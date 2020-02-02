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 Художественный музей получил от меценатов 222 графические работы Кричевского. ФОТОрепортаж

Меценаты передали в коллекцию Национального художественного музея Украины 222 графических произведения украинского художника, первого ректора украинской Академии искусств Федора Кричевского.

Графические произведения передали представители сообщества Alumni KMBS - ассоциации выпускников Киево-Могилянской Бизнес-Школы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам члена сообщества Людмилы Зубко, они узнали от работников музея, что такая коллекция существует и что музей очень хочет получить ее для исследования.

В музее объяснили, что они искали возможности выкупить работы из коллекции, пока Зубко не сказала об этой идее сообществу Alumni kmbs. Поэтому несколько человек сообщества согласились вложить деньги в выкуп коллекции с целью передачи ее музею.

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Ранее в фондах музея было 35 графических произведений, 55 живописных работ и архив художника. Теперь коллекция пополнилась еще 222 рисунками.

Генеральный директор Национального художественного музея Украины Юлия Литвинец подчеркнула, что выставка, которая состоит из нескольких подаренных работ, будет находиться в зале музея на первом этаже две недели, а затем ее спустят в хранилище и начнут процесс учета экспонатов.

"Потом будет искусствоведческий конкурс, в рамках которого исследователи будут работать с этими произведениями и теми, что есть в коллекции", - добавила Литвинец.

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Федор Кричевский - украинский художник-новатор и мастер модерна. Открыл школу украинской живописи, стал первым ректором Украинской академии искусств, его работы экспонировались на Венецианской биеннале. Автор известных картин "Три возраста", монументального триптиха "Жизнь".

За "неблагонадежность", ведь художник отказался рисовать Сталина, советская власть лишила Кричевского титулов, званий, собственной мастерской и преподавания.

Художественный музей получил от меценатов 222 графические работы Кричевского 01
Художественный музей получил от меценатов 222 графические работы Кричевского 02
Художественный музей получил от меценатов 222 графические работы Кричевского 03
Художественный музей получил от меценатов 222 графические работы Кричевского 04
Художественный музей получил от меценатов 222 графические работы Кричевского 05
Художественный музей получил от меценатов 222 графические работы Кричевского 06
Художественный музей получил от меценатов 222 графические работы Кричевского 07
Художественный музей получил от меценатов 222 графические работы Кричевского 08
Художественный музей получил от меценатов 222 графические работы Кричевского 09
Художественный музей получил от меценатов 222 графические работы Кричевского 10

Источник: https://censor.net.ua/p3173260
 
   
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Федір з Гаріком Кричевським не родичі?
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...я в Хорватии, за выставкой Сальвадора Дали гонялся... ... помаялся трошки, зато увидел, как он цвета по рисунку раскладывает... -- интересно было.

Жаль, шо я не Художник, а Дальнобойщик! *)
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Так ще не пізно. Намалюй спочатку того, кого не любиш😊
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-- я всех уже люблю... -- ...особенно мою Красавочку... -- Белавежскую Пущу...*)
Ты ж взрослей и мудрей меня... -- сам знаешь: щас уже экономинка НЕ должна быть экономной! (шучу*))
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Та я лише трохи старший за тебе, а ще життя наше коротке... Тому люди жінок і роби дітей, бо вони будуть жити після тебе👯
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...мне пофиг, кто жил до меня, и кто будет после... ...так у моих предков и потомков получилось! -- мне пофиг. ... но, шо-то и после меня останется, конечно... -- но это их проблемы...*)
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Твоє право, але тепер говори, що німецька нація визначає думки.
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Я ничего не говорю... ...хотел бы жить в Украине -- но даже этого не говорю и не скажу уже.
...а, ещё год тому назад хотел и мог! -- очень хотел... но --

Без комментариев -- обломал перо. *)
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