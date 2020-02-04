 В Одессе демонтировали последний барельеф Жукова. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская".
Отмечается, что пророссийски настроенные граждане пытались помешать, но до драки дело не дошло - стороны ограничились словесной перепалкой. Памятная доска покинула свое место и была вывезена на машине в неизвестном направлении.
Участник событий Александр Ершов рассказал, что патриотические организации пять лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов", под действие которого Жуков подпадает - как один из руководителей тоталитарного советского государства и Коммунистической партии Советского Союза.
после 2014-го я лично понял что у нас в принципе не может быть одной истории и общих героев со страной агрессором которая оккупировала наши территории и убивает украинских граждан
вот не знаю - говорили они это или нет, но подтвержденный факт военных потерь СССР - Германия 10 к 1 (некоторые историки дают разрыв и больше) в пользу Германии..
Мясник жуков, такой же как и остальные советские генералы...
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именно это они и сделали
у нормальных людей вызывает токо раздражение и брезгливость
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у ваты это вызывает раздражение