EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  3644  9
Все про:контрразведка (224) Луганщина (4269) СБУ (14309) терроризм (18179)

 Террорист "ДНР", почти 6 лет находившийся в розыске, задержан на Луганщине, - контрразведка. ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБ Украины задержали в районе проведения операции Объединенных сил бывшего наемника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", который 6 лет находился в общегосударственном розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что житель Славянска добровольно вступил в так называемую "славянскую бригаду народной милиции ДНР". Там он находился на "должности" заместителя командира одного из взводов террористов. Известно, что в составе бандформирования "Тайфун" боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях под Шахтерском, Опытным, Спартаком и Новоазовском Донецкой области.

В 2016 году боевик покинул ряды террористов и уехал в РФ на заработки.

В результате спецоперации СБУ злоумышленник был задержан на таможенном пункте пропуска "Меловое". В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. Сейчас задержанный дает показания об участии в составе террористической организации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Монтян встретилась с террористом Дубовым: "Донецк - чистый, ухоженный, интеллектуальный. Киев - помойка". ФОТО

Террорист ДНР, почти 6 лет находившийся в розыске, задержан на Луганщине, - контрразведка 01
Террорист ДНР, почти 6 лет находившийся в розыске, задержан на Луганщине, - контрразведка 02
Террорист ДНР, почти 6 лет находившийся в розыске, задержан на Луганщине, - контрразведка 03

Источник: https://censor.net.ua/p3173371
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Теперь его ждёт страшная кара - депортация в рашку.
 показать весь комментарий
 
 
..поймут и простят....вот что этого упыря ждет.. Терориста "ДНР", який майже 6 років перебував у розшуку, затримано на Луганщині, - контррозвідка - Цензор.НЕТ 3693..
 показать весь комментарий
 
 
по любому так и будет . тамжынашилюди - замыр.
 показать весь комментарий
 
 
Пора бы уже определиться с терминологией: террорист, участник бандформирования или пророссийский наемник. Это немного разные вещи.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати в тексте злоумышленник тоже присутствует.
 показать весь комментарий
 
Терористи, які воювали проти України, останнім часом спокійно легалізуються на мирній території. Вони "чистять" свою біографію, видаляють фото в соцмережах і спокійно живуть серед нас. Навіть СБУ не завжди може відшукати їх. Правда, деякі не можуть стримувати ненависті до українських правоохоронців і проколюються на цьому.Про схеми і суми, за якими терористи і вбивці з псевдо-республік легалізуються в Україні - читайте в матеріалі OBOZREVATEL https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/shistsot-cholovik-vzhe-tut-yak-bojoviki-z-ldnr-legalizuyutsya-v-ukraini.htm"А ось Іван (ім'я змінено) із Донецька, якому дивом вдалося живим вибратися з міста після підвалу влітку 2014-го, і з яким поспілкувався OBOZREVATEL, зіткнувся прямо в Києві з одним із бойовиків, що його катував. Інформацію про нього біженець одразу ж передав у спецслужби. Але злочинець досі на свободі....Це не одна людина, таких дуже багато. І тільки тих, кого я знаю, тут налічується більше шестисот осіб. Як вони сюди потрапляють? Через правоохоронні органи. Практично всі правоохоронці, які зараз працюють на сході, на підконтрольній Україні території, раніше служили в Донецьку. Їх друзі, родичі і зв'язки залишилися там. А Донецьк - це маленьке село. І умовно кажучи, бойовик, який брав участь у НВФ, приходить до силовика, якого знає опосередковано і просить - подзвони своїм до Маріуполя, у мене є $10 тисяч - давай якось мене витягнемо", - пояснює співрозмовник.І в першу чергу видаляються всі історії в соцмережах, згадки про участь у війні і знімки в формі. Зараз, каже переселенець, вкрай рідко зустрінеш сторінку бойовика з фотографіями з війни. Але навіть якщо вони залишились, не завжди українські правоохоронці сприймають знімки як доказ."Щодо одного з бойовиків суддя заявила, що, може, у нього таке хобі - вечорами розгулювати в формі по квартирі. Це ж не заборонено. А що стосується зброї, то - не факт, що вона справжня", - каже Іван.У Дніпрі, наприклад, був випадок, коли там затримали терориста і відпустили назад у Донецьк за грошима. Там родичі продали житло, а виручені за нерухомість гроші віддали, щоб людина "була чистою" і з абсолютно вибіленою репутацією", - розповідає донеччанин..."
 показать весь комментарий
 
 
Але злочинець досі на свободі... - Это после того, как его передали полиции? Его отпустили?
 показать весь комментарий
 
А как же слова президента Зеленского на новогоднюю ночь, что для достижения мира в Украины нам нужно прекратить делить украинцев на "правильных" и "неправильных"????? Ведь мужик то местный, не приезжий из какой-то Якутии оккупант???? Как по мне террористом называть его нельзя по одной простой причине - "ОРДЛО" официально террористической организацией нигде в мире не признано.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх