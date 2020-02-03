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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4865) Киев (18527) водительские права (101) патрульная полиция (1377) ГБР (913)

 ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове задержали инспектора батальона сопровождения ГУ Нацполиции в Киевской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, полицейский получил 10 тыс. гривен за содействие в изготовлении водительского удостоверения без прохождения курсов и сдачи екзаменов. По данным следствия, первую часть взятки в размере 4000 гривен инспектору перевели на карточку. При получении остального "вознаграждения" - 6000 гривен наличными, милиционер был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав 01
ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав 02
ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав 03

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ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав 04
ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав 05
ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав 06

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании в отношении должностного лица меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3173428
 
   
 Топ комментарии
 
За выдачу прав кому-попало - нужно пожизненное заключение.
Бестолочи за рулем достали!
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не замыливайте глаза людям !!!
поймали стрелочника/который обещал/ а где те что эти права делают ??? ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав - Цензор.НЕТ 3977
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Я бы дал патрульному пожизенное в лагерях. Или пусть и дальше выдает права всяким зайцевым, а те убивают на дорогах
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не замыливайте глаза людям !!!
поймали стрелочника/который обещал/ а где те что эти права делают ??? ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав - Цензор.НЕТ 3977
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Это наверное самый крупный коррупционер пойманный ГБР...
Учитывая что ГБР создавалось для ловли VIP коррупционеров....
А на самом деле ловят ГАИшников, участковых и паспортистов...
Ну или заводят заказуху на политических оппонентов - надо же
чем то оправдывать бешеные зарплаты...
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От так і знищили реноме ДБР, щяівши його до рівня боротьби з корупціонерами-патрульними.
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зп маленькая у бедолаги а в кафе хочется...увеличьте ее до 200 000 как у малюськи
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За выдачу прав кому-попало - нужно пожизненное заключение.
Бестолочи за рулем достали!
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Я бы дал патрульному пожизенное в лагерях. Или пусть и дальше выдает права всяким зайцевым, а те убивают на дорогах
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кто еще доверяет нашим всяким "органам"
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Аваківські пси які були такі й залишилися ! МЄНТ ВІН І В АФРИЦІ МЄНТ !
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авакова оставили "дореформировать",до чего!?
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я так понял права он все таки сделал
за что и получил вторую часть вознаграждения
настоящие? чего пресса молчит?
ничего не поменялось
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какая "пресса" пресса получила свои бабки и должности хлебные за президентскую компанию
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Это так называем прозрачные сервис-центры Авакяна, которые должны были заменить коррумпрованные МРЕО, а на деле - наладили схему по продаже прав.
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А что, все полицейские при получении второго транша взятки становятся милиционерами?
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Нічого дивного не відбувається аваківски подонки брали, беруть і будуть брати. Це 1 % з того що ловлять. Вся система МВС на чолі з міністром це банальна ОЗУ.
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Надо полицейским по 300 тысяч грн зарплаты, чтоб они взяток не брали. Вон, у Найема с Лещенко спросите. Это ж единственное, что их удерживает от взяток!
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