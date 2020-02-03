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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:несчастный_случай (253) ГСЧС (2462)

 Два блогера, пытавшиеся снять видео в заброшенной шахте в Кривом Роге, сорвались с 500-метровой высоты, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Поздно вечером 2 февраля два блогера-экстремала сорвались в заброшенную шахту с высоты более 500 метров. Спасатели подняли их тела на поверхность около 6:00 на следующий день.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"2 февраля в 23:46 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Саксаганском районе города Кривой Рог по улице Летчиков произошел несчастный случай.

Группа в составе 5 человек запланировали снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Сломав решетку на входе в надшахтне сооружение, 2 мужчин (в возрасте около 30 лет) с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола. Однако при неизвестных обстоятельствах оба они сорвались", - сказано в сообщении.

Два блогера, пытавшиеся снять видео в заброшенной шахте в Кривом Роге, сорвались с 500-метровой высоты, - ГСЧС 01

Прибыв по адресу, спасатели обследовали место происшествия. Сотрудники горноспасательного подразделения спустились  в вентиляционный ствол и в 03:45 обнаружили тела погибших на горизонте 550 м.

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В 5:49 тела двух погибших мужчин подняли на поверхность и передали работникам Национальной полиции.

Два блогера, пытавшиеся снять видео в заброшенной шахте в Кривом Роге, сорвались с 500-метровой высоты, - ГСЧС 02

К оказанию помощи привлечено 13 человек личного состава и 2 единицы спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Два блогера, пытавшиеся снять видео в заброшенной шахте в Кривом Роге, сорвались с 500-метровой высоты, - ГСЧС 03
Два блогера, пытавшиеся снять видео в заброшенной шахте в Кривом Роге, сорвались с 500-метровой высоты, - ГСЧС 04
Два блогера, пытавшиеся снять видео в заброшенной шахте в Кривом Роге, сорвались с 500-метровой высоты, - ГСЧС 05
Два блогера, пытавшиеся снять видео в заброшенной шахте в Кривом Роге, сорвались с 500-метровой высоты, - ГСЧС 06
Фото: пресс-служба ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3173410
 
 
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Ну, як розглядати суммарну падаючу вагу, то так...
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"В два голоса: «...ЧВАККККК!!!!! ЧВАКККК!!!!»"

Ну, насмішив! Це ти сам видалив чи модер аж надто оперативний?
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Тебе насмішив порохобот. Але, для тебе не все втрачено. Терміново біжи до Офісу МПЦ і сповідайся священнику. Рангом не нижче майора ФСБ.
У званнях розбираєшся?
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за дєсять сікунд мона записку встигнути написати. Тільки СМС не пройде - в шахті нема покриття
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Но точно можно успеть сказать "ставьте лайки и подписывайтесь на канал".
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Мабуть, це були представники "уставших ат вайни" кривбасян.
Сидіти у кафешках набридло, а так хотілося андреналіну...
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Нет это были крутые ребята с стальными яйцами у которых были сотни таких спусков, ютюб канал Belov Blog
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Показать тела по всем каналам, в назидание малолеткам, чтобы не лазили где не попало
А то лазят эти блогеры то по вышкам, то по электричкам
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А что, вентиляционный ствол - он вот так отвесно пробурен на полкилометра вниз !?

И еще. Что в таком стволе, кроме темноты и грязи можно снимать? И где они взяли 500- метровую веревку и сколько она весила.
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Категория использования - скалолазание, альпинизм
Диаметр веревки (мм) - 10.5
Вес 1 м (г/м) - 68
Итого: 500 x 0.068 = 34 кг
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Ну там же могло бути якесь залізячча, охотнікі за мєталлом шматок відпиляли, то стирчав...
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Пацани хотіли зробити репортаж з "чрєва криворожіци"
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якось моторошно. Це ж можуть діти туди падати. А ше крімінал цінці ховати
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От якраз, для того, щоб цього не трапилось з дітками, НОРМАЛЬНІ дорослі приварили там решітку з арматури.
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Не повезло придуркам. Им так хотелось побольше лайков в интернете.
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Это Belov Blog, канал на ютубе. Жаль пацанов, атмосфенрные видео снимали. Они знали на что шли...
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Да это они. я смотрел их канал, пацаны с стальными яйцами, просто слезы на глазах...
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Пацанам - премию Дарвина. Посмертно...
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А трое хитренькими оказались, сами не полезли.
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Массовый злостный *********** здоровых пацанов - почти уже мужчин, как результат деиндустриализации (которую они предпочитают именовать "пост.."), эстетической и нравственной деградации, массового впадения в идиотию. Надежда на социальное оздоровление, при анализе текущих тенденций - нулевая.
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Эта трагедия случилась с ребятами из команды Belov Blog, ребята опытные, снимали крутые видео, сочуствую и соболезную родным и близким.
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