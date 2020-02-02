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 Глава Минюста Малюська проведал "пожизненников" в колонии в Бердичеве. ФОТОрепортаж

Министр проинспектировал кухню колонии, проверил историю поиска на единственном подключенном к интернету компьютере и оценил носки, которые вяжут заключенные.

Впечатлениями от посещения колонии №70 и исправительного центра №108 министр юстиции поделился в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Общее впечатление: в отличие от СИЗО, колонии и исправительные центры могут зарабатывать деньги от хозяйственной деятельности, а потому их состояние и уровень содержания заключенных существенно лучше", — написал Малюська.

Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 01

По словам министра, в подсобном хозяйстве колонии разводят кур, перепелов и даже нутрий. Фото этих животных Малюська опубликовав, отдельно указав, что это не крысы.

Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 02Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 03

Читайте на Цензор.НЕТ: Мошенники, пытавшиеся "продать должность начальника исправительной колонии" за $20 тысяч, задержаны в Киеве, - прокуратура

"Есть доступ к интернету, хотя только на одном компьютере (историю просмотров в браузере проверил — к соцсетям или порнофильмам доступа не было)", — написал министр.

Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 04

"Условия пребывания "пожизненных" удовлетворительные, они имеют возможность работать и неплохо вяжут (фото носков выложил)", — добавил Малюська.

Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 05Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 06Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 07Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 08

Ключевой проблемой, по его словам, остается питание. Госбюджет тратит на еду для заключенных миллионы гривен. При этом ее качество оставляет желать лучшего, и многие заключенные вообще не едят с казенной кухни, питаясь своими продуктами.

Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 09Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 10

Также на Цензор.НЕТ: Сотрудник колонии проносил наркотики заключенным на Черкасщине, - СБУ

Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 11Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 12
Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 13
Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 14


Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 15
Глава Минюста Малюська проведал пожизненников в колонии в Бердичеве 16

Источник: https://censor.net.ua/p3173311
 
 
 Топ комментарии
 
а теперь в военный госпиталь...
да, малюська?
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это он как в анеккдоте...
в часть с инспекцией генерал-майор приезжает, ну командир части встречает, рапортует..
Идут по части - все ддорожки чистые, бордюры покрашены...
Генерал спрашивает - Кто ответственный?
- Прапорщик Петренко
идут дальше - плац, все вылизано, разлиновано..
-Кто ответственный?
- Прапорщик Петренко
заходят в столовую - все вымыто, котлы блестят...
-Кто ответственный?
-Прапорщик Петренко
-Позвать ко мне!
подходит прапор -" по вашему приказанию и т.д."
(Генерал)-Объявляю Вам благодарность за...
(Прапор)-Служу Отечеству, только, товарищ генерал-майор, вы верхнюю пуговицу-то застегните...
(Генерал) - Да ты что, охренел, ты кому это говоришь?
(командир части, убирая руку закрывающую фингал под глазом) - Тов. Генерал, лучше застегните, а то он два раза не повторяет....
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так так... охорону най закаже-посилить...
це ж не Держсекретар США Майк Помпео, який встига і не ховається...
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Интересно было бы сравнить эти фото из фотками периферийных студенческих общаг.
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Места "слугам урода" подбирает. На параше... Глава Минюста Малюська проведал "пожизненников" в колонии в Бердичеве - Цензор.НЕТ 3503
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він видно з зеків, бо чогось руки ззаду тримає. звичка мабуть....
Глава Минюста Малюська проведал "пожизненников" в колонии в Бердичеве - Цензор.НЕТ 9065
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это он как в анеккдоте...
в часть с инспекцией генерал-майор приезжает, ну командир части встречает, рапортует..
Идут по части - все ддорожки чистые, бордюры покрашены...
Генерал спрашивает - Кто ответственный?
- Прапорщик Петренко
идут дальше - плац, все вылизано, разлиновано..
-Кто ответственный?
- Прапорщик Петренко
заходят в столовую - все вымыто, котлы блестят...
-Кто ответственный?
-Прапорщик Петренко
-Позвать ко мне!
подходит прапор -" по вашему приказанию и т.д."
(Генерал)-Объявляю Вам благодарность за...
(Прапор)-Служу Отечеству, только, товарищ генерал-майор, вы верхнюю пуговицу-то застегните...
(Генерал) - Да ты что, охренел, ты кому это говоришь?
(командир части, убирая руку закрывающую фингал под глазом) - Тов. Генерал, лучше застегните, а то он два раза не повторяет....
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Была у меня шапка-ушанка с нутрии. Ноская.
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По сценарію.Пішов у сортір на вокзалі,сів,зняв штани....а шапка...тю-тю !
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чому б не дозволити засудженим доступ до інету і мобільні телефони?
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Є така штука-шахрайство телефонне,а ще подільників можна попереджати,координувати,погрожувати жертвам.
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Дивно, що Малюську щось цікавить у колонії. Хоча😏
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він тільки вчиться, шеф його інше нюхає Глава Мін'юсту Малюська провідав "довічників" у колонії в Бердичеві - Цензор.НЕТ 2529 .....
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Їх цікавить електорат на місцевих виборах восени.
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А церквушку проверил? Или ее там нет и все будут "гореть вечно"?
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Глава Минюста Малюська проведал "пожизненников" в колонии в Бердичеве. ФОТОрепортаж
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Глава Минюста Малюська в колонии в Бердичеве. ФОТОрепортаж, - я трохи скоротив назву статті.🐸
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Министр проинспектировал кухню колонии, проверил историю поиска на единственном подключенном к интернету компьютере и оценил носки, которые вяжут заключенные.

Глава Мін'юсту Малюська провідав "довічників" у колонії в Бердичеві - Цензор.НЕТ 4248
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Він приїхав, щоб йому на шару зв'язали шкарпетки?
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Под Житомиром пациент умер в сломанной "скорой". ВИДЕО
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Прочитала "Глава Минюста Малюська проведет пожизненно в колонии в Бердичеве".
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Это он правильно делает, что проверяет. Совсем скоро туда поедут жить новые лица: зельцман, богдан, мертведчук, портнов, каломойша, баканов, дубинский, бужанский, кива, штепа и др.
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Схоже,права злочинців ,на відміну від прав законослухняних громадян,будуть надійно захищені.
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Бідні нутрії. На тій цементній чи бетонній підлозі.
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І взагалі: він проінспектував колонію, перевірив умови утримання в*язнів чи таки точно приїхав =провідати зеків= ???
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