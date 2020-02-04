EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1111  0
Материалы по теме:
Все про:похороны (1033) Харьковщина (1454) Ян Осока (951) 93 отдельная механизированная бригада (66)

 Боевого медика Клавдию Сытник, погибшую на Донбассе, проводили в последний путь на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

4 февраля, в поселке городского типа Зачепиловка Харьковской области состоялось прощание с погибшим украинским боевым медиком Клавдией Владимировной Сытник (девичья фамилия - Король).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеосюжете ТСН.

 Клавдия Владимировна Сытник (девичья фамилия - Король).1986 года рождения, сержант, старший боевой медик механизированной роты 93-й отдельной механизированной бригады, которая погибла 1 февраля днем ​​в районе населенного пункта Новотошковское Попаснянского района Луганской области от сквозного осколочного ранения в грудную клетку, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ в доставке медикаментов на позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевой медик получила смертельные ранения, попав под вражеский обстрел во время доставки медикаментов на позицию ОС, - пресс-центр. ФОТО

Клавдия Сытник родилась 24.02.1986 года. Окончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованию, проходила практику на "скорой помощи". В феврале 2017 подписала трехлетний контракт на военную службу. Проходил службу в 54-й ОМБр, в октябре 2019 перешла в 93-й бригаду.

У нее остались родители, сестра и дочь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Побратимы простились с боевым медиком Клавдией Сытник, погибшей на Донбассе 1 февраля, - 93-я ОМБр. ВИДЕО

Боевого медика Клавдию Сытник, погибшую на Донбассе, проводили в последний путь на Харьковщине 01
Боевого медика Клавдию Сытник, погибшую на Донбассе, проводили в последний путь на Харьковщине 02
Боевого медика Клавдию Сытник, погибшую на Донбассе, проводили в последний путь на Харьковщине 03
Боевого медика Клавдию Сытник, погибшую на Донбассе, проводили в последний путь на Харьковщине 04

Фото - издание Объектив ТВ

Источник: https://censor.net.ua/p3173790
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх