 Врач на Житомирщине требовал $1000 у бойца ВСУ за назначение группы инвалидности. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ.
1 февраля следователи Главного управления Нацполиции совместно с сотрудниками УСБУ в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры задержали врача, который входит в военно-врачебную комиссию военного госпиталя. Мужчина требовал и получил неправомерную выгоду за содействие в назначении группы инвалидности участнику операции Объединенных сил, который получил ранение в зоне боевых действий.
Правоохранители задокументировали противоправные действия 33-летнего врача и задержали его сразу после получения неправомерной выгоды в размере тысячи долларов США в служебном кабинете. Сейчас продолжаются следственные действия. Деньги изъяты.
Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. За указанные противоправные действия законодательством определено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
И только порохоботы мне напоминают, что перед Зе' был По'
Дело в том что при реформах меняется стиль , подходы , методы работы и др . Но желание наживы у реформируемых ,никуда не исчезает . Никакая реформа это не исправит , это ( коррупция ) -древнейшая , неизлечимая болячка человечества . К сожалению Украину эта болезнь поразила сильнее многих стран , в мире . !! Лечение длительное и болезненное , но полностью организм всё равно не излечивается . И не говорите что смертная казнь -" вылечит ",, нет , она лишь "остановит прогресс болезни , и начнёт ремиссию" .
ні..вівці не вміють давати здачі..вони або гинуть під ножем різника, або, у кращому випадку, просто розбігаються..що ми і бачимо зараз..