 ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, полицейский получил 10 тыс. гривен за содействие в изготовлении водительского удостоверения без прохождения курсов и сдачи екзаменов. По данным следствия, первую часть взятки в размере 4000 гривен инспектору перевели на карточку. При получении остального "вознаграждения" - 6000 гривен наличными, милиционер был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании в отношении должностного лица меры пресечения.
В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
поймали стрелочника/который обещал/ а где те что эти права делают ???
Учитывая что ГБР создавалось для ловли VIP коррупционеров....
А на самом деле ловят ГАИшников, участковых и паспортистов...
Ну или заводят заказуху на политических оппонентов - надо же
чем то оправдывать бешеные зарплаты...
Бестолочи за рулем достали!
за что и получил вторую часть вознаграждения
настоящие? чего пресса молчит?
ничего не поменялось