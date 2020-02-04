 Студентка-иностранка за $4,3 тыс. "заказала" бывшего мужа, его должны были убить за рубежом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что иностранка, которая учится в одном из вузов областного центра, подыскивает исполнителя для совершения убийства.

Правоохранители установили, что женщина планирует "убрать" своего бывшего мужа. Поводом стало то, что после развода их общий ребенок остался с отцом, а саму женщину суд обязал платить алименты.

Жизнь бывшего мужа она оценила в $4,3 тыс. При этом убийство должно быть совершено за рубежом и выглядеть как несчастный случай, что обеспечило бы ей алиби.

Заказчицу и "киллера" задержали в момент передачи аванса - $500 рядом с домом, где женщина снимала квартиру.

В рамках открытого уголовного производства по п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины злоумышленнице сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

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