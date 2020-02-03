 В порту "Черноморск" рухнули стены хранилища с серой. ФОТО

ЧП случилось на первом грузовом терминале, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"От переполнения хранилища здесь произошел обвал стенок, высыпалось значительное количество гранулированной серы", — сказали в порту.

Отмечается, что обошлось без жертв и потерпевших. Вместе с тем в порту констатируют, что в результате обрушения был поврежден грузовой железнодорожный состав. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшедшего.

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Сера — небезопасное, горючее вещество. При работе с ней персонал должен надевать специальную одежду; хранят вещество в закрытых цилиндрах и контейнерах, в сухих помещениях. На открытых площадках в атмосферный воздух выделяется сероводород, оказывая отрицательное воздействие на окружающую среду.





