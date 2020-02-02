 5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Автопробег проводится ежегодно в годовщину гибели музыканта. В этом году в мероприятии приняли участие примерно 50 машин, которые выехали из центра Кривого Рога и колонной прибыли к месту гибели Скрябина возле села Лозоватка. Впоследствии там состоялась панихида по музыканту, также люди вспоминали истории о нем и возложили цветы к памятнику.
Кроме жителей Кривого Рога, к месту гибели Кузьменко съехались люди со всей Кировоградщины и Днепра.
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Напомним, 2 февраля 2015 года Кузьма разбился в ДТП по дороге с концерта в Кривом Роге в честь 25-летия группы "Скрябин". Toyota музыканта столкнулась с грузовиком, который перевозил молоко. Удар был такой силы, что молоковоз вынесло в кювет.
Фото ТСН
"Я не в политике уже 10 лет, слава Богу. Последний мой "гордый" выход был за Януковича в 2004 году. Он был спровоцирован моей работой на "Интере". Нам сказали четко, или вы идете, или вы не идете, и четыре года вам закрыты выходы на радио и телевидение", - откровенничает Кузьма.
деньги были для Скрябина так же важны как и для любого другого простого смертного...
Идти в лагеря за Украину как это сделал тот же Хмара он явно бы не стал...
И нет.., я его ни разу не осуждаю..
Таких как Хмара очень мало на самом деле...., и я не такой...
https://tsn.ua/ru/glamur/kuzma-skryabin-dolzhen-byl-stat-sudey-v-novom-shou-kvartala-95-408543.html
https://www.youtube.com/watch?v=hs33vuRRxVU
Земля ему стекловатой!
Я правильно сказав, росися вперде d82e7584?