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 Мужскую голову в пакете выловили из Днепра на Оболони. ФОТО

Возле залива "Собачье устье" в Оболонском районе двое рыбаков выловили пакет, в котором находилась голова мужчины. По предварительным данным, это голова мужчины 60-70 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 14 часов по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что двое рыбаков выловили пакет, в котором находилась голова мужчины. На место немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Оболонского управлений полиции, судебно-медицинский эксперт и спасатели", — сказано в сообщении.

Берег обследовали кинологи, залив – водолазы и сотрудники речной полиции.

Следователи начали производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства, а также лиц, причастных к смерти мужчины.

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Мужскую голову в пакете выловили из Днепра на Оболони 02
Мужскую голову в пакете выловили из Днепра на Оболони 03
Мужскую голову в пакете выловили из Днепра на Оболони 04

Источник: https://censor.net.ua/p3173240
 
 
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Для того чтобы уточнить, на месте ли голова... Мужскую голову в пакете выловили из Днепра на Оболони - Цензор.НЕТ 6653
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Каких там лиц, причастных к смерти??? Шо за фантазии?! Ясно же- чистейшее самоубийство! А главное, что возраст- как раз для суицида!
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отрезал голову себе положил в пакет и выбросил в днепр - оригинально
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Я полагаю, что сначала таки пакет надел на голову. В этом случае- одним движением меньше. Должен был успеть добросить пакет до Днепра. А шо? В состоянии аффекта!
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Не выбросил, а засунул в рыбачью сеть.
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России ещё понадобилась днепровская вода,зачем этому двуглавому образованию давать на оккупированный Московией украинский Крым.? В Совфеде РФ назвали "здравой" идею о продаже воды в Крым
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