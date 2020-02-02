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Все про:Кировоградщина (328) автопробег (86) Скрябин (21)

 5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег. ФОТОрепортаж

Около 50 автомобилей проехали из центра Кривого Рога к месту гибели музыканта у с. Лозоватка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Автопробег проводится ежегодно в годовщину гибели музыканта. В этом году в мероприятии приняли участие примерно 50 машин, которые выехали из центра Кривого Рога и колонной прибыли к месту гибели Скрябина возле села Лозоватка. Впоследствии там состоялась панихида по музыканту, также люди вспоминали истории о нем и возложили цветы к памятнику.

Кроме жителей Кривого Рога, к месту гибели Кузьменко съехались люди со всей Кировоградщины и Днепра.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сквер им. Кузьмы Скрябина появился в Киеве

Напомним, 2 февраля 2015 года Кузьма разбился в ДТП по дороге с концерта в Кривом Роге в честь 25-летия группы "Скрябин". Toyota музыканта столкнулась с грузовиком, который перевозил молоко. Удар был такой силы, что молоковоз вынесло в кювет.

Фото ТСН

5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 015 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 02
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 03
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 04
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 05
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 06
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 07
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 08
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 09
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 10
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег 11

Источник: https://censor.net.ua/p3173291
 
 
 Топ комментарии
 
Вічна память тобі, земляче
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Навіть якщо її країна- то як у тебе ссср?
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В интервью ТСН Кузьма впервые прокомментировал, почему в 2004 году выступал на стороне «Партии регионов», поддерживая их кандидата Януковича в президентской гонке. Как утверждает лидер группы «Скрябин», все дело в банальном шантаже:
"Я не в политике уже 10 лет, слава Богу. Последний мой "гордый" выход был за Януковича в 2004 году. Он был спровоцирован моей работой на "Интере". Нам сказали четко, или вы идете, или вы не идете, и четыре года вам закрыты выходы на радио и телевидение", - откровенничает Кузьма.
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віктор федорович 31ee1569 - понятно...

деньги были для Скрябина так же важны как и для любого другого простого смертного...
Идти в лагеря за Украину как это сделал тот же Хмара он явно бы не стал...
И нет.., я его ни разу не осуждаю..
Таких как Хмара очень мало на самом деле...., и я не такой...
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Питання є чому "компанія" не відбулася???...
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Певно,було два Скрябіна.Один-патріот,якому серце болить за Україну,інший -музикант-шоумен-продюсер,що просто заробляв гроші (неважливо-на чому ,і де).
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег - Цензор.НЕТ 1816
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"Майдан на бабки Льовочкіна", "Нас просто головами отак ....маніпулювали"-це теж Скрябін.
https://www.youtube.com/watch?v=hs33vuRRxVU
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На Януковича вже тоді працювала роспропаганда. Вона вишукувала в людей вразливі місця і просто брала їх за "чесне слово". Виховані люди, які жартуючи сперечалися з фанатами гебні, були не треновані протидіяти пропаганді. Цим і користувалися. Мені наприклад говорили: " ну ось ви обирали Ющенка, а потім Юлю (хоча Юля ніколи не була президентом, але її навмисно включали у перелік) і що, було вам краще жити. Дивіться от криза 2004, а осьо 2009 і хто в цьому винний. Ото спробуйте проголосувати за Януковича і ви одразу відчуєте різницю". Відчули не те слово. Тому коли топили Пороха у лайні - ми вже розуміли чиїх то рук справа.
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Четыре Майдана прошло по факту,Голодовка студентов внаачале 90-х,,Украина без Кучмы,Майдан Ющенко и революция Достоинства в ноябре-**13г...марте 2014.И это ТЕРПИЛЫ???
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И каждый раз он бьл организатором и ведущим антимайдана!
Земля ему стекловатой!
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Найкращий український виконавець 90х-2000х! Такий простий і відкритий був. R.I.P
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Рагулям очень нравятся поющие под чужую фанеру.
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А годовщину утопления сына Януковича когда начнем праздновать?
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Это я жил в дерьме,когда отец вначале 60-х годов получал 40 рублей получки и воспитывал троих детей и строил дом.Вас бы туда...в то дерьмо...
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Аби дожив- зараз був би депутатом від Слуг народа.
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не пащекуй, май совість. Зовсім вже дах з'їхав?
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до чого ти ліпиш політику в новині про річницю пам'яті Кузьми? Не вийшов ще з дитячого садочку троллів? Начебто серйозна людина.
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Ти проти того що Скрябін підтримав би Володимира Олександровича Зеленського і його партію?
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Ні. Совість є тільки у рашею впердолених. Путінців, комуністів і любителів ссср.
Я правильно сказав, росися вперде d82e7584?
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Хороший был мужик, веселый и с характером. Не хватает его.
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Ждем автопробег в годовщину незабвенных Гиви и Мотороллы!
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