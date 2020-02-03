 Налоговая милиция Киева разоблачила схему незаконного воза телефонов и техники - арестовано товаров на 7 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГНС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операций "Щит", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые, используя реквизиты ряда подконтрольных компаний, осуществляли ввоз на таможенную территорию Украины мобильных телефонов, ноутбуков, настольных персональных компьютеров, планшетов, смарт-часов, другой электронной техники и аксессуаров к ним. В дальнейшем реализовывали товары через сеть Интернет и торговые объекты.

При этом в документах, которые подавались в таможню, фигуранты осуществляли подмену номенклатуры, количества и стоимости товаров, вследствие чего занижали таможенную стоимость ввозимых ТМЦ, что привело к умышленному уклонению от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в особо крупных размерах.

По результатам проведенных обысков из незаконного оборота изъято партию наличности в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 1,7 млн. грн., партию незаконно ввезенной техники стоимостью более 7,2 млн. грн., финансово-хозяйственные документы, черновые записи, печати подконтрольных субъектов хозяйствования, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Решением суда на изъятые наличные и ТМЦ наложен арест. Продолжается следствие".













