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Все про:Одесская область (1917) СБУ (14309) Затока (92)

 Чиновники Затоковского сельсовета присвоили 6 млн грн на реконструкции очистных сооружений, - СБУ. ФОТО

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередную коррупционную схему, организованную должностными лицами Затоковского сельсовета. На этот раз чиновники "погорели" на масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию очистных сооружений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что руководители органа местного самоуправления, уже являвшиеся фигурантами нескольких уголовных производств по фактам злоупотребления служебным положением, вступили в сговор с представителями местных коммерческих структур. В частности, должностные лица заключили весной 2019 договора на осуществление капитального ремонта и реконструкции очистных сооружений на территории поселка. Общая сумма контрактов составила 18 млн грн. Треть из этих средств заговорщики присвоили путем внесения в акты выполненных работ недостоверных сведений об их объемах, а также стоимости использованных строительных материалов.

Удалось предотвратить присвоение участниками схемы еще 10 млн грн из государственного бюджета.

По месту жительства фигурантов дела, а также в служебных помещениях сельсовета правоохранители провели 8 обысков, в ходе которых были изъяты отчетность, финансово-бухгалтерские документы и другие материалы, доказывающие незаконные сделки.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех участников сделки.

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Чиновники Затоковского сельсовета присвоили 6 млн грн на реконструкции очистных сооружений, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3173402
 
 
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"должностные лица заключили весной 2019 договора на осуществление капитального ремонта"- зеленые мародеры
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..в Затоке этой. одно жулье рулит, и на всех забило давно. зелень мотокосами косят.. Чиновники Затоковского сельсовета присвоили 6 млн грн на реконструкции очистных сооружений, - СБУ - Цензор.НЕТ 5388
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Уже в который раз идет огласка, а им как с гуся вода.
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