EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  1915  23
Все про:ДТП (6003) Одесская область (1920) пешеход (105) Нацполиция (10849) смерть (6403)

 Грузовик насмерть сбил 64-летнего мужчину, который шел по проезжей части, на Одесчине, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня ночью на трассе Одесса-Киев между селами Песчаная Петровка и Новогригорьевка (Одесская обл.) под колесами грузового автомобиля "DAF" погиб 64-летний пешеход.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Полицейские, которые работали на месте дорожно-транспортного происшествия, предварительно установили, что водитель - 45-летний уроженец Хмельницкой области наехал на мужчину, который шел по проезжей части дороги, когда совершал обгон грузовика, ехавшего впереди. По заключению врачей, водитель был трезв.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поезд насмерть сбил подростка в Ивано-Франковске

Грузовик насмерть сбил 64-летнего мужчину, который шел по проезжей части, на Одесчине, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3173613
 
 
 Топ комментарии
 
Всегда виноват . Очень много неадекватов на дороге в капюшоне и наушниках . Они думают , что они бессмертные .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всегда виноват . Очень много неадекватов на дороге в капюшоне и наушниках . Они думают , что они бессмертные .
 показать весь комментарий
 
 
Он и есть виноват. Судя по тому, что сбил при обгоне, пешеход двигался по полосе встречного движения - строго по ПДД.
 показать весь комментарий
 
уточню - по обочинє - вона відділена сплошною лінійєю
 показать весь комментарий
 
Так його, щей требуло задом здати і ще раз переїхати! Злочинець міжрайонного маштабу!.Правда, рюкзаков?! ***** шастать, коли вантажівка іде на обгін вантажівки. Між іншим ''злочинець'' правил не порушив.Дебіли на вантажівках їздят як рознощики піци на роверах!
 показать весь комментарий
 
 
Цей "злочинець" пішов на той світ, але встиг зламати водію життя. Ходити треба по узбіччю доріг і вночі треба мати на одягу світловідбиваючі елементи.
 показать весь комментарий
 
 
так він і йшов по узбіччю, не полем же
 показать весь комментарий
 
воно (узбіччя) сплошною відділено (на фото видно), але грузовику місця не вистачало, то він на узбіччя і виїхав
 показать весь комментарий
 
Це фото, коли водій вантажівки вже зупинився. Де той DAF був в момент удару треба розбиратися поліції.
 показать весь комментарий
 
праільна. Просто по фото видно шо узбіччя намальовано - відділено сплошною - вірогідніше там і йшов пішоход
 показать весь комментарий
 
пішоход йшов по пройєжжей... полагаю, по краю - тротуара там нема. Нада свєтоотражатєльні камізєльки таким пішоходам.
 показать весь комментарий
 
Водій сам собі зламав життя,не дооцінивши обставин!
 показать весь комментарий
 
Нада нє камізельки, а нє нада вигоражувати дебілів на дорогах!
 показать весь комментарий
 
йа не вигоражую - винен водій. Пішоход во всьом прав, але мьортв. А камізелька збільшила п шанси пішохода
 показать весь комментарий
 
Пешеход -тоже участник дорожного движения.Он не сам бросился под машину.Смертную казнь таким водителям.
 показать весь комментарий
 
 
По дороге нужно идти по ВСТРЕЧНОЙ полосе!
 показать весь комментарий
 
 
не по полосє *) а по узбіччю (воно намальовано сплошною - навіть на фото видно як грузовик заїхав на ню)
 показать весь комментарий
 
на фото до статті видно сплошну лінію, шо відділяє узбіччя від проєжжої
 показать весь комментарий
 
похоже, пішоход рухався по правилам - по обочині назустріч транспорту. Та грузовик на обгоні виїхав на обочину, перетнувши сплошну, та збив пішохода в спину
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх