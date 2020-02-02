 Мужчина изувечил автомобиль, полностью перекрывший тротуар возле Киево-Печерской Лавры. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
"Напротив "Мыстецького арсенала" один из прохожих решил отомстить горе-водителю, припарковавшему свою Toyota вплотную к стене ограждения Киево-Печерской Лавры так, что людям нужно было обходить её. Мужик попрыгал на капоте, побил ногами крылья (особенно левое), разбил ногами лобовое стекло и отбил правое зеркало", - говорится в сообщении.
поэтому прощения нет...
правильно с ним поступили...
в) на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м;
Почему водитель не оштрафован за нарушение ПДД?
правда штраф офигенный!
Так попрыгать - это 20-30 секундное дело. А для тех, кто весит 100-120 кг - ещё меньше понадобится - таратайки-то жесятные.
Более правильный вопрос: почему возле этого ведра с болтами не стоял патрульный и не ожидал эвакуатора? Но на него есть правильный ответ: потому что в дневное время норматив объезда основных улиц - в районе часа, и ни один гражданин, обходивший эту таратайку по проезжей части, не позвонил в полицию.
Ну а танцору-диско на действо понадобилось всего-то секунд 30.
Получил? Мало?
так зрозуміло,воділа з крутою тачкою?
В жизни выбрали дорогу
И не знаете, с чего бы
Трудовой свой путь начать,
Бейте лампочки в подъездах -
Люди скажут вам "спасибо".
Вы поможете народу
Электричество беречь.
Почему-то у нас всегда виновен кто-то другой только не тот кто виновен.
Не спешите признаваться.
Погодите, - не начнется ль
Вдруг гражданская война.
Артиллерия ударит,
Стекла вылетят повсюду,
И никто ругать не станет
За разбитое окно.
Каждый день по полчаса,
И твоя мускулатура
Станет крепче кирпича.
А могучими руками,
Ты, когда придут враги,
Сможешь в трудную минуту
Защитить своих друзей.
Просто боятся, так как знают, что здесь ездят олени и оленицы с растопыренными пальцами и ногами. А служить дальше хочется...
И никто не виноват,
Не ходи туда, иначе
Виноватым будешь ты.
Спрячься где-нибудь в сторонке.
А потом иди домой.
И про то, что видел это,
Никому не говори.
Где грань хорошо/плохо, одобрям/осуждам этого самосуда?