 Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет "Слуги народа" в ФОТОжабах

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку "продав собаку, если она элитной породы". ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
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Кидаємо все і біжимо рятувати слугу олігархів!
Уже ні хто і не згадує, що цей паскудний єврей накатав заяву на двох військових медиків, за те, що вони попросили вимкнути у автобусі кацапський серіал!
Але з усіх його паскудств це, перше головне!
Продам свою жену
Продам свою соба-аа-а-а-ку... (с)
КАК ЖЕ ОН СЛУЖИЛ в ОЧИСТКЕ?
Минимальная пенсия, минимальная зарплата-будьте все вы прокляты властные мздоимцы.
він зрозуміє...
Минимальная пенсия, минимальная зарплата-будьте все вы прокляты властные мздоимцы.
Бо у мами ні собаки, ні кота.
"Герой дня дуже добре надається для нових словотворів.
Пригадуєте, як з Тітушка вигулькнули тітушки?
Ну і от. Моя пропозиція.
Забрагарити -- вкрасти. (Напр. "Бєня мріє забрагарити Приват").
Обрагарився -- обісрався. (Напр."Прєзік знову обрагарився").
Брагарнув -- п.зданув.
Брагарнутий -- п.зданутий.
Брагар -- слуга народа, ідіот. (Напр. "Що з нього візьмеш. як воно Брагар?").
Брагарка -- слуга народа, ідіотка. (Напр. "Брагарку Лізу путчить путч", «Лєнка-Брагарка, зміни аватарку»).
Брагари -- слуги народа, ідіоти. (Напр. "Брагари прийняли новий брагарнутий законопроект про те, як забрагарити землю в брагарнутого народу").
Брагарбол - улюблена забава брагарів: поправляти в штанах член за рухом годинникової стрілки."
Юрій Винничук
Ruslan
Когда пытаешься надурить Горгаз и заплатить фальшивкой
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·2 ч
Когда между свободой и дешевым газом народ выбирает дешевый газ, он получает и одну платежку, и вторую платежку (с).