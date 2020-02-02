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Все про:Киев (18523) парковка (241)

 Мужчина изувечил автомобиль, полностью перекрывший тротуар возле Киево-Печерской Лавры. ФОТОрепортаж

Прохожий возле Киево-Печерской Лавры не выдержал и отомстил "герою" парковки, который своим автомобилем полностью перекрыл тротуар.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Напротив "Мыстецького арсенала" один из прохожих решил отомстить горе-водителю, припарковавшему свою Toyota вплотную к стене ограждения Киево-Печерской Лавры так, что людям нужно было обходить её. Мужик попрыгал на капоте, побил ногами крылья (особенно левое), разбил ногами лобовое стекло и отбил правое зеркало", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault. ФОТОрепортаж

Мужчина изувечил автомобиль, полностью перекрывший тротуар возле Киево-Печерской Лавры 01
Мужчина изувечил автомобиль, полностью перекрывший тротуар возле Киево-Печерской Лавры 02
Мужчина изувечил автомобиль, полностью перекрывший тротуар возле Киево-Печерской Лавры 03
Мужчина изувечил автомобиль, полностью перекрывший тротуар возле Киево-Печерской Лавры 04
Мужчина изувечил автомобиль, полностью перекрывший тротуар возле Киево-Печерской Лавры 05

Мужчина изувечил автомобиль, полностью перекрывший тротуар возле Киево-Печерской Лавры 06

Источник: https://censor.net.ua/p3173275
 
   
 Топ комментарии
 
Задрало вже це машинне бидло. Мужчина изувечил автомобиль, полностью перекрывший тротуар возле Киево-Печерской Лавры - Цензор.НЕТ 9433
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Участившиеся случаи самосуда и нервного срыва из-за автобеспредела - говорит о том, что полиции и правосудия у нас нет. Пусть эти все проценты доверия к полиции, которыми Аваков машет на каждом углу, он сам и подотрется.
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Так щоденно паркуються десятки тисяч машин. Напевно не вистачає рук і мотивації всіх переловити. Треба вже давно було запускати парковщиків на комісійних. Підчистили би бидло-паркувальників за пару днів. В Британії так працює і з парковкою проблем немає. Залишив машину на пару хвилин - приходиш- вже вистиь штраф. Ніби в Києві почали евакуатори працювати, але того явно замало.
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У Парижі чітко налагоджений цей бізнес, там евакуаторщики завжди на низькому старті, знайомий розповідав - сидять на фірмі яка займається евакуацй піпли і по камерах спостереження (їх мільйони в відкритому доступі) моніторять весь центр, як тільки бачать оленячу парковку відразу вилітають на місце, по ходу телефонуючи в поліцію, і п'яти хвилин не пройде як тебе відбуксують за неправильне паркування
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Когда полиция бездействует и город утопает в преступности, появляется настоящий герой.
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даже для одного человека не оставил место что бы пройти...
поэтому прощения нет...
правильно с ним поступили...
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15.10 Стоянка забороняється:
в) на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м;
Почему водитель не оштрафован за нарушение ПДД?
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уже оштрафован!
правда штраф офигенный! Чоловік понівечив автомобіль, що повністю перекрив тротуар біля Києво-Печерської Лаври - Цензор.НЕТ 9810
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В том, что случилось мены виноваты. Если бы сразу же оштрафовали, то машина осталась бы целой.
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Машина осталась бы целой, если бы патрульный нарисовался возле нарушителя прямо в моент наезда на тротуар или через секунд 10 после ухода водителя и сразу вызвал эвакуатор и непрерывно стоял возле машины, пока это ржавое ведро бы не увезли на штрафплощадку.

Так попрыгать - это 20-30 секундное дело. А для тех, кто весит 100-120 кг - ещё меньше понадобится - таратайки-то жесятные.
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Бывший однокурсник написал в 2014-м., из Изюма; "Ходил "чёрт", с российским флагом... Били долго... Ногами...."менты" стояли, курили, "упорно в сторону".... Похлопали по плечу: "Ребята, там человек упал. Бежал в "русский мир" Споткнулся, упал, побился..."Скорую" вызовите...
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Неужели водитель этого автомобиля остался недовольным?...А еще его прокляли раз 100 ...минимум...
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И кто сейчас будет виновным?Конечно же мужчина так как штрафы за неправильную парковку меньше стоимости автомобиля.А серут принципиально на правила движения и парковки те кому 10-20 тысячих для этих уродов только чайовые и чем больше насрать на законы тем эти уроды круче.
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Почему ему штраф к стеклу не прилепили?
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А что, квитанция штрафа даёт +100 к неприкосновенности авто?

Более правильный вопрос: почему возле этого ведра с болтами не стоял патрульный и не ожидал эвакуатора? Но на него есть правильный ответ: потому что в дневное время норматив объезда основных улиц - в районе часа, и ни один гражданин, обходивший эту таратайку по проезжей части, не позвонил в полицию.

Ну а танцору-диско на действо понадобилось всего-то секунд 30.
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Это неважно. Главное что мудак получил хороший урок.
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Важно,даже очень важно так как завтра этот ,,герой,не найдет ни единого свидетеля которые ему плескали в ладони и подбадривали что авто было припарковано на тротуаре.А фото и киносьемка по нашим законам не яляется доказательством без подтверждения свидетелями.
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Классовая ненависть, как я мужика понимаю, мало купил тачку, которая большинству не по карману, да ещё плевать хотел на всех.
Получил? Мало?
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не будеш перекривати рух тротуаром- не нарвешся на пі..юліну!
так зрозуміло,воділа з крутою тачкою?
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Классовая ненависть к классу быков, которые считают, что имеют право ставить свои тачки на тротуаре как хотят.
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Поліції не варто шукати хлопця,бо він за них виконує їх роботу.Ну не було у хлопця евакуатора,в такий спосіб зробив зауваження.
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там много камер ждем видеоряд с неизвестным героем..... и эвакуатор не нужен....гений парковки заплатит штраф стошникам.....
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Целиком одобряю: когда государство не справляется со своими обязанностями на помощь приходит самоуправление. Еще бы самосуд на местах вершили, когда детей на переходах джипами сбивают. Чтоб прокурорские мрази потом не отмазали...
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Я не радикал,но за все время Независимости пришел к заключению что только физическое уничтожение этих уродов что-то возможно изменит в стране.Законы эти кто считает себя выше ,,быдла,, будут придерживаться только тогда когда не будут знать откуда им прилетит пуля в лоб.
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P.S.И я более чем уверен что расследование убийства этих хамов и уродов опереративники будут расследовать именно так чтобы нихто не пострадал так как их эти уроды держат за быдло как и весь народ.
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.....виновника ПОГРОМА возьму на поруки , а НЕЩАСТНОМУ мудаку вышлю 5 гривен на восстановления АВТО !!!
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Звичайна річ. Йшла людина по тротуару, та й спіткнулася об купу заліза. Руками не підняти. Той вирішила "відбуцати" трохи поодаль, щоб іншим не заважало....
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Тротуар, место для пешеходов, разве на нем запрещено прыгать? А может он просто станцевал, ну или споткнулся
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Молодець чоловік, а якщо менти його знайдуть, то точно будемо знати, що вони пі@араси.
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Мы даже не сомневаемся, что они пи....
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Так "зубажіння " же было! Машин то понакупали-а места не обеспечены!
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Молодец. А в Германии везде так паркуются, перекрывая полностью тротуар и всем плевать, включая полицию.
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во-первых не кизди "немец". конечно можно везде запарковаться если у тебя евро намштрафы до фига. во-вторых у нас не германия! а еще я представляю чтобы сделали с авто если бы на ней вмсели номера с АН или ВВ.....
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??? 😲 где это в Германии так паркуются??? Что за бред??
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Есть такое место в Германии - временно окупированный кацапами Кёнигсберг. Там ещё срут и сцут на улице
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Прекрасный дешёвый способ наказать беспардонного водителя - заполнить его выхлопную трубу строительной пеной. Пены не жалеть - пусть вызывает эвакуатор, тащит на СТО и т. д.
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Водитель,конечно -быдло,а мститель,конечно ДЕБИЛ
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ДЕБИЛЫ те кто проходят мимо и МЫЧАТ себе под нос !!! ДЕБИЛЫ те кто МОЛЧАЛ в автобусе когда две ПАНИ противились РУССКОМУ ПОРНО , ДЭБИЛЫ те кто просрали свои города Луганск и Донецк !!! вот тебе нес. примеров , ну и ты по ходу тоже ДЭБИЛЬЭ , если белое от коричневого не отличаешь !!!
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Если вы еще не твердо
В жизни выбрали дорогу
И не знаете, с чего бы
Трудовой свой путь начать,
Бейте лампочки в подъездах -
Люди скажут вам "спасибо".
Вы поможете народу
Электричество беречь.
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Сам ты дебил - у мстителя просто чуствительная натура!
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И нашел же себе мужчина приключения на пятую точку,лучше бы отметелил хояина автомобиля.А теперь будет отвечать за намереную порчу имущества которая будет ему стоить в тысячи раз больше чем штраф за неправильную парковку.А отметелил бы хояина этой тачки по проучил бы такое же наказание как и за порчу нивчем невинного автомобиля.
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а хозяина сколько бы ждать пришлось? сутки или двое? а этому прохожему с борщаговки как там постоянно дежурить и ждать пока хозяин придет? куйню сморозил да дейл?
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Не сморозил а нашел себе приключения на дупу.Лучше ему нужно было подождать 1-2 сутки чем мобильных ментов неделю.
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ждать где сынок? на улице? или квартиру для наблюдения за возвращением хозяина напротив на недельку для такой важной операции снять? а на работе отпуск взять? детективов американских насмотрелся? про справедливых мстителей? ты не школьник-фантаст часом будешь? вот блин чип и дейл спешат на помощь......
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Фантаст?Да у нас просто фантастическая ментура,язык не поворачивается назвать полицией.Есть номер,есть эвакуаторы и есть законы которые распространяются в стране именно только для простого народа.Так что это у Вас какое-то фантастическое нездоровое видение сложившейся ситуации или это Ваш автомобиль заблокировал тротуар вот и рвете жопу.
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Да палить нужно было, и хай хозяин потом свое "самовозгорание" оспаривает в страховой.
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Да не автомобиль виноват что его там припарковали.Наказание должен был понести владелец этой кучи железа.
Почему-то у нас всегда виновен кто-то другой только не тот кто виновен.
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P.S.Почему-то в этом посте все обсуждают автомобиль а о его владельце ни слова.
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......преступника найдут , он продаст СОБАЧКУ и восстановит АВТО (((( в г. Подольске Од.обл. есть ПАРЕНЬ он тоже борется с такими автолюб. он вызывает ПОЛИЦИЮ и та штрафует виновника , ПОРАЖАЮСЬ его активности !!! В этом случае гораздо все ПРОЩЕ , а урок товарищ КАМРИ не забудет ни когда !!!
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Если вы окно разбили,
Не спешите признаваться.
Погодите, - не начнется ль
Вдруг гражданская война.
Артиллерия ударит,
Стекла вылетят повсюду,
И никто ругать не станет
За разбитое окно.
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Дед Мороз не приедет,вместо него-судья Линч
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Ну хоть один мужик из 20 000 нашелся. А вообще тенденция наблюдается интересная))) Народ давят, народ звереет, а они дальше и больше наглеют. С удовольствием вступлю в организованную структуру которая будет просто ***** ******* зажравшихся меренов
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.....не надо куда то вступать , НАЧИНАЙ сам со своего ДВОРА , УЛИЦЫ , РАЙОНА , ГОРОДКА !!! ЛЮДИ к тебе потянуться ....
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ГРАЖДАНИН , у меня есть ахренительная фотка где патрульная машина полиции стоит на ГАЗОНЕ , это я должен как ты советуешь ВЫСЛАТЬ в департамент со своими ЭМЭИЛЛАМИ , а потом ходить ПЕШИ т.к. городок МАЛЕНЬКИЙ , и я АВТОЛЮБИТЕЛЬ !!!
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Бей друзей без передышки
Каждый день по полчаса,
И твоя мускулатура
Станет крепче кирпича.
А могучими руками,
Ты, когда придут враги,
Сможешь в трудную минуту
Защитить своих друзей.
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......твоя СВОБОДА заканчивается там , где начинается СВОБОДА другого ЧЕЛОВЕКА !!! просто как ТРУСЫ (((((
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2011 год, мэр Вильнюса Артурас Зуокас - лично!!!! Кличко - твой "выход" Чоловік понівечив автомобіль, що повністю перекрив тротуар біля Києво-Печерської Лаври - Цензор.НЕТ 970


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Ну, в Лос-Анжелесе жлобина бросил тачку на трамвайных путях - из трамвая вышло пару здоровых негров, перекантовали на другое место и оставили стоять на крыше.
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А как он должен был пройти, воти прошелся по машине
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Здесь в центре Киева нет ни одного полицейского!
Просто боятся, так как знают, что здесь ездят олени и оленицы с растопыренными пальцами и ногами. А служить дальше хочется...
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Если что-нибудь случилось,
И никто не виноват,
Не ходи туда, иначе
Виноватым будешь ты.
Спрячься где-нибудь в сторонке.
А потом иди домой.
И про то, что видел это,
Никому не говори.
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Атмосфера навколо мордорської церкви особлива...
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тюбик силикатного клея на стекла и эпоксидку в замочные скважины - дешево, труднодоказуемо и эффективно.
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......водитель не прав 222 тысяч раз !!! есть пожилые , есть МАМОЧКИ с калясками , они что должны были ОБОЙТИ по проезж. части ???? А там ЗАЙЦЕВА на лексусе чешет свою МУРКУ и сбивает ИХ !!! так ???? А если это вашы РОДИТЕЛИ или дочери с ребенком ??? Вот как из-за ОДНОГО мудилы могут ЗАЦЕПИТЬ совсем других ЛЮДЕЙ !!! Так что гражданину Котовскому большое СПАСИБО за СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ !!!
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Зеленский, Аваков со своими опричниками каждый день срет у тебя на крыльце Офиса Прызидента!
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В комментариях прямо классовая ненависть... Никто не апеллирует к закону... Это очень печально и опасно...
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приїхало "вкусна памаліца", а воно он як...
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Хорошие дела и поступки в коментариях не нуждаются. Пешеходу + в карму.
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В правовом государстве с населяющими его цивилизованными гражданами происходит, в идеале, всё несколько иначе. Более терпимые граждане обойдут автомобиль, но вызовут полицию. Полицейский выпишет штрафную квитанцию и положит её под щётку. Притом это организовано так, что от штрафа не отвертеться. Либо вызовет эвакуатор, чтобы убрать мешающий автомобиль. Я не удивлюсь, если водитель нарушитель вычислит того, кто повредил его авто и повредит в гневе ему голову, например при помощи ружья. Всегда нужно думать о последствиях в этом быдлогосударстве, где не работают законы...
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....он может (хоз. авто ) уже только ОТСОСАТЬ !!! а потом поехать в МАСТЕРСКУЮ где ему расскажут сколько будет СТОИТЬ его ТУГОДУМОСТЬ !!!
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Трудно комментировать, честно говоря. Хотя бы потому, что я бы не припарковался, подобным образом,- ни при каких условиях. Одновременно, у меня рука бы не поднялась на то, чтобы вот так изувечить машинку. Вызывать ментов- в башку бы не пришло. Не вижу выхода, для себя лично. То есть- я бы просто обошел, с матюками... и ушел.
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Понятно, что водитель нарушил, что он придурок и тп. Вот только нарушение закона - это не выход. Мало кто из комментирующих отдают себе в этом отчет. Завтра он встретит кого-то срущего в подъезде и потанцует на его голове. Потом на голове того кто ему нагрубил в автобусе. Потом забъет ногами того кто стучал ночью этажом выше, хотя это будет старушка с палочкой, которая шла на кухню таблетку запить.
Где грань хорошо/плохо, одобрям/осуждам этого самосуда?
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