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Все про:Черноморск (Ильичевск) (62) порт (393)

 В порту "Черноморск" рухнули стены хранилища с серой. ФОТО

В Одесской области в порту "Черноморск" произошел обвал стенок хранилища, из которого высыпалось большое количество гранулированной серы.

ЧП случилось на первом грузовом терминале, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"От переполнения хранилища здесь произошел обвал стенок, высыпалось значительное количество гранулированной серы", — сказали в порту.

Отмечается, что обошлось без жертв и потерпевших. Вместе с тем в порту констатируют, что в результате обрушения был поврежден грузовой железнодорожный состав. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшедшего.

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Сера — небезопасное, горючее вещество. При работе с ней персонал должен надевать специальную одежду; хранят вещество в закрытых цилиндрах и контейнерах, в сухих помещениях. На открытых площадках в атмосферный воздух выделяется сероводород, оказывая отрицательное воздействие на окружающую среду.

В порту Черноморск рухнули стены хранилища с серой 01
В порту Черноморск рухнули стены хранилища с серой 02
В порту Черноморск рухнули стены хранилища с серой 03

Источник: https://censor.net.ua/p3173547
 
 
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Нє очєнь ли сільно сказано?
Там вроде развалілся всєго лішь морской контейнєр, куда грузілі сєру.
Нє?
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Здається,шо він просто перекинувся...
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Перевернулся железнодорожный вагон. Видимо он был попросту перегружен . Рядом та же сера лежит насыпью под погрузку .То ли её так хранить нельзя , тогда дело вовсе не в перевернувшемся вагоне , то ли простое нарушение техники безопасности
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Пора вызывать священника, провести обряд очищения. Привяжите этого!

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