыгаль, креатура Рината Ахметова, стал вице-премьером, министром развития громад и территорий.

Ермак готовится занять место главы ОПУ. и уже все рассказывает, как эффективно будет работать этот орган при нем. Куратор Ермака Сергей Приходько стал помощником премьер-министра РФ Мишустина.
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А ведь такие взятки давно. И только сейчас взялись...
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Надо было зарплату чиновнику не в 5 раз поднимать, а в 10(!) - тогда бы он взяток точно не брал бы!
Да, зе-бильчики?

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Хто відповідає за "свій" секретаріат? Зашквареному дебіло, потрібно видати "премію"?!!!
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..да не взятка это совсем, а Дань! Данына! Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 6927 ..традиция такая еще с древних времен..всегда ж старшИне детишкам на молочишко носили....так и продолжают.. Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 6927...
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