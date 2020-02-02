 Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины, передает Цензор.НЕТ.

Сеть незаконных игорных заведений работала в Полтаве и Кременчуге под "прикрытием" клуба спортивного покера.

К налаживанию игорного бизнеса могут быть причастны 5 человек.









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Во время санкционированных обысков, rjnjhst одновременно провели в учреждениях и по месту жительства вероятных сообщников, изъяли 6 покерных столов, более 14 000 игровых фишек, в том числе кэш-фишки (используемые в игре на деньги) на сумму более 5 млн гривен, компьютеры, мобильные терминалы, системы видеонаблюдения и наличные.

В уголовном производстве, открытом по факту занятия игорным бизнесом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины), проводятся следственные действия.