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Все про:Одесса (5895) декоммунизация (480)

 В Одессе демонтировали последний барельеф Жукова. ВИДЕО+ФОТО

Активисты ряда патриотических организаций и студенты Одесского национального университета имени Мечникова демонтировали барельеф советского маршала Георгия Жукова, который висел на стене дома № 62 по улице Новосельского в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская".

Отмечается, что  пророссийски настроенные граждане пытались помешать, но до драки дело не дошло - стороны ограничились словесной перепалкой. Памятная доска покинула свое место и была вывезена на машине в неизвестном направлении.

Участник событий Александр Ершов рассказал, что патриотические организации пять лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов", под действие которого Жуков подпадает - как один из руководителей тоталитарного советского государства и Коммунистической партии Советского Союза.

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В Одессе демонтировали последний барельеф Жукова 01
В Одессе демонтировали последний барельеф Жукова 02

Источник: https://censor.net.ua/p3173723
 
   
 Топ комментарии
 
мрачный день для ваты...

вот не знаю - говорили они это или нет, но подтвержденный факт военных потерь СССР - Германия 10 к 1 (некоторые историки дают разрыв и больше) в пользу Германии..
Мясник жуков, такой же как и остальные советские генералы...

В Одессе демонтировали последний барельеф Жукова - Цензор.НЕТ 6643
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Слава Богу - комуністично московського упиря зняли зі стіни В Одессе демонтировали последний барельеф Жукова - Цензор.НЕТ 7880
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пох
после 2014-го я лично понял что у нас в принципе не может быть одной истории и общих героев со страной агрессором которая оккупировала наши территории и убивает украинских граждан
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Слава Богу - комуністично московського упиря зняли зі стіни
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Скорее не упыря, а мародера. На крови солдат воровал ж.д. составами. Маршал, ***...
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тю...думал лично труханов зубилом ковырял...
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Я уж сегодня не ждал ни одной хорошей новости
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в Харькове еще упырь остался и Вататутин в Киеве.... ..
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мрачный день для ваты...

вот не знаю - говорили они это или нет, но подтвержденный факт военных потерь СССР - Германия 10 к 1 (некоторые историки дают разрыв и больше) в пользу Германии..
Мясник жуков, такой же как и остальные советские генералы...

В Одессе демонтировали последний барельеф Жукова - Цензор.НЕТ 6643
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Им больше нечем заняться? Раз такие свободные во время рабочей неделе, то лучше бы улицы по-подметали или мусорную кучу где-то разгребли. Вот за такие дела им бы все дружно сказали спасибо. А то шо они делают - у нормальных людей вызывает токо раздражение и брезгливость.
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У нормальных? А ты знаешь, сколько нормальных, талантливых людей, эта мразь в землю положила, ради своего любимого кумира сралина, ты ещё у себя портрет адика повесь
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или мусорную кучу где-то разгребли
--
именно это они и сделали

у нормальных людей вызывает токо раздражение и брезгливость
--
у ваты это вызывает раздражение
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LOFT - архитектурный стиль, сформированный в Украине в период Революции Достоинства. Колорита стилю лофт добавляют характерные необработанные кирпичные и бетонные стены, особенно когда на них когда когда -то висели изображения или контуры палачей....
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Новая тема вылить ведро помоев кацапскому сливному бачку. А как мне то от горения их пердаков и подобных, как бальзам на душу. Ну вот радость хоть напейся, но не пью.
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Не будет покоя. Великим Героям Украины, пока стоит ото недоразумение (ссылка)
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А каменного истукана, Катьку №2, по чьей указке палач Гжегож Потемски уничтожал украинцев когда снесете, одесситы?
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Давно пора стереть с памяти народа Украины фамилию этого палача войны и мира на украине!! Таких извергов как жуков свет ещё не видел!! Угробить 17-20 млн советских солдат ради какого -то разваленного рейхстага!! И что??? Всё ровно рейхстаг пришлось отдать, добровольно и с позором!!! А кто вернёт жизни наших павших солдат??? Правду говорят, что красная, коммунистическая зараза хуже фашизма!!
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Бездарного унтер-офицеришку прибрали. Респект!
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Хотелось бы знать, чем заниматься будете, когда все разрушите и развалите, когда все на металлом здатите?
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В Одессе демонтировали последний барельеф российского оккупанта Жукова.
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О боже! Сегодня у русского мира, украинской ваты и зебобиков траур!
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