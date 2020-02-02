 Пограничник сбил насмерть пешехода на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, 2 февраля примерно в полночь в с. Угринов Сокольского района Львовской области рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда, двигаясь на служебном автомобиле Volkswagen Transporter в направлении перехода с республикой Польша, допустил наезд на пешехода. В результате инцидента пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте.





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На месте происшествия работали следователи ГБР. Транспортное средство изъято.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.