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 Общество, Фоторепортаж
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 В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов. ФОТОрепортаж

В Киев прибыл борт с ранеными воинами.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"По Бориспольскому шоссе снова мчались скорые с мигалками, раненых воинов привезли в центральный госпиталь, война продолжается... В январе началось серьёзное обострение на фронте, 13 убитых и более 30 раненых, только за последние двое суток убита медик и ранены пятеро наших бойцов. Это ужасная трагедия. На фото ранений страшно смотреть, ещё страшнее видеть это в реальности, простреленные ноги, руки, животы, органы. В реанимации лежат очень тяжелые воины, очень надеюсь, что они останутся живы. Врачи без отдыха и волонтеры стараются помогать, чем только можем", - рассказала волонтер.

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"Отчёт за январь. Оплатила две химии воинам с онко, 25 тыс. и 37 тыс. грн, 10 тыс. и 10 тыс. на поддерживающее медикаменты (Виктору и Александру) 7 тыс. рюкзак для фронтовых медиков, 5400 на турникеты, 3500 и 6700 куртки, штаны и кофты, 1800 мед для реанимации и 6 тыс. на отделение, 3 тыс. спецпитание для онко+вода, йогурты, соки+ещё какие-то расходы. Все чеки публикую, выходит больше 100 тыс." - отчиталась Юсупова.

"В феврале нужно будет ещё оплатить две химии 37 тыс. и 24 тыс. Я благодарю каждого, кто помогает нашим защитникам, каждая копейка, это спасение жизни. Большое спасибо за визиты и посылки. Прошу не истерить, где государство, врачи делают уникальные операции и ставят на ноги, совершенно бесплатно. Расходы были, есть и будут!!! Всегда нужны пелёнки под раны, спорт костюмы, футболки, кофе, соки, йогурты и сладкое. Мы с Вами граждане этой страны, где идёт война и не можем быть безразличными. Напоминаю, что меня всегда можно найти в отделении травматологии с обеда, адрес Госпитальная 18, метро Печерск. Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья", - призвала волонтер украинцев помогать раненым воинам в лечении.

В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 01
В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 02
В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 03
В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 04
В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 05
В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 06
В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 07
В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 08
В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 09
В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 10
В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 11
В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 12
В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 13
В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 14
В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 15
В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 16
В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 17
В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов 18

Источник: https://censor.net.ua/p3173454
 
   
 Топ комментарии
 
Так то было при мародере, а сейчас надо опять волонтеров. Главное к осени провести выборы на даунбассе, а солдаты то такое- какая РАЗНИЦА.
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Доктор Коломойський дуже хоче допомогти
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Ты признаешь, что новое руководство так организовало работу, что не в состоянии обойтись без волонтеров, которые раньше уже были не нужны?.... В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов - Цензор.НЕТ 8257
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так і зе вже мир приніс, хіба ні ?
що, в бюджеті немає коштів на лікування поранених ?
а де вони поділись ? вкрали зелені ?
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Так то было при мародере, а сейчас надо опять волонтеров. Главное к осени провести выборы на даунбассе, а солдаты то такое- какая РАЗНИЦА.
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О ти вже бубочку в мародери зарахував !!! Це ж він зараз нам казки роказує ,що завдяки відступу ,там тиша ,а тут як бачимо знову поранені і вбиті наші військові. Так що з цим я повністю з тобою погоджуюсь .
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Доктор Коломойський дуже хоче допомогти
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а доктор комаровский не может...у него турне по отдаленным помойкам раиськи.
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юсупова наталья августа викторовна круто
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Біда...А людей вже привчили, що війна начеб то завершилась..
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Зелебубачка квакала "все украинцы одинаковые", чего они стреляют ? Наверное бизнес на крови мутят, никак барига не успокоится.
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Тут одно из двух - или эта в военных госпиталях Украины раненых бойцов отказываются лечить или эта "хирург-доброволец" просто ворует деньги, волонтёрит так сказать.
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кацапырло,не твое это дело...иди лучше двухсотых ихтамнетов и сирии забирай...пока турки всех не передавили
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А Мальдивский миллиардер не хочет помочь?
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а он то как раз и помогал...пока мудрый,типа тебя,нарит не решил,что такая помощь ни к чему
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Он помогает и регулярно. В отличии от гавнюка зеленского и тебя, пацак
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не верю я этой юсуповой
неужели за год так всё поменялось?
еще пару лет назад в госпитале было всё
и соки и йогурты и печенье с апельсинами
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зеля,гончарук,депутаны от слуг народа,министр обороны,были в госпитале?
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так отправь гроши хотя бы тоскливому волонтеру...
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в какую личку? До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців - Цензор.НЕТ 5927где ты на цензоре личку нашел?
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я предполагал шо такое может быть
так где тебя искать?
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нафига мне твои деньги?оплати лучше вместо собаки какой нить бабушке за газ
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А преЗЕдент Украины не хочет их хотя бы проведать? Как это сделал заезжий американец.
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Падлошенко помоги армии,верни наворованое во благо
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М.Помпео відвідав, Зєлє на фіг....оно ж устало.... Зневажаю!
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" Якщо кожного пораненого провідувати то не буде коли по відпочинкам тинятись . " - подумав віслюк і поправив на голові корону .
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А шоколадний Педро що не в змозі?
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...облизывай свое ваЗЕлиновое чмо, вася До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців - Цензор.НЕТ 4531
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Деньги бюджетные в Омане на отдыхе проср.л а на лечение раненых украинских воинов пускай волонтеры собирают . Еще немного и зеленая навозная муха Зе-Зе изречет : " Надо просто перестать раниться . "
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Вот вы не удивляетесь что эта "волонтер" пишет? "Врачи без отдыха и волонтеры стараются помогать". Что это значит? Человек не может работать без отдыха а врач тем более. Так и представляешь врача отпиливающего ножовкой ногу и засыпающего после каждого движения. Главврача этого учереждения на кол за неумение организовать работу врачей по графикам. А волонтеры как помогают врачам? Эта женщина хоть капельницу может поставить? А право такое имеет в соответствии с дипломом? Если бойцов негде и некому лечить в военных госпиталях, то отдавайте в частные клиники и платите за лечение и уход из бюджета а эти госпиталя, где ходят волонтеры и помогают хирургам держать полуотрезанные конечности, разогнать нахрен и всех уволить.
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да не плачь!хочешь помогай,не хочешь не помогай,хочешь собак элитных выращивай
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Хватит бредить Андруша.
Волонтеры помогают врачам тем что покупают необходимые медикаменты без которых лечение невозможно,потому что отпилить ногу это не лечение,а бесплатных медикаментов не бывает

Если медикаменты не оплачивает государство их должен оплатить кто то другой.
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