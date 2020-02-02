 5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Автопробег проводится ежегодно в годовщину гибели музыканта. В этом году в мероприятии приняли участие примерно 50 машин, которые выехали из центра Кривого Рога и колонной прибыли к месту гибели Скрябина возле села Лозоватка. Впоследствии там состоялась панихида по музыканту, также люди вспоминали истории о нем и возложили цветы к памятнику.

Кроме жителей Кривого Рога, к месту гибели Кузьменко съехались люди со всей Кировоградщины и Днепра.

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Напомним, 2 февраля 2015 года Кузьма разбился в ДТП по дороге с концерта в Кривом Роге в честь 25-летия группы "Скрябин". Toyota музыканта столкнулась с грузовиком, который перевозил молоко. Удар был такой силы, что молоковоз вынесло в кювет.

Фото ТСН



















