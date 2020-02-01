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 После совещания с Зеленским на Харьковщине взялись за "черных" лесорубов. ФОТО

За последние 3 месяца 2019 года в суд направили обвинения против 23 жителей области, пиливших деревья для собственных нужд. Также прокуроры раскрыли преступную группу, вырубившую деревьев ценных пород на 3,5 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"После проведения летом 2019 Президентом Украины совещания по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в Харьковской области прокуратурой области под руководством нового прокурора приняты организационные и практические меры, направленные на борьбу с незаконной вырубкой леса на Харьковщине", — сказано в сообщении.

Так, за 4-й квартал 2019 года в суд направлено 23 обвинительных акта, а всего за год — 38 обвинительных актов в отношении лиц, незаконно пиливших деревья.

В октябре прокуроры разоблачили группу из 5 человек, вырубавших полезащитные полосы.

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"Злоумышленники вырубали ценные породы деревьев дубов и ясеней для дальнейшей реализации на территории г. Харьков. Сумма нанесенного ущерба составила 3,5 млн грн. Они уведомлены о подозрении, им избраны меры пресечения, досудебное расследование продолжается", — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в 7 из 11 лесхозов Харьковской области обнаружили нарушения. Убытки составили 138 млн грн. 33 сотрудникам сообщили о подозрении.

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После совещания с Зеленским на Харьковщине взялись за черных лесорубов 01
После совещания с Зеленским на Харьковщине взялись за черных лесорубов 02
После совещания с Зеленским на Харьковщине взялись за черных лесорубов 03
После совещания с Зеленским на Харьковщине взялись за черных лесорубов 04
После совещания с Зеленским на Харьковщине взялись за черных лесорубов 05
После совещания с Зеленским на Харьковщине взялись за черных лесорубов 06
После совещания с Зеленским на Харьковщине взялись за черных лесорубов 07
После совещания с Зеленским на Харьковщине взялись за черных лесорубов 08

Источник: https://censor.net.ua/p3173253
 
 
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Правильно, українці, бережіть ліси, будуйте криївки. Вони нам ще здадуться.
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Там не браться, там сразу расстреливать надо!
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и кто же мне интересно будет стрелять курицу несущую золотые яйца???
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крепостные не хотят дорогим газом топить - думали дешевле у помещика в лесу дров напилять
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