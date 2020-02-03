 Транзит кокаина из Молдовы в Украину блокировали на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В октябре прошлого года оперативники спецслужбы задержали в Одессе организатора преступной схемы - гражданина Молдовы, который наладил почтовый канал контрабанды психотропнов в Украину. "Товар" злоумышленник сбывал на территории нашей страны, а также отправлял своим соотечественникам за границу.

В то же время его сообщник, который остался на свободе, продолжил наркобизнес. Иностранец изменил схему контрабанды: теперь он пытался лично доставить наркотики клиенту из Молдовы.

Задержали наркодилера на пункте пропуска "Кучурган" при попытке перемещения через государственную границу более 100 граммов кокаина и амфетамина, которые он скрыл среди личных вещей.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, то есть их перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию наркотрафика.

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