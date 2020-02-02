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 В Ухани закончили возведение первого госпиталя для больных коронавирусом. ФОТОрепортаж

В китайском Ухане завершили строительство первой из двух временных больниц, предназначенных исключительно для лечения пациентов с новым типом коронавируса.

Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Принимать больных госпиталь "Хошэньшань", рассчитанный на 1 тыс. мест, начнет в понедельник. Лечить их будут 1,4 тыс. военных медиков.

В Ухани закончили возведение первого госпиталя для больных коронавирусом 01
В Ухани закончили возведение первого госпиталя для больных коронавирусом 02
В Ухани закончили возведение первого госпиталя для больных коронавирусом 03
В Ухани закончили возведение первого госпиталя для больных коронавирусом 04

1 февраля 2020 года, китайские строители заканчивают возведение госпиталя "Хошэньшань" (источник - CCTV)

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Строительство больницы началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами.

Вторая больница, также расположенная в Ухане, как ожидается, начнет работу 6 февраля.

Согласно последним данным, в Китае зафиксировано уже более 14 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса. 304 заболевших скончались, 328 человек вылечились.

Источник: https://censor.net.ua/p3173277
 
   
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а ми попереду, привезли два літаки з епіцентру епідемії, і НІЯКОГО КАРАНТИНУ!
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Что же эти ссуки узкоглазые выпустили из пробирки?
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может и не китайцы, а им помогли друзья "китай и россия - друзья вовек"
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В Китае достаточно серьёзный зашквар, уже они попросили помощи у Евросоюза. В лаборатории в Ухане могли вестись работы против расовой бомбы, возможно что-то пошло не так.
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ну если так, то против кого?? давних врагов - япошек?
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Имелось ввиду что против Китая применят это ну и типа атаки ещё нет а лекарство начали искать. А китайцы с японцами во многом по генетике ведь похожи, по истории кажется со стороны Китая мигрировали на Японские острова.
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вполне может быть - хотели придумать вакцину, а выпустили противокитайский смертельный вирус. ****..ли изыскатели вакцин - эти все лаборатории нахй сжечь, сколько они спасли - большой вопрос, а то что уничтожат все человечество в будущем - это точно
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Найяскравійший приклад боротьби за життя нації. В Ухани закончили возведение первого госпиталя для больных коронавирусом - Цензор.НЕТ 9822
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Один индусский учёный написал в твиттере что там примешан каким то боком и ВИЧ. Но пока подавляющее количество заболевших азиаты, как там дальше вирус будет мутировать одному богу известно.
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Вирус работает против азиатов .
В Орде очень переживают ...
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Госпиталь за неделю, так быстро строить наверное не сможет ни одна страна в мире.
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Как сократить население земли? Да очень просто:
1) всем уколоть вакцины, которые содержат необходимый маркер.
2) ***** случайно выпустить из лаборатории смертельный вирус, который по маркеру заражает человека.
3) героически спасать население мира.
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