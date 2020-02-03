 Два блогера, пытавшиеся снять видео в заброшенной шахте в Кривом Роге, сорвались с 500-метровой высоты, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"2 февраля в 23:46 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Саксаганском районе города Кривой Рог по улице Летчиков произошел несчастный случай.

Группа в составе 5 человек запланировали снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Сломав решетку на входе в надшахтне сооружение, 2 мужчин (в возрасте около 30 лет) с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола. Однако при неизвестных обстоятельствах оба они сорвались", - сказано в сообщении.

Прибыв по адресу, спасатели обследовали место происшествия. Сотрудники горноспасательного подразделения спустились в вентиляционный ствол и в 03:45 обнаружили тела погибших на горизонте 550 м.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В киевской поликлинике 4-летнего мальчика придавило дверью, оставленной рабочими после демонтажа. ВИДЕО камер наблюдения

В 5:49 тела двух погибших мужчин подняли на поверхность и передали работникам Национальной полиции.

К оказанию помощи привлечено 13 человек личного состава и 2 единицы спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.









Фото: пресс-служба ГСЧС