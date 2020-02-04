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 Пограничник за $500 обещал "устроить" на военную службу в Госпогранслужбу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове задержали офицера, который подозревается в вымогательстве взяток за содействие в призыве в Государственную пограничную службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Проведенные оперативные мероприятия позволили установить, что задержанный получил от гражданского лица 500 долларов США. За неправомерную выгоду офицер, используя свое служебное положение, обещал устроить человека на военную службу в пограничном ведомстве.

"Во время следственных мероприятий межведомственная группа обнаружила 500 долларов США. Средства, завернутые в бумагу, были спрятаны в служебном помещении, к которому имеет доступ военнослужащий, с которой задержанный находится в родственных отношениях. Кроме того, в помещении обнаружили еще два похожих свертка, в которых было, 500 и 600 долларов США соответственно", - говорится в сообщении.

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Пограничник за $500 обещал устроить на военную службу в Госпогранслужбу 01
Пограничник за $500 обещал устроить на военную службу в Госпогранслужбу 02
Пограничник за $500 обещал устроить на военную службу в Госпогранслужбу 03
Пограничник за $500 обещал устроить на военную службу в Госпогранслужбу 04
Пограничник за $500 обещал устроить на военную службу в Госпогранслужбу 05

Источник: https://censor.net.ua/p3173651
 
 
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а говорят никто служить не хочет!)))
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Служба в ЗЕлёных войсках полностью коррумпированная, не то что было при Петре Алексеевиче. Импичмент ЗЕлени- русофилу)))
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О... все, у пограничников корупция одоленна, последнего негодяя поймали. Вы издеваетесь, так это куда не упхнись, особенно в сельское местности, где работы нет. Там в сельских советах и госучреждениях пенсов, которые присосались к рабочим местам только ногами вперед выносят. А на их места дети и внуки на шесть поколение вперед расписаны. И то, с учетом борыша начальнику. А что б так, с улицы устроится так сума минимум на 2 умножается. Так что новость, ну пипец! Прям я не знаю, 500 баксов.
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