 Студентка-иностранка за $4,3 тыс. "заказала" бывшего мужа, его должны были убить за рубежом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы получили информацию, что иностранка, которая учится в одном из вузов областного центра, подыскивает исполнителя для совершения убийства.
Правоохранители установили, что женщина планирует "убрать" своего бывшего мужа. Поводом стало то, что после развода их общий ребенок остался с отцом, а саму женщину суд обязал платить алименты.
Жизнь бывшего мужа она оценила в $4,3 тыс. При этом убийство должно быть совершено за рубежом и выглядеть как несчастный случай, что обеспечило бы ей алиби.
Заказчицу и "киллера" задержали в момент передачи аванса - $500 рядом с домом, где женщина снимала квартиру.
В рамках открытого уголовного производства по п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины злоумышленнице сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.
Думал шо все в курсе уже давно, шо все киллеры в интернете - это мусора или избушники.
а то, что под носом клоуны Украину по частям сдают - это мелочи....
Очень много ополченцев убила Амина Акуева, с виду такая видная, красивая, импозатная женщина, но там руки по локоть в крови....... человек 20 завалила не меньше. перед тем как сама на кладбище отправилась...... Не удивлюсь если донецкие ополченцы рассказами о ней досихпор детей пугают.
Кацапо-лугандонские гамадрилы, что ли?
Так у них детей не бывает, детёныши разве шо.
Так чем больше их зажмурят- тем лучше, в том числе и вам, скрепно-духовным.
А у нас кацапня напала и отобрала Крым и пол Донбасса.
Ваш текст вранье...
Амина Акуева была профессиональным врачем - хирургом. Училась в Одесском медуниверситете. Потом работала в 11 городской больнице, где я и познакомился с ней. Спасала жизни людей - простых мирных граждан Украины..
Боевые задачи имеются не только у снайперов.