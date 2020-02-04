 3 года назад воины 8-го полка спецназа Иванчук и Деев уничтожили в Луганске замкомандующего 2-м АК ВС РФ Анащенко, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Лично Иванчук подошел к машине Анащенко, установил мину, и после того как Анащенко, уверенный, что здесь ему ничто не угрожает, сел в свой джип, взорвал одного из главарей террористов "ЛДНР", - сообщил журналист.
"Потрясающий подвиг и отчаянная смелость. Иванчук - кадровый офицер ВСУ, начальник инженерной службы 8-го полка, который всю жизнь готовился совершать диверсии в тылу врага, и оказался настоящим спецназовцем не только по карьере, но прежде всего по духу. К сожалению, наших диверсантов врагу удалось схватить, Иванчук и Деев перенесли в тюрьмах российских спецслужб зверские пытки и истязания, их морили голодом, ломали кости, били электрическим током. Они выжили чудом", - отметил главред "Цензор.НЕТ".
"Их осудили на большие сроки, и большое счастье, что их удалось обменять в декабре 2019-го - живыми бы их из застенков ФСБ не выпустили. Потрясающие воины по характеру и мотивации. Несмотря ни что, врагу не удалось их сломать. А их подвиги станут важными страницами истории украинской армии и Сил специальных операций. Они достойны самых высоких наград страны. Родина никогда не забудет ваш подвиг!" - резюмировал Бутусов.
На фото - Герои после плена: майор Сергей Иванчук слева, солдат Иван Деев - справа.
Соевая срань тогда еще забрасывала гавнецом обмен.
а твой зеленый членограй - дрянь редкая
"а твой зеленый членограй"
Он законноизбранный президент Украины, хотя я за него и не голосовал. А если ты его таковым не считаешь - значит ты не считаешь себя гражданином Украины.
если ты не признаешь сантехника лётчиком - значит,и не пассажир ты вовсе
ну ты красава..
З новим гівнокомандуючим вони скоро можуть зазнати подібних тортур в українських СІЗО (або бути переданими в ОРДЛО для "народного суда").
А сєпар тепер на коцерті у Кобзона на VIP місцях