 На вооружение ВСУ приняты термобарические гранаты РГО-27. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ukrainian Military Pages.

Гранаты производит государственное предприятие "Спецоборонмаш" (ранее ООО "Машиностроительная фирма "Артем"). Они предназначены для комбинированного поражения живой силы противника в укрытиях различного типа, на открытой местности, а также для вывода из строя автомобильной и легкобронированной техники.

При взрыве граната на 4 секунды создает огненное облако объемом 13 м3, температура в котором достигает 2500-3000° C. Это позволяет не только уничтожать живую силу, но и выводить из строя легкобронированную технику. "Квадратный" вариант гранаты можно установить на объекте поражения при помощи магнита или клейкого элемента.

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Характеристики ручной термобарической гранаты РГО-27С, РГТ-27С2:

- Масса гранаты без запала, г - не более 600

- Масса термобарической смеси, г - не более 310

- Масса разрывного заряда, г - не более 32

- Время перевода в боевое положение, с - 3

- Дальность броска, м - не менее 30

- Высота / ширина огненной тучи, м - 2 х 2,8

- Время существования огненного облака, с - 4

- Ориентировочная температура в зоне взрыва, ° C - 2500-3000

- Площадь сплошного поражения, м2 - 5

- Объем сплошного поражения в помещении, м3 - 13

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