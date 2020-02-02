 Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины, передает Цензор.НЕТ.
Сеть незаконных игорных заведений работала в Полтаве и Кременчуге под "прикрытием" клуба спортивного покера.
К налаживанию игорного бизнеса могут быть причастны 5 человек.
Во время санкционированных обысков, rjnjhst одновременно провели в учреждениях и по месту жительства вероятных сообщников, изъяли 6 покерных столов, более 14 000 игровых фишек, в том числе кэш-фишки (используемые в игре на деньги) на сумму более 5 млн гривен, компьютеры, мобильные терминалы, системы видеонаблюдения и наличные.
В уголовном производстве, открытом по факту занятия игорным бизнесом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины), проводятся следственные действия.
профукали .....
Borislav Bereza
3 год ·
То, как вы реагируете на глупость в эфире тв прислужника-собакопродавця мы все увидели. Но шум вокруг его глупости и сегодняшнее провокационное заявление Ермака о том, что тот надеется на проведение выборов в ОРДЛО осенью этого года, создают определённый фон, который отвлекает от главной проблемы следующей недели. Это закон о земле, под который уже собрали голоса. И если дурачок, который ляпнул о продаже собаки во имя оплаты коммуналки, просто случайно проявил свои цинизм и глупость, то заявление Ермака - это реальная попытка запустить месседж вокруг которого начнется хайп и отвлечет внимание от земли. А про нее они уже договорились. Кто-то согласился отдать голоса за пару копеек и проголосовать за этот дикий вариант продажи земли, кто-то за то, чтоб его не трогали, кто-то за пару мест губернаторов, кто-то за пару квот в госструктурах и нужных министерствах. В общем, голоса собрали. О последствиях не думают. Они решают свои краткосрочные проблемы. То, что будет через год, этих временщиков не интересует. Но есть еще сомневающиеся. И в ОП это понимают. Они показали, что боятся критики и еще больше боятся, что голосование может сорваться. Вот и запускают отвлекающие маневры. Так что следите за руками этих аферов. Следующая неделя будет очень жаркой.
Может 5 может больше
но сАбаков точно имел доляху
Источник: https://censor.net.ua/p3173300
Но две недели назад, в похожей статье, полиция заявила, что конфисковала фишек на несколько сотен миллионов грн.