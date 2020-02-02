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 Общество, Фоторепортаж
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 Судья Кинологического союза Украины Янова едет на выставку в РФ как представитель "ДНР". ФОТОрепортаж

Судья Кинологического союза Украины Наталья Янова, которая принимает участие в украинских соревнованиях как представитель Украины, едет на выставку в РФ как представитель "ДНР".

Об этом на своей странице в фейсбуке написал журналистка Ольга Худецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Вот ты живешь в Донецке и работаешь судьей на собачьих соревнованиях. Вот твоя страница судьи в международной кинологической федерации FCI, которая тебя аккредитовала в качестве эксперта. Вот твоя страница в украинском КСУ, где ты тоже в списке экспертов. А вот ты на украинских соревнованиях, с гордым (Украина) после своей фамилии. А вот на российских соревнованиях и у тебя в скобках (Донецкая Республика). Шпагатик. Удобненько", - написала она.

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Судья Кинологического союза Украины Янова едет на выставку в РФ как представитель ДНР 04

Судья Кинологического союза Украины Янова едет на выставку в РФ как представитель ДНР 05

Источник: https://censor.net.ua/p3173295
 
   
 Топ комментарии
 
Но не простая, а элитной породы (по Брагару).
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Но не простая, а элитной породы (по Брагару).
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Петя может и не предатель.. но мошенник и вор однозначно
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давай документы, где доказано, что он вор
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при чем здесь Петя... мы здесь о *****, о зеленском, ослах,
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Кукуріку, Босой? Де твої кореша - Косой, Голодний і Раб?
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Ну так скоро все собачники сбегут. У русни хотя бы собаками за коммуналку не расплачиваются.
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Тепер я зрозумів, навіщо Нафтогазу собачки! У мацкву на виставку! На злучках буде заробляти! От вам і диверсифікація на випадок припинення кацапами транзиту!
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Что снова 5 лет командировочных из бюджета ему платить.?
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P.S Видимо едет узнавать сколько будет стоить транзит псятины через Украину.
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Це яка порода? Судчюячи з різних паспортів, у яких різна інформація, ця *****- безпородна. Ну і фіґ з ним. Але навіщо до нашої злучки така *****?
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Элитная же!
Один нардеп же намедни ясно сказал: "элитной породы"
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Це, мабудь, нова порода, бо у класифікатор такої, як "Елітна" немає. А швидше за все - розводняк, як з військами на Донбасі.
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Здрасььь... там такой пердун, шо если влымзить, дня три холодец дрыгать будет...
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Треба анулювати всі звання для цієї особи в Україні на міжнародному рівні і все Судья Кинологического союза Украины Янова едет на выставку в РФ как представитель "ДНР" - Цензор.НЕТ 2690
Хай тішиться клорадськими лєнточками.
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таки край нужен вменяемый закон о гражданстве. и трибунал вместо гнилых судов, как для начала.
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Это надолго.
Понимаете, развелось очень много сук и сукиных сынов.
"Элитной", понимаете, породы.
новомалоросской.
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А шо за фото прилеплено? Похоже на "украинская степная белая".. Ошиблись или так и есть?
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200 кг весу?!? Не верю. Там пузо с сиськами даже не влезло в кадр
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Кинологи зашевелились ведь собаки сейчас на цену золота. Хорошей собакой можно оплатить хоть газ хоть воду. А если продать депутата Брагаря с ПоцЗЕденской фракции то можно оплатить вывоз мусора за целый год
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Ну почему если судья (любой) то рожа такая, что рука так и тянется за кирпичом?
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в данецке галадают. вот если б не ринат амедов, подохли бы.
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Не сдерживай порывов, идущих из глубины души!
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Ещё одна собачья тема.Продай родного Шарика,- заплати за шаурму Зеленского.
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Так его шаверма и так корейская - из друга человека!
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Ну тут стоит все таки подтверждать информацию, с таким же успехом можно создать фейковую страницу с запрещенной в рф организацией и посадить ее в жюри, а на границе потом ее дружно будет встречать фсб. А так теперь ее сбу должно проверять, не правильно все это.
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Прекрасный заголовок. Вот так - смотришь на эту харю и думаешь - да - типичная малоросская дырка. Она сто процентов там приз возьмет, за аутентичность образу
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Ну так путинская шлюха - ермак, сам же говорил что осенью Украина интегрируется в лугандон
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Да, с таким лицом ее любят одни собаки, мужчины такую красоту и после литра водки не оценят.
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