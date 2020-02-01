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 СБУ задержала пограничника-дезертира, который 5 лет скрывался в России. ФОТО

Мужчина планировал вернуться в Украину и договорился, что за 300 долларов ему сделают фальшивые документы. Но в отделении миграционной службы его задержали сотрудники СБУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В марте 2015 года военнослужащий Житомирского пограничного отряда нарушил присягу — после отпуска не вернулся к месту прохождения службы и уехал в РФ, где скрывался от следствия", — сказано в сообщении.

Задумав вернуться на родину, он решил сделать себе поддельные документы. Для этого жена дезертира, бывашая сотрудница МВД, предложила взятку главному специалисту регионального управления ГМС. Та пообещала за $300 оформить фиктивный паспорт и налоговый номер.

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Для получения документов дезертир нелегально пересек границу.

"Правоохранители задержали злоумышленницу и ее мужа в отделении Государственной миграционной службы Житомирской области, куда они пришли для получения обещанных "документов"", — сообщили в СБУ.

Производство расследуют по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве чиновник коммунального предприятия задержан при получении 24 тыс. грн взятки за согласование размещения рекламы, - СБУ. ФОТО

СБУ задержала пограничника-дезертира, который 5 лет скрывался в России 01
СБУ задержала пограничника-дезертира, который 5 лет скрывался в России 02
СБУ задержала пограничника-дезертира, который 5 лет скрывался в России 03

Источник: https://censor.net.ua/p3173242
 
 
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скрывалось чучело в бандах моторыл...бешенец,***.
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Ще один зебіл повернувя на Батьківщину, - буде нам слуг народу вибирати!
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Если сам Литвин убегал с границы то что должен был делать подчиненный
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Ничего,вспомнит службу,лет 5 парашу будет охранять.
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и договорился, что за 300 долларов ему сделают фальшивые документы. Но в отделении миграционной службы его задержали сотрудники СБУ. ...в отделении миграционной службы...

-- значит, щас его дерибанить начнут между обеими Службами! *)
...поехал я как-то из Поляндии, на Украинскую таможню по красному коридору... -- бо на зелёном очередь стояла -- км. с 5.
-- а на красном -- ни души...
Подъехал -- простой немецкий Крайслер...
-- А чого ви сюдой їхаєте?
-- Так я ж пустой.
-- Шо, так прямо и пустой?
-- Как барабан...
-- А если проверить?
-- Зря токо время потеряете.
-- А хлопцам на сигаретки?
-- Не, не дам...

-- Пойняв. Щасливої дороги.

...короче... ... -- это было ... ...есть и будет!

...а в вашу хвалёную США, совсем недавно -- мою любимую зажигалку, таможня не пропустила!!! Хны-хны... *) ...ну как тут дальше жить?
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Срочно принять его депутатом в партию Слуга Народа! Он же за мир.
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Я уже раз 20 писал , но повторю в 21 , нам как воздух нужен закон о принудительном лишении гражданства с пожизненной депортацией из Украины .Вот таких мудаков после отсидки на хер в Мордор и пусть радуется руцкому жыру.
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