 В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"По Бориспольскому шоссе снова мчались скорые с мигалками, раненых воинов привезли в центральный госпиталь, война продолжается... В январе началось серьёзное обострение на фронте, 13 убитых и более 30 раненых, только за последние двое суток убита медик и ранены пятеро наших бойцов. Это ужасная трагедия. На фото ранений страшно смотреть, ещё страшнее видеть это в реальности, простреленные ноги, руки, животы, органы. В реанимации лежат очень тяжелые воины, очень надеюсь, что они останутся живы. Врачи без отдыха и волонтеры стараются помогать, чем только можем", - рассказала волонтер.

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"Отчёт за январь. Оплатила две химии воинам с онко, 25 тыс. и 37 тыс. грн, 10 тыс. и 10 тыс. на поддерживающее медикаменты (Виктору и Александру) 7 тыс. рюкзак для фронтовых медиков, 5400 на турникеты, 3500 и 6700 куртки, штаны и кофты, 1800 мед для реанимации и 6 тыс. на отделение, 3 тыс. спецпитание для онко+вода, йогурты, соки+ещё какие-то расходы. Все чеки публикую, выходит больше 100 тыс." - отчиталась Юсупова.

"В феврале нужно будет ещё оплатить две химии 37 тыс. и 24 тыс. Я благодарю каждого, кто помогает нашим защитникам, каждая копейка, это спасение жизни. Большое спасибо за визиты и посылки. Прошу не истерить, где государство, врачи делают уникальные операции и ставят на ноги, совершенно бесплатно. Расходы были, есть и будут!!! Всегда нужны пелёнки под раны, спорт костюмы, футболки, кофе, соки, йогурты и сладкое. Мы с Вами граждане этой страны, где идёт война и не можем быть безразличными. Напоминаю, что меня всегда можно найти в отделении травматологии с обеда, адрес Госпитальная 18, метро Печерск. Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья", - призвала волонтер украинцев помогать раненым воинам в лечении.



































