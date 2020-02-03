 Организатор схемы по незаконному ремонту иностранной авиатехники задержан в аэропорту "Борисполь", - контрразведка. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ноябре 2018 сотрудники СБУ разоблачили специалистов одного из отечественных госпредприятий, которые без разрешения Государственной службы экспортного контроля осуществили ремонт воздушных судов иностранного государства.

После объявления злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, организатор сделки - столичный коммерсант - сбежал в ЕС, где скрывался от украинского правосудия.

Задержали беглеца в зоне паспортного контроля международного аэропорта "Борисполь" после возвращения в Украину. Сейчас ему избрана мера пресечения.

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