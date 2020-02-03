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 Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Печерском суде проходило заседание по продлению меры пресечения для Яны Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, рассматривал ходатайство прокуратуры судья Виталий Писанец.

На заседание привели обвиняемую. Ее адвокат Николай Ореховский заявил отвод прокурору. Судья удалился в совещательную комнату, а по возвращении известил, что заявление остается без удовлетворения.

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Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 01
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 02
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 03
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 04
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 05

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Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 06
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 07
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 08
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 09
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 10

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Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 11
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 12
Фото: Олег Богачук

После этого адвокаты попросили суд о возможности воспроизведения видеоматериалов и переносе в помещение с возможностью просмотра. Ходатайство было поддержано судьей, однако принесенная техника не позволила воспроизвести видео.

Рассмотрение перенесено на 14 часов 4 февраля.

Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 13
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 14
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 15

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Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 16
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 17
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 18
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 19
Дело об убийстве Шеремета: суд над Дугарь продолжится завтра 20
Фото: Олег Богачук

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Смотрите: Убийство Шеремета: суд отказался изменить меру пресечения Кузьменко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3173542
 
 
 Топ комментарии
 
І скільки часу триватиме цей цирк ?
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С больной вероятностью, до президентских выборов.
Веть такую откровенную "чернуху", не примет даже столь коррумпированный суд.
Поэтому, будут продлевать и продлевать.
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эскпердка!
Тобі прямий шлях у зекоманду!
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І скільки часу триватиме цей цирк ?
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С больной вероятностью, до президентских выборов.
Веть такую откровенную "чернуху", не примет даже столь коррумпированный суд.
Поэтому, будут продлевать и продлевать.
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Надеюсь, что ты как нибудь станешь подобной жертвой мусорского произвола.
Ничто так не отрезвляет, как личный опыт.
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Точно. І щоб пройшов і крізь допити з ламанням кісток і відбиванням нирок, і крізь електрошок та підвішування, ще й крізь прес-хати (де зсучені можуть і відтрахати у дупу - і потім на зону пасивним **********).
"Будут сидеть! Убийцы! Че тут разбираться?!" Тьху, лайно!
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Ти якого дідька оголошуєш їх вбивцями без рішення суду (і навіть не бачивши матеріалів справи)?
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Не знаю цю Яну. Зараз роздивлялася її обличчя. Вона винна в убивстві Шеремета.Дуже хочу помилитись.
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Психологія.
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эскпердка!
Тобі прямий шлях у зекоманду!
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не психологія, а психіатрія... за тобою плаче
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Якщо маєш власну думку - пацієнт психіатра?
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Если делаешь выводы по фотографиям человека, то таки да.
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Це тобі, жаба зєльона, після якої "доріжки" музика навіяла?
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волнуется, тебя бы туда - ты бы тоже волновалась.
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Звичайно.
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Не знаю цю "Olha Olha". Зараз роздивляюсь її нік. Вона винна в убивстві Гандзюк. Дуже хочу помилитись, але здається це так.
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Не будет отвода с вероятностью 99%
Это ведь не Кернеса судят.
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Правильный и хороший закон , пускай сажают тех , кто за этих зебилов голосовал , а я уже в Дании , меня не посадят!
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Відвід прокурору це дурня, імітація роботи захисника...
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Так кто из них самый виноватый? Дугарь или Шеремет?
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Вполне вероятно, что атошники были втянуты в эту мокруху: Шеремет работал на радио Вести, которое гиперпатриоты почему-то считали пророссийским; видимо, их сбила с толку фамилия его владельца - Гужвы, капитал которого имел российское происхождение..
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Может по сценарию рязанского сахара работали. Мол "смотрите агенты кремля прям тут!".
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А кто из них по сути боевой атошник то? Медики или музыкант?
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Вполне, тогда обстановка была такая, что из-за каждого угла на тебя типа смотрел агент фсб. Атошники долго не разбирались и поверили...
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Тут, схоже, був замовник.
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Заказчик скорее украинский, чем из-за поребрика.
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Россми уже три дня пишут про след СБУ и тут такая веселенькая компания трололей .
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Може просто переводять стрілки, щоб, наприклад, відвести підозру від медведчука і К?
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Гебня она и есть гебня..
Мочканули Шеремета и стрелки переводят.
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СБУ не было смысла: не такие там дураки, чтобы не разобраться в по сути безобидной личности Шеремета.
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Та стули свій чорний писок,потвора гебнява
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Под крутой охраной Медведчук ходил.
А Гужва только под наркотой мог ходить.
Как то не сходится у вас.
Не тянет Шеремет на агента влияния.
Думайте еще.
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А я и говорю, что не тянет - преувеличили и заказчики и исполнители его роль.
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Сходство в гиперболизации его значения есть.
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Епічна комедія: "Зеленський відмовляє турецького Гостя промовляти гасло "Слава Україні"Справа про вбивство Шеремета: адвокат Дугарь Ореховський заявив відвід прокурора, суддя відмовив - Цензор.НЕТ 7787
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Виновна или нет решать суду. Позиция прокуратуры пока слабовата. Как минимум нужно доказать отсутствие алиби. На одной бумажке далеко не поедешь.
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