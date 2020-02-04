 Боевого медика Клавдию Сытник, погибшую на Донбассе, проводили в последний путь на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеосюжете ТСН.
Клавдия Владимировна Сытник (девичья фамилия - Король).1986 года рождения, сержант, старший боевой медик механизированной роты 93-й отдельной механизированной бригады, которая погибла 1 февраля днем в районе населенного пункта Новотошковское Попаснянского района Луганской области от сквозного осколочного ранения в грудную клетку, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ в доставке медикаментов на позиции.
Клавдия Сытник родилась 24.02.1986 года. Окончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованию, проходила практику на "скорой помощи". В феврале 2017 подписала трехлетний контракт на военную службу. Проходил службу в 54-й ОМБр, в октябре 2019 перешла в 93-й бригаду.
У нее остались родители, сестра и дочь.
Фото - издание Объектив ТВ