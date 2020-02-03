 В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
"По Бориспольскому шоссе снова мчались скорые с мигалками, раненых воинов привезли в центральный госпиталь, война продолжается... В январе началось серьёзное обострение на фронте, 13 убитых и более 30 раненых, только за последние двое суток убита медик и ранены пятеро наших бойцов. Это ужасная трагедия. На фото ранений страшно смотреть, ещё страшнее видеть это в реальности, простреленные ноги, руки, животы, органы. В реанимации лежат очень тяжелые воины, очень надеюсь, что они останутся живы. Врачи без отдыха и волонтеры стараются помогать, чем только можем", - рассказала волонтер.
"Отчёт за январь. Оплатила две химии воинам с онко, 25 тыс. и 37 тыс. грн, 10 тыс. и 10 тыс. на поддерживающее медикаменты (Виктору и Александру) 7 тыс. рюкзак для фронтовых медиков, 5400 на турникеты, 3500 и 6700 куртки, штаны и кофты, 1800 мед для реанимации и 6 тыс. на отделение, 3 тыс. спецпитание для онко+вода, йогурты, соки+ещё какие-то расходы. Все чеки публикую, выходит больше 100 тыс." - отчиталась Юсупова.
"В феврале нужно будет ещё оплатить две химии 37 тыс. и 24 тыс. Я благодарю каждого, кто помогает нашим защитникам, каждая копейка, это спасение жизни. Большое спасибо за визиты и посылки. Прошу не истерить, где государство, врачи делают уникальные операции и ставят на ноги, совершенно бесплатно. Расходы были, есть и будут!!! Всегда нужны пелёнки под раны, спорт костюмы, футболки, кофе, соки, йогурты и сладкое. Мы с Вами граждане этой страны, где идёт война и не можем быть безразличными. Напоминаю, что меня всегда можно найти в отделении травматологии с обеда, адрес Госпитальная 18, метро Печерск. Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья", - призвала волонтер украинцев помогать раненым воинам в лечении.
що, в бюджеті немає коштів на лікування поранених ?
а де вони поділись ? вкрали зелені ?
неужели за год так всё поменялось?
еще пару лет назад в госпитале было всё
и соки и йогурты и печенье с апельсинами
кидай реквизиты в личку
так где тебя искать?
Волонтеры помогают врачам тем что покупают необходимые медикаменты без которых лечение невозможно,потому что отпилить ногу это не лечение,а бесплатных медикаментов не бывает
Если медикаменты не оплачивает государство их должен оплатить кто то другой.