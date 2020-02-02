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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:игорный бизнес (332) Нацполиция (10843) Полтавщина (535)

 Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине. ФОТОрепортаж

На Полтавщине правоохранители разоблачили сеть подпольных покерных клубов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины, передает Цензор.НЕТ.

Сеть незаконных игорных заведений работала в Полтаве и Кременчуге под "прикрытием" клуба спортивного покера.

К налаживанию игорного бизнеса могут быть причастны 5 человек.

Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине 01
Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине 02
Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине 03
Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине 04

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Во время санкционированных обысков, rjnjhst одновременно провели в учреждениях и по месту жительства вероятных сообщников, изъяли 6 покерных столов, более 14 000 игровых фишек, в том числе кэш-фишки (используемые в игре на деньги) на сумму более 5 млн гривен, компьютеры, мобильные терминалы, системы видеонаблюдения и наличные.

В уголовном производстве, открытом по факту занятия игорным бизнесом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины), проводятся следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3173300
 
 
 Топ комментарии
 
земля тю-тю....
профукали .....
Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине - Цензор.НЕТ 6623Borislav Bereza
3 год ·

То, как вы реагируете на глупость в эфире тв прислужника-собакопродавця мы все увидели. Но шум вокруг его глупости и сегодняшнее провокационное заявление Ермака о том, что тот надеется на проведение выборов в ОРДЛО осенью этого года, создают определённый фон, который отвлекает от главной проблемы следующей недели. Это закон о земле, под который уже собрали голоса. И если дурачок, который ляпнул о продаже собаки во имя оплаты коммуналки, просто случайно проявил свои цинизм и глупость, то заявление Ермака - это реальная попытка запустить месседж вокруг которого начнется хайп и отвлечет внимание от земли. А про нее они уже договорились. Кто-то согласился отдать голоса за пару копеек и проголосовать за этот дикий вариант продажи земли, кто-то за то, чтоб его не трогали, кто-то за пару мест губернаторов, кто-то за пару квот в госструктурах и нужных министерствах. В общем, голоса собрали. О последствиях не думают. Они решают свои краткосрочные проблемы. То, что будет через год, этих временщиков не интересует. Но есть еще сомневающиеся. И в ОП это понимают. Они показали, что боятся критики и еще больше боятся, что голосование может сорваться. Вот и запускают отвлекающие маневры. Так что следите за руками этих аферов. Следующая неделя будет очень жаркой.
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Покер стал официальным видом спорта в Украине .23 августа 2018
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Главные враги повержены. Терь заживём... Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине - Цензор.НЕТ 4558
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земля тю-тю....
профукали .....
Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине - Цензор.НЕТ 6623Borislav Bereza
3 год ·

То, как вы реагируете на глупость в эфире тв прислужника-собакопродавця мы все увидели. Но шум вокруг его глупости и сегодняшнее провокационное заявление Ермака о том, что тот надеется на проведение выборов в ОРДЛО осенью этого года, создают определённый фон, который отвлекает от главной проблемы следующей недели. Это закон о земле, под который уже собрали голоса. И если дурачок, который ляпнул о продаже собаки во имя оплаты коммуналки, просто случайно проявил свои цинизм и глупость, то заявление Ермака - это реальная попытка запустить месседж вокруг которого начнется хайп и отвлечет внимание от земли. А про нее они уже договорились. Кто-то согласился отдать голоса за пару копеек и проголосовать за этот дикий вариант продажи земли, кто-то за то, чтоб его не трогали, кто-то за пару мест губернаторов, кто-то за пару квот в госструктурах и нужных министерствах. В общем, голоса собрали. О последствиях не думают. Они решают свои краткосрочные проблемы. То, что будет через год, этих временщиков не интересует. Но есть еще сомневающиеся. И в ОП это понимают. Они показали, что боятся критики и еще больше боятся, что голосование может сорваться. Вот и запускают отвлекающие маневры. Так что следите за руками этих аферов. Следующая неделя будет очень жаркой.
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К налаживанию игорного бизнеса могут быть причастны 5 человек....
Может 5 может больше
но сАбаков точно имел доляху
Источник: https://censor.net.ua/p3173300
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що означає доляху? він - власник,а ці, яких впіймали, просто наймані працівники
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Покер стал официальным видом спорта в Украине .23 августа 2018
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А нам какое от этого счастье,когда вы твари свинарчука посадите?
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А почему не сказали на какую сумму конфисковали фишек?

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фішки нічого не варті, але для поліцаїв на 5 млн.грн., в статті написано
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Я знаю, что фишки ничего не стоят.
Но две недели назад, в похожей статье, полиция заявила, что конфисковала фишек на несколько сотен миллионов грн.
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в покер грают тока приверженцы путена,тока потому, шо не деляца с законными властями украины Поліція накрила мережу підпільних покерних клубів на Полтавщині - Цензор.НЕТ 8293
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я извиняюсь спросить - накрыла чем ??? крышей или таки отой самой накрывалкой ???
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Татышо? Да быть не может! Да по всей стране враз покончили с этим! Нигде нет этой гадости! И на тебе----какие то полтавчане вдруг! Я не верю.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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