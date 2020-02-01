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Все про:взятка (4862) Житомирщина (798) врачи (663) операция Объединенных сил (2039) инвалидность (21)

 Врач на Житомирщине требовал $1000 у бойца ВСУ за назначение группы инвалидности. ФОТО

В Житомирской области полицейские задержали врача за вымогательство взятки у участника боевых действий, который получил ранение на востоке страны.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ.

1 февраля следователи Главного управления Нацполиции совместно с сотрудниками УСБУ в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры задержали врача, который входит в военно-врачебную комиссию военного госпиталя. Мужчина требовал и получил неправомерную выгоду за содействие в назначении группы инвалидности участнику операции Объединенных сил, который получил ранение в зоне боевых действий.

Врач на Житомирщине требовал $1000 у бойца ВСУ за назначение группы инвалидности 01
Врач на Житомирщине требовал $1000 у бойца ВСУ за назначение группы инвалидности 02

Смотрите также: Пограничник погорел на взятке начальству в 20 тыс. за сохранение места службы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители задокументировали противоправные действия 33-летнего врача и задержали его сразу после получения неправомерной выгоды в размере тысячи долларов США в служебном кабинете. Сейчас продолжаются следственные действия. Деньги изъяты.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. За указанные противоправные действия законодательством определено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3173218
 
 
 Топ комментарии
 
ці комісії - суцільний жах..наприклад, людей без кінцівок змушують регулярно підтверджувати групу..питання..ми ящірки..? чи лікарі у комісіях не знають про не можливість відростання рук чи ніг..? бабло бабло бабло..
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що змінилось в цій країні з 2014 року? Корупція як була так і процвітає. Безробіття процвітає, відсутність доріг, шалені ціни, відсутність роботи, в людей купа боргів. В нас мирає значо більше ніж народжується!!!! Врач на Житомирщине требовал $1000 у бойца ВСУ за назначение группы инвалидности - Цензор.НЕТ 1312
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що змінилось в цій країні з 2014 року? Корупція як була так і процвітає. Безробіття процвітає, відсутність доріг, шалені ціни, відсутність роботи, в людей купа боргів. В нас мирає значо більше ніж народжується!!!! Врач на Житомирщине требовал $1000 у бойца ВСУ за назначение группы инвалидности - Цензор.НЕТ 1312
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чому з 2014? планомірне скорочення населення почалося ще з Кучми
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то так до слова прийшлось. А так планомірне скорочення ще з 90-х. Правда за минулий рік взагалі мінус 230 000. Вже цілими обласними центрами почали вимирати...
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С такими медиками надо поступать так: вывезти в посадку и раздробить кисти рук, локтевые суставы и коленные чашечки, пусть с него колеги-медики требуют $1000 за инвалидность.
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ці комісії - суцільний жах..наприклад, людей без кінцівок змушують регулярно підтверджувати групу..питання..ми ящірки..? чи лікарі у комісіях не знають про не можливість відростання рук чи ніг..? бабло бабло бабло..
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а чому поросёнок не реформував ці комісїї,
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У меня в последнее время складывается впечатление, Зе сменил Януковича...
И только порохоботы мне напоминают, что перед Зе' был По'
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" Реформував міліцію " - результат натепер не вражає позитивом . " Реформував медицину " - результат той же . Була надія на нову владу , але чим далі , тим поволі ця надія згасає ... . Мабуть корупція в Україні - це вже як дихання повітрям для чиновника будь якого рівня , а в лікарнях , так взагалі - починаючи з порога-регістратури .
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А при чём Порох к каким то комиссиям ,, он что , врач ?? .? Реформу начала делать Супрун ,, за что и поплатилась ... .
Дело в том что при реформах меняется стиль , подходы , методы работы и др . Но желание наживы у реформируемых ,никуда не исчезает . Никакая реформа это не исправит , это ( коррупция ) -древнейшая , неизлечимая болячка человечества . К сожалению Украину эта болезнь поразила сильнее многих стран , в мире . !! Лечение длительное и болезненное , но полностью организм всё равно не излечивается . И не говорите что смертная казнь -" вылечит ",, нет , она лишь "остановит прогресс болезни , и начнёт ремиссию" .
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"за что и поплатилась"
ні..вівці не вміють давати здачі..вони або гинуть під ножем різника, або, у кращому випадку, просто розбігаються..що ми і бачимо зараз..
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Супрун нужно было - давать сдачи ? Каким образом ? Лікар на Житомирщині вимагав $1000 у бійця ЗСУ за призначення групи інвалідності - Цензор.НЕТ 4710 .
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це було фігурально сказано..відплату за нищення дохлої медицини вона не отримала..а піпл отримав ще меншу можливість скористатися навіть цією дохлою..але не віддячив..дикі чечени вміють за таке дякувати, а цивілізовані українці вже забули як це..
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Напарнику 3 группу дали.Тоже без стопы.2ю - неее,а вдруг вырастит.
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Этого врача взять и на передовую, пусть там повоюет.
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Врач наверное не рад что взял эти деньги,а мечтал наверное купить машину,чтобы врачевать на дому.
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Ага,шоб на машине ездить в зону ООС памагать ВСУ,ещё скажи.
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Самый оптимальный вариант должен быть для него.А с нашими судами скорее всего,как обычно - под залог и иди себе нах...
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А какое ранение было? Может там просто зад поцарапало? Не стал бы медик вымогать при явном наличии инвалидства.
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Таких только на разминирование.По другому не дойдет.
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Отстрелить скоту ноги, и в медкарте написать- здоров.
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сученка канечно не закроют , но возможно выгонят , коллеги сученка будут немного грустить
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