 Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля. ФОТОрепортаж

Гончарук в премьерской ложе
Спикер Разумков отчитывается о работе ВР за минувшую сессию
В центре секретарь СНБО Данилов и омбудсмен Денисова
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованов
Премьер Гончарук в президиуме ВР
Консультации спикера Разумкова и сопредседателя фракции "Слуга народа" Арахамии
Ложа Кабмина
Активные жестикуляции премьера Гончарука и министра финансов Маркаровой
Гончарук и Арахамия
Вакарчук в зале ВР
Баннер с именами погибших воинов
Фото с конституцией
Выступление Тимошенко
Министр финансов Маркарова и вице-спикер Стефанчук
Маркарова и Милованов
Беседа Гончарук и вновь назанченный вице-премьер-министр Украины - министр развития громад и территорий Украины Шмыгаль
После беседы со Шмыгалем Гончарук взял себя за горло
Исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков пришел в актуальной футболке, связанной со скандалом во фракции монобольшинства
"Слуга народа" Ткаченко
Гончарук перед голосованием по кадровым перестановкам в Кабмине
Алена Бабак перед голосованием за ее отставку попросила депутатов: "Отпустите меня с Богом и дайте мне свободу"
Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра Украины - министра развития громад и территорий Украины.
Рабинович и Арахамия
Разумков, Рабинович и Стефанчук
Фото - Цензор.НЕТ
Губернатор Токио покинет пост из-за поездки на дачу на служебном авто