 Чиновники Затоковского сельсовета присвоили 6 млн грн на реконструкции очистных сооружений, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что руководители органа местного самоуправления, уже являвшиеся фигурантами нескольких уголовных производств по фактам злоупотребления служебным положением, вступили в сговор с представителями местных коммерческих структур. В частности, должностные лица заключили весной 2019 договора на осуществление капитального ремонта и реконструкции очистных сооружений на территории поселка. Общая сумма контрактов составила 18 млн грн. Треть из этих средств заговорщики присвоили путем внесения в акты выполненных работ недостоверных сведений об их объемах, а также стоимости использованных строительных материалов.

Удалось предотвратить присвоение участниками схемы еще 10 млн грн из государственного бюджета.

По месту жительства фигурантов дела, а также в служебных помещениях сельсовета правоохранители провели 8 обысков, в ходе которых были изъяты отчетность, финансово-бухгалтерские документы и другие материалы, доказывающие незаконные сделки.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех участников сделки.

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