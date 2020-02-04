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 Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь. ФОТОрепортаж

Китайская диаспора в Украине отправила в китайский город Ухань, являющимся эпицентром распространения нового коронавируса, средства противоэпидемической защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Синьхуа Новости" в Facebook.

Отмечается, что в город доставят 55 тысяч медицинских масок, 501 защитный комбинезон, 747 пар защитных очков и 760 пар защитной обуви.

Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь 01

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество жертв нового коронавируса в Китае выросло до 425, инфицировано 20,4 тыс. человек, - госкомитет КНР

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.


Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь 02
Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь 03
Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь 04
Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь 05
Фото: Синьхуа Новости" /Facebook

Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь 06

Источник: https://censor.net.ua/p3173602
 
 
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хотите прикол, корона вирус бот в чате говорит, что в раше возможно предположительно инфицировано 4К чел.
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Очень надежный источник - на уровне агенства ОБС.
Особо доставляет " возможно предположительно".
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Из-за того что там авторитаризм, данные могут скрываться.
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Ну заработали на рынке в Киеве - имеют право!!!
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Люди миллиарды тратят на оружие , а уничтожить всех может невидимый и ооочень маленький вирус .
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Меньше надо собак и летучих мышей жрать на грязных рынках, не помирали бы тогда от всяких вирусов
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