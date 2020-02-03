 Организатор схемы по незаконному ремонту иностранной авиатехники задержан в аэропорту "Борисполь", - контрразведка. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В ноябре 2018 сотрудники СБУ разоблачили специалистов одного из отечественных госпредприятий, которые без разрешения Государственной службы экспортного контроля осуществили ремонт воздушных судов иностранного государства.
После объявления злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, организатор сделки - столичный коммерсант - сбежал в ЕС, где скрывался от украинского правосудия.
Задержали беглеца в зоне паспортного контроля международного аэропорта "Борисполь" после возвращения в Украину. Сейчас ему избрана мера пресечения.
а он,как раз,знал..
Чувак на нигерах деньги подымал...и домой их вез!
А тут 73% дол..в свои евро бляхи годами не растамаживают...и кассовые аппараты приобретать для своих ФОПов не спешат....
Где логика?
Чем он хуже пересичных ЗЕлохов?)))
тогда всё понятно
это наша корова!(с)
это же самолёт, его в гаражи дяде васе не загонишь
даже в страну просто так не ввезёшь
муть какая то
как вариант киданул кого то из "патрнёров"
А тут типичное устранение конкурента.
наверное разрешение нужно получить в соответствующих органах
там и цель по идее указана должна быть
т.е. все уже заранее знают зачем его гонят
наверное всё таки по месту пытались
простой нарид чет возмущается..
CommanderX
@CommanderAntiZe
·1 ч
Прямо в ці хвилин в Лубнах на Полтавщині штурмують контору ПАТ «Лубнигаз» через отримані дві платіжки. За газ + транспортування газу. А ще у людей почали з'являтися неіснуючі борги за газ.
Як же кортить запитати про іх вибори2019
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1224231209854783488
незаконно)
или "вёдра" - по простому..
Могу себе представить следующую успешную операцию правоохранителей: "Схвачен организатор незаконной схемы по выпечке хлебобулочных изделий, для которых он незаконно выращивал зерновые на государственных земельных участках (частной земли-то всё-равно нет) и нанимал односельчан для выполнения преступных сельскохозяйственных работ".
все шпионы раши уже переловлены