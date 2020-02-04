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Все про:ВР (24340) депутат (2832) Бабак Алена (18) Гончарук_Алексей (632) Шмыгаль Денис (3)

 Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля. ФОТОрепортаж

4 февраля состоялось первое заседание третьей сессии Верховной Рады девятого созыва. Депутаты уволили министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначили на эту должность Дениса Шмыгаля. Кроме того, был проголосован ряд законопроектов.

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 01

Гончарук в премьерской ложе

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 02

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 03

Спикер Разумков отчитывается о работе ВР за минувшую сессию

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 04

В центре секретарь СНБО Данилов и омбудсмен Денисова

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 05

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованов

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 06
Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 07

Премьер Гончарук в президиуме ВР

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 08

Консультации спикера Разумкова и сопредседателя фракции "Слуга народа" Арахамии

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 09

Ложа Кабмина 

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 10
Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 11
Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 12
Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 13

Активные жестикуляции премьера Гончарука и министра финансов Маркаровой 

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 14

Гончарук и Арахамия 

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 15

Вакарчук в зале ВР

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 16

Баннер с именами погибших воинов

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 17

Фото с конституцией 

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 18
Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 19

Выступление Тимошенко

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 20

Министр финансов Маркарова и вице-спикер Стефанчук

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 21

Маркарова и Милованов 

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 22
Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 23
Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 24

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 25

Беседа Гончарук и вновь назанченный вице-премьер-министр Украины - министр развития громад и территорий Украины Шмыгаль

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 26

После беседы со Шмыгалем Гончарук взял себя за горло 

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 27
Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 28

Исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков пришел в актуальной футболке, связанной со скандалом во фракции монобольшинства

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 29

"Слуга народа" Ткаченко

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 30
Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 31

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 32
Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 33

Гончарук перед голосованием по кадровым перестановкам в Кабмине

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 34

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 35
Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 36
Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 37

Алена Бабак перед голосованием за ее отставку попросила депутатов: "Отпустите меня с Богом и дайте мне свободу"


Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 38

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра Украины - министра развития громад и территорий Украины.

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 39

Рабинович и Арахамия

Уменьшение количества нардепов, назначение министром Шмыгаля и рука на горле Гончарука, - первый день работы ВР третьей сессии 4 февраля 40

Разумков, Рабинович и Стефанчук

Фото - Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3173770
 
 
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Влада прагне мати більше ручних депутатів.
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как по мне, то они все там в ВР какие -то слепые...вроде б и не враги (все) , но...чужие, что ли... одно благо шо действия чужих делают своих - своими
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Це економічно вигідно для гаранта і їого спонсорів.
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