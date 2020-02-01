 Мужскую голову в пакете выловили из Днепра на Оболони. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 14 часов по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что двое рыбаков выловили пакет, в котором находилась голова мужчины. На место немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Оболонского управлений полиции, судебно-медицинский эксперт и спасатели", — сказано в сообщении.

Берег обследовали кинологи, залив – водолазы и сотрудники речной полиции.

Следователи начали производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства, а также лиц, причастных к смерти мужчины.







