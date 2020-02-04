 Рейтинг партий: "Слуга народа" - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЕС - 9,5%, "Батькивщина" - 8,1%, "Сила и честь" - 3,6%, "Голос" - 3,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в конце января, передает Цензор.НЕТ.
Так, согласно обнародованным результатам опроса, проведенного "Рейтингом" 22-26 января 2020 года, рейтинг "Слуги народа" составляет 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать (или 35,5% среди тех, кто намерен голосовать).
За партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,5% (или 11,4% среди тех, кто намерен голосовать) респондентов, "Европейская солидарность" - 9,5% (или 8% среди тех, кто намерен голосовать), "Батькивщина" - 8,1% (или 6,9% среди тех, кто намерен голосовать), "Сила и честь" - 3,6% (3,0% среди тех, кто намерен голосовать), "Голос" - 3,4% (2,9% среди тех, кто намерен голосовать).
Тех же, кто не определился со своими предпочтениями - около 15,9% опрошенных.
При этом на вопрос, "Приняли ли бы Вы участие в выборах Верховной Рады, если бы они состоялись в ближайшее время", "Однозначно да" ответили 65% опрошенных, "Скорее, да" – 13%, "Скорее, нет" – 6%, "Точно, нет" – 14% и 2% затруднились с ответом.
Социологическое исследование было проведено 22-26 января 2020г, аудитория исследования – население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Самі нормально не жили та іншим не дамо - оце новий сенс За Життя.
Иначе, объяснить эту тупость не возможно.
13,5%-враги.
В прошлом он и Томос, и Безвиз, и танки в Армию, и Джавелины на 3-д принтере печатал, и кровососу Коломойскому хоботок прищемил, и по метру отвоевывал оккупированную часть Донбасса, и оккупанта шинковал как капусту, и воду в аннексированный Крым перекрыл, и от российских энергоресурсов отказался, и санкций х*йлу полную "торбу" натыкал, и пенсию с зарплатой регулярно себе подымал.
А сейчас. Разводит войска, перестает стрелять, сокращает расходы на Армию, компенсирует убытки Коломойскому, приветствует оккупанта хутина с Новым годом, возвращает к власти рыгов и их схемы по энергоносителям, покупает тачки маме Дубинского, ставит профанов-журнашлюх в руководство стратегическими отраслями и назначает им зарплату по 500 тысяч гривен, а себе замораживает пенсию.
"Слуги" начали тестировать реакцию общества на "давайте продавать воду в Крым".
Вопрос: как эти сволочи видят Договор поставки:
- Украина продает воду аннексированной части Украины. Москва на это никогда не пойдет.
- Украина продает воду России. Признание Крыма российским.
Долбое*ы, проголосовавшие за Зеленского, поймите же остатками своего мозга: поставка воды в Крым - это юридическое признание права собственности РФ на Крым, так как договор поставки будет заключен на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне. Зеленский легитимизирует аннексию территории Украины Россией. Зеленский выставляет дураком Эрдогана, заявившего о непризнании Крыма российским. Зеленский делает абсурдными санкции США и ЕС против РФ из-за оккупации полуострова. Зеленский превращает нашу страну в посмешище.
Проголосовали за клоуна, и власть стала походить на цирк. Странно, не правда ли? Ведь ничего не предвещало, да?
А ведь у каждого был хотя бы один знакомый порохобот, который участливо заглядывал в глаза и растерянно спрашивал: «Вы что, е*анулись?». (с)