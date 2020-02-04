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Все про:Луганск (3011) спецназ (527) Бутусов Юрий (2008) диверсия (45)

 3 года назад воины 8-го полка спецназа Иванчук и Деев уничтожили в Луганске замкомандующего 2-м АК ВС РФ Анащенко, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Ровно 3 года назад, 4 февраля 2017-го года, майор 8-го полка спецназа Сергей Иванчук и солдат 8-го полка Иван Деев уничтожили в центре Луганска начальника "народной милиции", заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ на Донбассе Олега Анащенко.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Лично Иванчук подошел к машине Анащенко, установил мину, и после того как Анащенко, уверенный, что здесь ему ничто не угрожает, сел в свой джип, взорвал одного из главарей террористов "ЛДНР", - сообщил журналист.

3 года назад воины 8-го полка спецназа Иванчук и Деев уничтожили в Луганске замкомандующего 2-м АК ВС РФ Анащенко, - Бутусов 01
3 года назад воины 8-го полка спецназа Иванчук и Деев уничтожили в Луганске замкомандующего 2-м АК ВС РФ Анащенко, - Бутусов 02

"Потрясающий подвиг и отчаянная смелость. Иванчук - кадровый офицер ВСУ, начальник инженерной службы 8-го полка, который всю жизнь готовился совершать диверсии в тылу врага, и оказался настоящим спецназовцем не только по карьере, но прежде всего по духу. К сожалению, наших диверсантов врагу удалось схватить, Иванчук и Деев перенесли в тюрьмах российских спецслужб зверские пытки и истязания, их морили голодом, ломали кости, били электрическим током. Они выжили чудом", - отметил главред "Цензор.НЕТ".

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3 года назад воины 8-го полка спецназа Иванчук и Деев уничтожили в Луганске замкомандующего 2-м АК ВС РФ Анащенко, - Бутусов 03
3 года назад воины 8-го полка спецназа Иванчук и Деев уничтожили в Луганске замкомандующего 2-м АК ВС РФ Анащенко, - Бутусов 04

"Их осудили на большие сроки, и большое счастье, что их удалось обменять в декабре 2019-го - живыми бы их из застенков ФСБ не выпустили. Потрясающие воины по характеру и мотивации. Несмотря ни что, врагу не удалось их сломать. А их подвиги станут важными страницами истории украинской армии и Сил специальных операций. Они достойны самых высоких наград страны. Родина никогда не забудет ваш подвиг!" - резюмировал Бутусов.

3 года назад воины 8-го полка спецназа Иванчук и Деев уничтожили в Луганске замкомандующего 2-м АК ВС РФ Анащенко, - Бутусов 05

На фото - Герои после плена: майор Сергей Иванчук слева, солдат Иван Деев - справа.

Источник: https://censor.net.ua/p3173719
 
   
 Топ комментарии
 
Если бы такое, не дай Бог, произошло сейчас, то военнослужащих затягали бы по судам и сбу... Спасибо гавнокоммандующему, что запретил стрелять!!!
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Если бы такое, не дай Бог, произошло сейчас, то военнослужащих затягали бы по судам и сбу... Спасибо гавнокоммандующему, что запретил стрелять!!!
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Их вообще-то вытащили 2 месяца назад отнюдь не благодаря Порошенко.
Соевая срань тогда еще забрасывала гавнецом обмен.
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Перечитай мой пост еще раз и оцени нелепость своего
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Перечитай еще раз свой пост сам и оцени его нелепость.
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их выменяли на убийц беркутов и харьковских уродов
а твой зеленый членограй - дрянь редкая
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Верно - их выменяли на убийц - а иначе бы их не отдали. Для тебя было бы лучше, чтобы эти герои сгинули в подвалах ФСБ?

"а твой зеленый членограй"
Он законноизбранный президент Украины, хотя я за него и не голосовал. А если ты его таковым не считаешь - значит ты не считаешь себя гражданином Украины.
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Скоро они все будут говорить что секс с козой это вынужденная мера - лишь бы не барыга.
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вон оно че ,Михалыч 3 года назад воины 8-го полка спецназа Иванчук и Деев уничтожили в Луганске замкомандующего 2-м АК ВС РФ Анащенко, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1995
если ты не признаешь сантехника лётчиком - значит,и не пассажир ты вовсе 3 года назад воины 8-го полка спецназа Иванчук и Деев уничтожили в Луганске замкомандующего 2-м АК ВС РФ Анащенко, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1995
ну ты красава..
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В результате всех действий нынешнего погибших стало больше а не меньше. Может, всё же, что-то не так он делает?
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"Иванчук и Деев перенесли в тюрьмах российских спецслужб зверские пытки и истязания, их морили голодом, ломали кости, били электрическим током. Они выжили чудом", - отметил главред "Цензор.НЕТ".

З новим гівнокомандуючим вони скоро можуть зазнати подібних тортур в українських СІЗО (або бути переданими в ОРДЛО для "народного суда").
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Тільки по факту все навпаки - саме з новим головнокомандуючим вони опинилися на волі у грудні минулого року.
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Твой новый гавнокомандующий - четырежды уклонист.. Бггг...
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Мой? Значит ты не гражданин Украины? Так нелепо спалился...
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Только благодаря героическим усилиям генералиссимуса Вована оманского солнце встает.
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А что - к обмену он теперь тоже не имеет отношения? Или имеет, когда нужно покритиковать, что отпустил беркутовцев и не имеет, когда нужно похвалить, что добился освобождения наших героев? Двойные стандарты?
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надо писать майор такой-то,при участии 95-го квартала...
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спасибо вам Юрий, что вы никогда не забываете написать о настоящих героях, о Воинах с большой буквы..., потому что на фоне новостей о том, кто у кого и сколько украл и как ему за это удалось избежать наказания, такие истории поддерживают веру в людей и нашу победу...
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Справжні герої України.
А сєпар тепер на коцерті у Кобзона на VIP місцях 3 года назад воины 8-го полка спецназа Иванчук и Деев уничтожили в Луганске замкомандующего 2-м АК ВС РФ Анащенко, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9816
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