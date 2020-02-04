 3 года назад воины 8-го полка спецназа Иванчук и Деев уничтожили в Луганске замкомандующего 2-м АК ВС РФ Анащенко, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Лично Иванчук подошел к машине Анащенко, установил мину, и после того как Анащенко, уверенный, что здесь ему ничто не угрожает, сел в свой джип, взорвал одного из главарей террористов "ЛДНР", - сообщил журналист.





"Потрясающий подвиг и отчаянная смелость. Иванчук - кадровый офицер ВСУ, начальник инженерной службы 8-го полка, который всю жизнь готовился совершать диверсии в тылу врага, и оказался настоящим спецназовцем не только по карьере, но прежде всего по духу. К сожалению, наших диверсантов врагу удалось схватить, Иванчук и Деев перенесли в тюрьмах российских спецслужб зверские пытки и истязания, их морили голодом, ломали кости, били электрическим током. Они выжили чудом", - отметил главред "Цензор.НЕТ".

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"Их осудили на большие сроки, и большое счастье, что их удалось обменять в декабре 2019-го - живыми бы их из застенков ФСБ не выпустили. Потрясающие воины по характеру и мотивации. Несмотря ни что, врагу не удалось их сломать. А их подвиги станут важными страницами истории украинской армии и Сил специальных операций. Они достойны самых высоких наград страны. Родина никогда не забудет ваш подвиг!" - резюмировал Бутусов.

На фото - Герои после плена: майор Сергей Иванчук слева, солдат Иван Деев - справа.