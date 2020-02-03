 "Бандеровский лозунг", - росСМИ о приветствии Эрдоганом украинских военных фразой "Слава Украине". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, издание РИА Новости написалов твиттере: "Сегодня Эрдоган прибыл с официальным визитом на Украину. Президент Турции поприветствовал почетный караул бандеровским лозунгом "Слава Украине!""
Ряд других российских изданий также назвал приветствие "бандеровским".
"Взгляд"
MK.ru
Напомним, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган сегодня прибыл с оффициальным визитом в Киев.
Путлєра бубочка боїться.
ото,тепер москалі нехай заперечать,що турки не бандерівці)))
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Отличный понедельник!
хай на Эрдогана погавка
У козака Мамая - всё тюркское: шаровары, килич, тютюн, оселедець, чоботы, и даже имя.
теперь все Президенты и Премьеры здороваются с почетным караулом "бендеровским лозунгом"
Слава Україні !
Засунув ******* в жеппу ятаган
- Да, слушаю.
- Слава Україні!!!
- Владимир, давай, только, без этого.
- Без чого?
- Ну, Слава Украине!
- Героям Слава!!!