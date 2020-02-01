 Врач на Житомирщине требовал $1000 у бойца ВСУ за назначение группы инвалидности. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ.

1 февраля следователи Главного управления Нацполиции совместно с сотрудниками УСБУ в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры задержали врача, который входит в военно-врачебную комиссию военного госпиталя. Мужчина требовал и получил неправомерную выгоду за содействие в назначении группы инвалидности участнику операции Объединенных сил, который получил ранение в зоне боевых действий.





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Правоохранители задокументировали противоправные действия 33-летнего врача и задержали его сразу после получения неправомерной выгоды в размере тысячи долларов США в служебном кабинете. Сейчас продолжаются следственные действия. Деньги изъяты.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. За указанные противоправные действия законодательством определено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.