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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:опрос (1810) партия (462) рейтинг (1279) Батькивщина (1841) Слуга народа (633) Голос партия (131) Сила и Честь (12) Европейская Солидарность (243) Оппозиционная платформа - За життя (32)

 Рейтинг партий: "Слуга народа" - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЕС - 9,5%, "Батькивщина" - 8,1%, "Сила и честь" - 3,6%, "Голос" - 3,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Четыре политические силы преодолели бы 5% проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, и все они представлены в парламенте текущего созыва.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в конце января, передает Цензор.НЕТ.

Так, согласно обнародованным результатам опроса, проведенного "Рейтингом" 22-26 января 2020 года, рейтинг "Слуги народа" составляет 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать (или 35,5% среди тех, кто намерен голосовать).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 64% украинцев ожидают от Зеленского прекращения войны на Донбассе, 45% - усиления борьбы с коррупцией, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

За партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,5% (или 11,4% среди тех, кто намерен голосовать) респондентов, "Европейская солидарность" - 9,5% (или 8% среди тех, кто намерен голосовать), "Батькивщина" - 8,1% (или 6,9% среди тех, кто намерен голосовать), "Сила и честь" - 3,6% (3,0% среди тех, кто намерен голосовать), "Голос" - 3,4% (2,9% среди тех, кто намерен голосовать).

Тех же, кто не определился со своими предпочтениями - около 15,9% опрошенных.

При этом на вопрос, "Приняли ли бы Вы участие в выборах Верховной Рады, если бы они состоялись в ближайшее время", "Однозначно да" ответили 65% опрошенных, "Скорее, да" – 13%, "Скорее, нет" – 6%, "Точно, нет" – 14% и 2% затруднились с ответом.

Социологическое исследование было проведено 22-26 января 2020г, аудитория исследования – население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Рейтинг партий: Слуга народа - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЕС - 9,5%, Батькивщина - 8,1%, Сила и честь - 3,6%, Голос - 3,4%, - опрос Рейтинга 01
Рейтинг партий: Слуга народа - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЕС - 9,5%, Батькивщина - 8,1%, Сила и честь - 3,6%, Голос - 3,4%, - опрос Рейтинга 02
Рейтинг партий: Слуга народа - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЕС - 9,5%, Батькивщина - 8,1%, Сила и честь - 3,6%, Голос - 3,4%, - опрос Рейтинга 03
Рейтинг партий: Слуга народа - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЕС - 9,5%, Батькивщина - 8,1%, Сила и честь - 3,6%, Голос - 3,4%, - опрос Рейтинга 04

Источник: https://censor.net.ua/p3173636
 
 
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Ну вот! А говорите, что наши мальчики плохие и ведут не туда!
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Цікаво подивитись на підтримку ЮВ і Батьківщини.. У розрізі доходів
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Та правильно ведуть. Це стадо тільки на забій.
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Ну, это слишком мрачно. Самых работящих ми оставим, а то китайцы какие то не приятные...
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ты на китайцев не оглядывайся - вы только с колен встали...)
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Ми не только встали, а ещё и поставили на колени вас. Наслаждайтесь пока, синим небом, свежим воздухом... Рейтинг партій: "Слуга народу" - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЄС - 9,5%, "Батьківщина" - 8,1%, "Голос" - 3,4%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2903
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вы,козмордые уже много веков раком ползаете!Так было-так будет.
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Ви таки, мене с кем то путаете. Это ви ползаете, а ми на вас верхом ездим. Рейтинг партій: "Слуга народу" - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЄС - 9,5%, "Батьківщина" - 8,1%, "Голос" - 3,4%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1083
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Да, уж... воздухом сыт не будешь. А в голубое небо страшно всматриваться - вдруг от туда чего то свалится, "Боинг", например или 122 калибр снаряда...
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я так понимаю 42% они впринципе уже продали собаку
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Не вірю цьому "Рейтингу", бо вчора була інша цифра.
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Свиня порошенко
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Первый вопрос чей Рейтинг случайно не Разумкова старшего
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И это несмотря на все зашквары слуги урода? Печаль.....
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От посадять на довічне разом із його виводком із конфіскацією всього майна вбивцю мародера крадія баригу брехла і просто шматок лайна свиню парашенка і зразу стане краще!
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Дибилы, для которых это правда, подтянулись... Рейтинг партий: "Слуга народа" - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЕС - 9,5%, "Батькивщина" - 8,1%, "Сила и честь" - 3,6%, "Голос" - 3,4%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4157
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У Порошенко зраду с микроскопом искали, у Зеленского на зраду глаза закрывают. Чудны дела твои Господи.
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Знищення тысяч добровольців в Іловайську і Дебальцеве - це мікроскоп? Чи шоколад очі залив?
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Можешь не продолжать, и так ясно что ты дебил. Иди посмотри 95 квартал.
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Много в стране зебилов , ой много🤔🤔🤔. А все из-за рашки, населившей Украину манкуртами за 500 лет и 2 голодомора...
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Это из цикла - что покажут - тому и верить?
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Ха... главзебил со своими поцами проседает. Наконец поцики зебилоиды выбравшие это недорозумение начинают подозревать что их лихо н...*****. И в истерике штампуются купленные рейтинги. Не так давно было ниже 40%, а тут опа, уже больше. Зеленые наверное поднялись на пару пунктов благодаря внедрению счета за транспортировку газа? Или рекомендаций по продаже домашних животных за оплату коммунальных счетов? Этими рейтингами только лохов комить можно. Жаль что этих лохов у нас 73% дегенератов которые добрались к избирательным участкам.
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Печально это всё: 42,2+13,5=55,7% - за совок.
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Дуже цікавий факт за ОПЗЖ в більшості люди за 55+. Це для них нові комуняки.
Самі нормально не жили та іншим не дамо - оце новий сенс За Життя.
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Найпопулярніша фраза 2020 року буде - я за це не голосував.
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Вот эти 42% или упоротые(такие будут у цыган спрашивать о будущем и верить, что ромам все непременно надо отдать все деньги, иначе беда) либо просто дебилы.
Иначе, объяснить эту тупость не возможно.
13,5%-враги.
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Дурдом... Під час війни націоналісти набирають 2,5%. Зате решта лайна набирає 8 і 12 і 42%. 😨
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так лайно сидит дома, а воюют и погибают за них другие.
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Вы обратили внимание, как с приходом ЗЕ деградировал простой нарид?
В прошлом он и Томос, и Безвиз, и танки в Армию, и Джавелины на 3-д принтере печатал, и кровососу Коломойскому хоботок прищемил, и по метру отвоевывал оккупированную часть Донбасса, и оккупанта шинковал как капусту, и воду в аннексированный Крым перекрыл, и от российских энергоресурсов отказался, и санкций х*йлу полную "торбу" натыкал, и пенсию с зарплатой регулярно себе подымал.

А сейчас. Разводит войска, перестает стрелять, сокращает расходы на Армию, компенсирует убытки Коломойскому, приветствует оккупанта хутина с Новым годом, возвращает к власти рыгов и их схемы по энергоносителям, покупает тачки маме Дубинского, ставит профанов-журнашлюх в руководство стратегическими отраслями и назначает им зарплату по 500 тысяч гривен, а себе замораживает пенсию.

"Слуги" начали тестировать реакцию общества на "давайте продавать воду в Крым".
Вопрос: как эти сволочи видят Договор поставки:
- Украина продает воду аннексированной части Украины. Москва на это никогда не пойдет.
- Украина продает воду России. Признание Крыма российским.

Долбое*ы, проголосовавшие за Зеленского, поймите же остатками своего мозга: поставка воды в Крым - это юридическое признание права собственности РФ на Крым, так как договор поставки будет заключен на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне. Зеленский легитимизирует аннексию территории Украины Россией. Зеленский выставляет дураком Эрдогана, заявившего о непризнании Крыма российским. Зеленский делает абсурдными санкции США и ЕС против РФ из-за оккупации полуострова. Зеленский превращает нашу страну в посмешище.
Проголосовали за клоуна, и власть стала походить на цирк. Странно, не правда ли? Ведь ничего не предвещало, да?

А ведь у каждого был хотя бы один знакомый порохобот, который участливо заглядывал в глаза и растерянно спрашивал: «Вы что, е*анулись?». (с)
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мало им было "чюдес" от брехливых "слуг". как в "кин-дза-дза" - "нарiду нравится!"

Рейтинг партий: "Слуга народа" - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЕС - 9,5%, "Батькивщина" - 8,1%, "Сила и честь" - 3,6%, "Голос" - 3,4%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 584
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лично я верю в пса и его бессметрного лидера, небесного заступниа украины, ее ума. чести и совести - святого петра мальдивского, дай бог здоровья его печени и селезенке
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иконку ***** проглоти - однозначно поможет вере...!
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если за пзжо отдают голоса, то население больное.
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это все тот-же "йугавасток". по регионам видно.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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