 Мужчина изувечил автомобиль, полностью перекрывший тротуар возле Киево-Печерской Лавры. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Напротив "Мыстецького арсенала" один из прохожих решил отомстить горе-водителю, припарковавшему свою Toyota вплотную к стене ограждения Киево-Печерской Лавры так, что людям нужно было обходить её. Мужик попрыгал на капоте, побил ногами крылья (особенно левое), разбил ногами лобовое стекло и отбил правое зеркало", - говорится в сообщении.

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