 Судья Кинологического союза Украины Янова едет на выставку в РФ как представитель "ДНР". ФОТО

Об этом на своей странице в фейсбуке написала журналистка Ольга Худецкая, передает Цензор.НЕТ.
"Вот ты живешь в Донецке и работаешь судьей на собачьих соревнованиях. Вот твоя страница судьи в международной кинологической федерации FCI, которая тебя аккредитовала в качестве эксперта. Вот твоя страница в украинском КСУ, где ты тоже в списке экспертов. А вот ты на украинских соревнованиях, с гордым (Украина) после своей фамилии. А вот на российских соревнованиях и у тебя в скобках (Донецкая Республика). Шпагатик. Удобненько", - написала она.
Один нардеп же намедни ясно сказал: "элитной породы"
Хай тішиться клорадськими лєнточками.
Понимаете, развелось очень много сук и сукиных сынов.
"Элитной", понимаете, породы.
новомалоросской.
Пропала собака -- ****.
И падла!
"В каждом городе у нас пройдет большой семинар,где мы будем обсуждать самые актуальные вопросы здоровья ребенка и, надеюсь, здоровья, благополучия, взаимоотношений его родителей."
случайненько обратной дорогой не через дыру поедет ??? там есть кому лечить здоровье
вынимать осколки и ампутировать конечности - хороший гешэфт может получиться.........
Но в Украине украинофобы в почёте! Для них всё остальным "закон".