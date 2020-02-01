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 Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет "Слуги народа" в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку "продав собаку, если она элитной породы". ВИДЕО

Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 03

Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 04

Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 05

Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я недавно в политике, не научился отвечать на чувствительные вопросы, - Брагар извинился за совет продать собаку, чтобы оплатить коммуналку


Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 07
Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 08
Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 09
Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 10Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 11
Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 12
Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 13
Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 14
Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 15
Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 16
Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 17
Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 18
Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 19

Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 20
Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 21
Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 22

Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 23

Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет Слуги народа в ФОТОжабах 24

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3173241
 
   
 Топ комментарии
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Собаку за газ - а кота за транспортировку газа...(
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Которые вавки свинарасные у ныкырые праписсали. Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада "Слуги народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8519 Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада "Слуги народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7561 Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада "Слуги народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7561
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А тоді вже прийдеться хом*ячків, морських свинок, папужок, канарок оддавать ...
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Товариство, смертоносна ситуація, слуге олігархів Брагару, який нас сильно любить, загрожує акт кастрації від елітної собаки.
Кидаємо все і біжимо рятувати слугу олігархів!

Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет "Слуги народа" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6154
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Не ну реально смешные и прикольные жабы,некоторые смешные до слез,но как то все таки.................................грустно.
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Ось так, класика жанру. Другим зашкваром перекривають перший.
Уже ні хто і не згадує, що цей паскудний єврей накатав заяву на двох військових медиків, за те, що вони попросили вимкнути у автобусі кацапський серіал! Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет "Слуги народа" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7798
Але з усіх його паскудств це, перше головне!
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Скоріше в "червону" книгу внесуть українців.
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"Жив був пес" анімаційна Біблія українців))
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ржач,конечно,штука нужная...но хотелось бы о брагарах читать в предыдущей новости...
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ЗЕбилы а вы кстати где пропали? ЧТо не смеётесь? Вы ж любители кловунов и квартального юморка, голосовали на поржать - паприколу. Улыбайтесь шире, рожу веселей шо такие кислые...где попрятались???
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Они собак ловить убежали. Как никак скоро коммуналку платить
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Они на псарнях собачью валюту считают Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада "Слуги народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7116
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слишком тонкий юмор для их зебильных мозгов
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Все це мені пенсіонеру весело і смішно але на душі чомусь сумно - а собаку шкода!!!
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ПриватБанк начал выдавать наличку котами
Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет "Слуги народа" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 848
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ЗЕ-дебіл провів нараду по упорядкуванню прийому собак в рахунок плати за газ!!!
Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада "Слуги народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6701
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Я продам свою страну,
Продам свою жену
Продам свою соба-аа-а-а-ку... (с)
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Каждый день представители власти несут такую чушь, что есть сомнение в их психической адекватности...
КАК ЖЕ ОН СЛУЖИЛ в ОЧИСТКЕ?
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Даа, народный депутат в 25 лет...Но уже - вполне сложившаяся гадина...
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Депутат "Слуги народу" Євгеній Брагар офіційно подав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат, у якої виник конфлікт з водіями автобусу через російський серіал.
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Нам смешно а этому чмошнику будет скоро печально надеюсь
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Кто прожил часть жизни при совке и часть при буржуазной Украины, тот не смеётся на всяких шоу, потому как не до смеха. С 1985 г. жили, как нам казалось в дерьме, но никто не думал и не гадал, что за дерьмо будет через 25 лет обретения независимости от всего мало мальчики человеческого.
Минимальная пенсия, минимальная зарплата-будьте все вы прокляты властные мздоимцы.
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Вышак! Все до единого перлы- отменные! Реально повеселили, благодарю Цензор, за классную подборку! Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада "Слуги народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2037
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збери собаче лайно та надішли Брагару
він зрозуміє...
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Задушить бы этого брагара голыми руками.
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Моя такса залезла в мышиную нору,второй день не могу вытянуть,боиться,*****, что за газ ее расчитаюсь!
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Кто прожил часть жизни при совке и часть при буржуазной Украины, тот не смеётся на всяких шоу, потому как не до смеха. С 1985 г. жили, как нам казалось в дерьме, но никто не думал и не гадал, что за дерьмо будет через 25 лет обретения независимости от всего мало мальски человеческого.
Минимальная пенсия, минимальная зарплата-будьте все вы прокляты властные мздоимцы.
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Как две морды куда-то за забор мониторят почему-то особенно смешно.
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А мне вот интересно, те, у кого осталось 2 раба могут ли их продать? И сколько они стоят на рынке?
Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада "Слуги народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5562
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Чорт, а я своїх ніяк не дочекаюсь: сказали, діаспорі довго оформляти.
Бо у мами ні собаки, ні кота.
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Від СучУкрПисьменників :
"Герой дня дуже добре надається для нових словотворів.
Пригадуєте, як з Тітушка вигулькнули тітушки?
Ну і от. Моя пропозиція.
Забрагарити -- вкрасти. (Напр. "Бєня мріє забрагарити Приват").
Обрагарився -- обісрався. (Напр."Прєзік знову обрагарився").
Брагарнув -- п.зданув.
Брагарнутий -- п.зданутий.
Брагар -- слуга народа, ідіот. (Напр. "Що з нього візьмеш. як воно Брагар?").
Брагарка -- слуга народа, ідіотка. (Напр. "Брагарку Лізу путчить путч", «Лєнка-Брагарка, зміни аватарку»).
Брагари -- слуги народа, ідіоти. (Напр. "Брагари прийняли новий брагарнутий законопроект про те, як забрагарити землю в брагарнутого народу").
Брагарбол - улюблена забава брагарів: поправляти в штанах член за рухом годинникової стрілки."
Юрій Винничук
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Ruslan
Когда пытаешься надурить Горгаз и заплатить фальшивкой

Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада "Слуги народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1986
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Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада "Слуги народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5684 Старшина Запаса





@StarshinaZapasa

·2 ч

Когда между свободой и дешевым газом народ выбирает дешевый газ, он получает и одну платежку, и вторую платежку (с).
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контролер горгаза прошлась по должникам )))))
Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада "Слуги народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8920
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