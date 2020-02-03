 "Бандеровский лозунг", - росСМИ о приветствии Эрдоганом украинских военных фразой "Слава Украине". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, издание РИА Новости написалов твиттере: "Сегодня Эрдоган прибыл с официальным визитом на Украину. Президент Турции поприветствовал почетный караул бандеровским лозунгом "Слава Украине!""

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Ряд других российских изданий также назвал приветствие "бандеровским".

"Взгляд"

MK.ru

Напомним, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган сегодня прибыл с оффициальным визитом в Киев.