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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:амфетамин (15) Винница (485) наркотики (1662) СБУ (14309)

 Деятельность нарколаборатории с прибылью около 600 тыс. грн в месяц блокировали в Виннице, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Виннице сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность нарколаборатории по изготовлению амфетамина. Ежемесячно дельцы производили и сбывали наркотиков в среднем на 600 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что наркобизнес организовали несколько жителей областного центра. Лабораторию по производству наркотиков они обустроили в квартире одного из них. "Товар" сбывали оптовыми партиями через сеть дилеров на территории региона, а также продавали лично местным наркозависимым лицам. Ежемесячно с "конвейера" наркодельцов получалось до 2 килограммов психотропного вещества.

В рамках открытого ранее уголовного производства сотрудники СБУ провели 5 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела и в транспортном средстве, принадлежащем участнику группировки. Во время следственных действий изъяты подготовленные для продажи трамадол и амфетамин, а также оружие и средства поражения.

Сейчас четырем активным участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры предосторожности.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к наркобизнесу.

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Деятельность нарколаборатории с прибылью около 600 тыс. грн в месяц блокировали в Виннице, - СБУ 01
Деятельность нарколаборатории с прибылью около 600 тыс. грн в месяц блокировали в Виннице, - СБУ 02
Деятельность нарколаборатории с прибылью около 600 тыс. грн в месяц блокировали в Виннице, - СБУ 03
Деятельность нарколаборатории с прибылью около 600 тыс. грн в месяц блокировали в Виннице, - СБУ 04
Деятельность нарколаборатории с прибылью около 600 тыс. грн в месяц блокировали в Виннице, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3173478
 
 
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блокировка, это смена собственника лаборатории ? Деятельность нарколаборатории с прибылью около 600 тыс. грн в месяц блокировали в Виннице, - СБУ - Цензор.НЕТ 1327
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а лаборанты где?....со страху даже УЗРГМ не тем концом вставили))
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Скільки реклами... Не хочуь гівнюки за 10к гривень працювати, хочуть жити як чинуші і депутати...
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