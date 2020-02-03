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Все про:Борисполь (637) военно-промышленный комплекс (88) контрразведка (224) СБУ (14309)

 Организатор схемы по незаконному ремонту иностранной авиатехники задержан в аэропорту "Борисполь", - контрразведка. ФОТО

В международном аэропорту "Борисполь" контрразведка Службы безопасности Украины задержала организатора противоправной схемы по ремонту и техническому обслуживанию военно-транспортных самолетов одной из африканских стран. Злоумышленник находился в розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ноябре 2018 сотрудники СБУ разоблачили специалистов одного из отечественных госпредприятий, которые без разрешения Государственной службы экспортного контроля осуществили ремонт воздушных судов иностранного государства.

После объявления злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, организатор сделки - столичный коммерсант - сбежал в ЕС, где скрывался от украинского правосудия.

Задержали беглеца в зоне паспортного контроля международного аэропорта "Борисполь" после возвращения в Украину. Сейчас ему избрана мера пресечения.

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Организатор схемы по незаконному ремонту иностранной авиатехники задержан в аэропорту Борисполь, - контрразведка 01

Источник: https://censor.net.ua/p3173368
 
 
 Топ комментарии
 
У него не было кассового аппарата 😀
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паразит! незаконно ремонтировал!
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Какой ужас поехал в Африку ремонтировать технику ! Так скоро и за работу а Польше и Чехии будут по прилету обилечивать !
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"Кто не знает КТА - неуй делать в ВТА" (с) Організатора схеми незаконного ремонту іноземної авіатехніки затримано в аеропорту "Бориспіль", - контррозвідка - Цензор.НЕТ 887
а он,как раз,знал..
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Ключевая фраза: "без разрешения Государственной службы экспортного контроля осуществили ремонт .. " Я так понимаю, что такое разрешение без жирного конверта получить конечно невозможно, поэтому беднягу загребли доблестные бтители и остальные борцы с экономикой.
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крімінальне=хуцпате бидло тупо"ніпанімаіт"що це ЗЛОЧИН?
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Дебилизм...
Чувак на нигерах деньги подымал...и домой их вез!
А тут 73% дол..в свои евро бляхи годами не растамаживают...и кассовые аппараты приобретать для своих ФОПов не спешат....
Где логика?

Чем он хуже пересичных ЗЕлохов?)))
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Ух и взгляд у СБУшников, где они таких набрали?
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Да хз, как у гопников. Если воевавших взяли то могу понять. А если чьи-то сынки то ну его нафиг...
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Какой ужас поехал в Африку ремонтировать технику ! Так скоро и за работу а Польше и Чехии будут по прилету обилечивать !
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самолёты в африке были?
тогда всё понятно
это наша корова!(с)
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никто не знал и не видел?
это же самолёт, его в гаражи дяде васе не загонишь
даже в страну просто так не ввезёшь
муть какая то
как вариант киданул кого то из "патрнёров"
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Расформированный полк транспортной авиации дает кадры, "Мотор сич" дает запчасти - возле "Военного городка" в Запорожье куча таких авиа-ремонтных гаражей.
А тут типичное устранение конкурента.
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чтобы его туда перегнать
наверное разрешение нужно получить в соответствующих органах
там и цель по идее указана должна быть
т.е. все уже заранее знают зачем его гонят
наверное всё таки по месту пытались
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Свечку конечно не держал и не знаю как там всё было именно у этого "авиатехника", но обычно такой авиагаражный ремонт заключается в ревизии отдельных блоков и повышении моторесурса, а для этого совсем не обязательно весь самолет пригонять. Да и мало ли каких схем можно придумать. А то что конкуренция и интриги среди таких "авиатехников" процветают это факт.
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простой нарид чет возмущается.. Організатора схеми незаконного ремонту іноземної авіатехніки затримано в аеропорту "Бориспіль", - контррозвідка - Цензор.НЕТ 4205

CommanderX





@CommanderAntiZe

·1 ч

Прямо в ці хвилин в Лубнах на Полтавщині штурмують контору ПАТ «Лубнигаз» через отримані дві платіжки. За газ + транспортування газу. А ще у людей почали з'являтися неіснуючі борги за газ.
Як же кортить запитати про іх вибори2019

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1224231209854783488


Організатора схеми незаконного ремонту іноземної авіатехніки затримано в аеропорту "Бориспіль", - контррозвідка - Цензор.НЕТ 1042



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Не знал, что оказывается можно тайно (!) ремонтировать военно-транспортные самолёты...
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народ говорит он их в африке ремонтировал
незаконно)
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"Лётчики в чёрных ЗШ" (с) Організатора схеми незаконного ремонту іноземної авіатехніки затримано в аеропорту "Бориспіль", - контррозвідка - Цензор.НЕТ 5721
или "вёдра" - по простому..
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Это щас так несчастных предпринимателей принято называть: "Организатор схем"? Вау.

Могу себе представить следующую успешную операцию правоохранителей: "Схвачен организатор незаконной схемы по выпечке хлебобулочных изделий, для которых он незаконно выращивал зерновые на государственных земельных участках (частной земли-то всё-равно нет) и нанимал односельчан для выполнения преступных сельскохозяйственных работ".
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Вот же ж позорные дельцы (было такое слово при совке).
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контррозведке и сбу конечно больше заняться нечем.
все шпионы раши уже переловлены
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