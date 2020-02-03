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Все про:армия (7635) Россия (74890) СМИ (3308) Турция (2198) Эрдоган (468)

 "Бандеровский лозунг", - росСМИ о приветствии Эрдоганом украинских военных фразой "Слава Украине". ФОТО

Ряд российских СМИ назвал "бандеровским лозунгом" обращение президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана к почетному караулу на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, издание РИА Новости написалов твиттере: "Сегодня Эрдоган прибыл с официальным визитом на Украину. Президент Турции поприветствовал почетный караул бандеровским лозунгом "Слава Украине!""

Бандеровский лозунг, - росСМИ о приветствии Эрдоганом украинских военных фразой Слава Украине 01

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Ряд других российских изданий также назвал приветствие "бандеровским".

Бандеровский лозунг, - росСМИ о приветствии Эрдоганом украинских военных фразой Слава Украине 02

"Взгляд"

Бандеровский лозунг, - росСМИ о приветствии Эрдоганом украинских военных фразой Слава Украине 03

MK.ru

Напомним, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган сегодня прибыл с оффициальным визитом в Киев.

Источник: https://censor.net.ua/p3173492
 
   
 Топ комментарии
 
"Бандеровский лозунг" - заявили россияне под власовским флагом.
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Первый раз за 8 месяцев мы услышали от президента "Слава Україні".
Правда, это оказался президент Турции,
но это мелочи. ..
Героям Слава!


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Щось від Зе жодного разу не чула вітання "Слава Україні!"
Путлєра бубочка боїться.
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Та ні, то не бубочка боїться, то ви просто глухенька, бо він вітається "Слава Україні" досить регулярно.
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"Бандеровский лозунг", - росСМИ о приветствии Эрдоганом украинских военных фразой "Слава Украине". ФОТО
ото,тепер москалі нехай заперечать,що турки не бандерівці)))
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"бандера" Эрдоган, ух, а рядом хобит ********, всю картину портит
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рашаговносми "Бандеровский лозунг", - росСМИ о приветствии Эрдоганом украинских военных фразой "Слава Украине" - Цензор.НЕТ 7154 (кусочек ленты )

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Ну вот, а говорят, что понедельник день тяжелый.
Отличный понедельник!
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Макрон заперечує, що Франція стала проросійською проституткой.
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Ердоган почав воювати з Асадом в Сирії і мочить вагнерівських іхтамнєтов у Лівії... От дуже цікаво подивитися, як розвиватиметься ситуація... Те, що рашн гівно-ЗМІ почали мочить Ердогана - показово...
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Ja neponimaju pocemu vsega Banderu ruskije vytaskyvajet.Ja kak ponimaju on byl geroj daze neznaju s cem sravnit kak rosijanam Piotr1.Eta vasa istorija i Bandera byl odin iz nix
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самое смешное что он воевал с ПОЛЬСКИМИ окупантами. никогда не жил на территории подконтрольной москве.ОТКАЗАЛСЯ возглавить антисоветское подполье. но для раssиян он исчадие ада. потому что идеолог независимой украинской державы.
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U nas byl general Plechavicius takoj On 1919 godu ubyval bolsevikov daze v plen ix nebral srazu k stenki stavil.Ego te vremena daze nasi sudili pocemu on tak delal,tak on otvetyl jesli ja etogo nedelal tak vy sudja tut nesideli.On teper tut geroj ego glavnyje ulicy vse znajet ego kak geroja.My nedolzny sprasyvat kogo to mnenije.ON dlia nas geroj,takim i ostanitsia
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И правильно. Каждая нация сама в праве выбирать себе героев.
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было бы удивительно, если бы Эрдоган поприветствовал почетный караул в Украине: "боже Х"йло храни"...
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Щас какой-нибудь слуга народа заяву на Эрдогана накатает за "разжигание".
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запускайте собачатника-лингвиста Брагаря ! "Бандерівське гасло", - росЗМІ про привітання Ердоганом українських військових фразою "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 5253

хай на Эрдогана погавка
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не иначе, как Эрдоган, потомок запорожских казаков, основавших Задунайскую сечь
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так и есть. Среди козаков было полно тюрков, татар и т.д.
У козака Мамая - всё тюркское: шаровары, килич, тютюн, оселедець, чоботы, и даже имя.
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То не той Мамай...козак Мамай та Мамай, що на Куликовому полі нібіто з васалом Золотої Орди Дмитром Московскім дрався - то геть різні історичні постаті, скоріше за все, що вони не родичі.
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а что Эрдогану остаёться, ведь тот маленькии ....... не произносит эти слова, хоть и являеться официально президентом Украины.
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Які ж то два сильні слова, що так пукани рве парашинцям)))
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Эрдогановский почин, немедленно распространить по всему миру!
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дегенераты лишнехромосомные. шоб вы повздыхали, мокшанские поганые мрази!
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Горжусь бандеровским лозунгом! Пишаюся бандерівським гаслом!
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Мелкий на фоне Эрдогана выглядил бледно....))))
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ох и наделал делов Петро Алексеевич,

теперь все Президенты и Премьеры здороваются с почетным караулом "бендеровским лозунгом"

Слава Україні ! "Бандерівське гасло", - росЗМІ про привітання Ердоганом українських військових фразою "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 4247
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Кацапов даже хоронят с бутылкой в жопе чтоб не нарушать традиции
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Предлагается срочно заменить "нормандский формат" на "турецкий".
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я знову ж, в 3352-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Вусатий турецький султан Ердоган
Засунув ******* в жеппу ятаган
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Вот интересно, а им, лаптерогим, не все ли равно????
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Конечно, нет. Они все еще рассматривают Украину, как "сферу своих интересов", а не как независимое государство.
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Интересно, когда вы Вова Зе поздравлял Вову Пу с новым годом, Вова Пу поприветсвовал своего коллегу по примеру Эрдогана?
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Мені колись доводилось в Росії зустрічатися з людьми мого віку, батько яких загинув в Галичині від рук бандерів. В Нєвінномиску, одного разу, я зайшов до лікаря з приводу якоїсь нежиті. Там ще траплялися люди чимось схожі на українців. Її прізвище було Півень. По моєму акценту вона впізнала хто я і запитала звідки я. Я був молодий, брехати не вмів і зізнався, що звідти. І тоді вона сказала, що її батька вбили бандерівці. Ну, в мене в бандерах, з рідні були тільки дядьки і двоюрідні брати, батька комісія визнала непридатним за станом здоров'я, а я, з братами, ще були не призовного віку. Я навіть не знав, що тій лікарці сказати.
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А я я яй... А в РФхедерации флаг и ленточки "власовцев" , какой кошмар... ( Особенно если учесть что приветствие "Слава Украине" и "Героям слава" официально признанные на государственном уровне приветствия в украинской армии., или мы в РФерии должны утверждать даже это...
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Интересно, а как они расценивают лозунг "Путин - Х...о" как бандеровский или международный?
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Дзвонить Зеленський Путіну.
- Да, слушаю.
- Слава Україні!!!
- Владимир, давай, только, без этого.
- Без чого?
- Ну, Слава Украине!
- Героям Слава!!!
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