 Глава Минюста Малюська проведал "пожизненников" в колонии в Бердичеве. ФОТОрепортаж

Впечатлениями от посещения колонии №70 и исправительного центра №108 министр юстиции поделился в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Общее впечатление: в отличие от СИЗО, колонии и исправительные центры могут зарабатывать деньги от хозяйственной деятельности, а потому их состояние и уровень содержания заключенных существенно лучше", — написал Малюська.
По словам министра, в подсобном хозяйстве колонии разводят кур, перепелов и даже нутрий. Фото этих животных Малюська опубликовав, отдельно указав, что это не крысы.
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"Есть доступ к интернету, хотя только на одном компьютере (историю просмотров в браузере проверил — к соцсетям или порнофильмам доступа не было)", — написал министр.
"Условия пребывания "пожизненных" удовлетворительные, они имеют возможность работать и неплохо вяжут (фото носков выложил)", — добавил Малюська.
Ключевой проблемой, по его словам, остается питание. Госбюджет тратит на еду для заключенных миллионы гривен. При этом ее качество оставляет желать лучшего, и многие заключенные вообще не едят с казенной кухни, питаясь своими продуктами.
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да, малюська?
це ж не Держсекретар США Майк Помпео, який встига і не ховається...
в часть с инспекцией генерал-майор приезжает, ну командир части встречает, рапортует..
Идут по части - все ддорожки чистые, бордюры покрашены...
Генерал спрашивает - Кто ответственный?
- Прапорщик Петренко
идут дальше - плац, все вылизано, разлиновано..
-Кто ответственный?
- Прапорщик Петренко
заходят в столовую - все вымыто, котлы блестят...
-Кто ответственный?
-Прапорщик Петренко
-Позвать ко мне!
подходит прапор -" по вашему приказанию и т.д."
(Генерал)-Объявляю Вам благодарность за...
(Прапор)-Служу Отечеству, только, товарищ генерал-майор, вы верхнюю пуговицу-то застегните...
(Генерал) - Да ты что, охренел, ты кому это говоришь?
(командир части, убирая руку закрывающую фингал под глазом) - Тов. Генерал, лучше застегните, а то он два раза не повторяет....
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Глава Минюста Малюська в колонии в Бердичеве. ФОТОрепортаж, - я трохи скоротив назву статті.🐸