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Все про:Киев (18520) мусульмане (226) традиции (24)

 Во "Всемирный день хиджаба" мусульманки Украины организовали акцию в Киеве. ФОТОрепортаж

В центре Киева проходит акция Всеукраинской ассоциации мусульманок по случаю "Всемирного дня хиджаба".

Об этом сообщает корреспондент Громадського радіо, информирует Цензор.НЕТ.

На акцию собрались около двух десятков участников. Активистки Всеукраинской ассоциации мусульманок дарят цветы женщинам, которые проходят по улице. Также участники дарят прохожим магниты-мотиваторы.

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"Наша цель - развенчать стереотипы о мусульманках, которых часто воспринимают как замкнутых и угнетенных женщин. Хотим показать, что носить хиджаб - это красиво и достойно", - говорит одна из активисток.

"Всемирный день хиджаба", который инициировала жительница Нью-Йорка Назма Хан в 2013 году, отмечают 1 февраля. День призван бороться со стереотипами и предубеждениями в отношении ислама и мусульманок через разъяснение, в основном немусульманам, сути традиционной одежды последовательниц Ислама. В Украине семь лет подряд проходят различные мероприятия, посвященные этой дате: встречи, лекции, круглые столы.

Хиджаб - это один из главных атрибутов женской одежды в мусульманском мире.

Во Всемирный день хиджаба мусульманки Украины организовали акцию в Киеве 01

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Во Всемирный день хиджаба мусульманки Украины организовали акцию в Киеве 02
Во Всемирный день хиджаба мусульманки Украины организовали акцию в Киеве 03
Во Всемирный день хиджаба мусульманки Украины организовали акцию в Киеве 04
Фото: hromadske.radio

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Источник: https://censor.net.ua/p3173213
 
   
 Топ комментарии
 
Те кто носят оковы, частенько говорят, что это красиво и достойно.
Если у человека нет права выбора, никакого достоинства здесь нет и быть не может.
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Українки носили хусточки, а мокшанки какошнікі.
Кокошніки були для того, щоб розпарені вші не падали в щі....
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В общем, если не хотите носить вышиванки, то будете носить хиджабы. Или косоворотки.
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в нас крішнаїти з барабанами теж таке **********..але в теплу погоду
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Те кто носят оковы, частенько говорят, что это красиво и достойно.
Если у человека нет права выбора, никакого достоинства здесь нет и быть не может.
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Так будь последовательными и носи чалму и бурнус.
Или тебе достаточно, что бы твоя девушка носила хиджаб, а сам будеш
в джинсах Levis, футболке Lacost и кроссовках New Balance, ходить?

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Те кто порицает верующих , по истине находится в убытке .
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Я отличаю верующих, от фанатиков, считающих, что человек попадет в ад если не будет носить какое то там шмотье.
И повторюсь:

Так будь последовательными и носи чалму и бурнус.
Или тебе достаточно, что бы твоя девушка носила хиджаб, а сам будеш
в джинсах Levis, футболке Lacost и кроссовках New Balance, ходить?
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Українки носили хусточки, а мокшанки какошнікі.
Кокошніки були для того, щоб розпарені вші не падали в щі....
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Мокши носили кокошники, только в твоем больном воображении. (ссылка) А про вшей... ты из какого дурдома сбежал?
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та шо ж ти так за ніх убіваєшься? вчора за удмурдов нєгодовал, сьогодні за мокшей? блізкіє родствєннікі тєбє? Во "Всемирный день хиджаба" мусульманки Украины организовали акцию в Киеве - Цензор.НЕТ 2537
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Рюсскє, чітай СВОЮ історію. (А не ВКРАДЕНУ в Українців) .
«Коко́шник (др.-рус. ко́кошь «курица»[1][2]) - старинный русский головной убор в виде гребня (опахала, полумесяца[3] или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма[4]. Диалектные варианты названия: кокошка, кокуй, златоглав, головка, наклонник, наклонка, шеломок, ряска[5]»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кокошник_(головной_убор)
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В общем, если не хотите носить вышиванки, то будете носить хиджабы. Или косоворотки.
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Скоро зустрічатимете на вулицях України будете зустрічати таке, якщо терміново не закриють в"їзд китайцям.

Во "Всемирный день хиджаба" мусульманки Украины организовали акцию в Киеве - Цензор.НЕТ 8473
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"носить хиджаб - это красиво и достойно" - а без него позорно и некрасиво? нет уж , красивые волосы, многообразие причесок, гораздо лучше, все заставляемое , с угрозой насилия, должно кануть в Лету.
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У каждого свое понимание красоты -- мое личное мнение ничего здесь красивого НЕТ странно что еще паранджу не заставили тягать !
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Люди обрали свій стиль життя.
Чому б і ні ...
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Это не стиль жизни.
Будь вы участником данной социальной группы и откажись носить хиджаб, с вами бы перестали общаться ваши друзья и я затрудняюсь сказать, какими бы стали отношения в вашей семье.
Вы стали бы человеком третьего сорта, изгоем.
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mrSmith І фізична розправава може бути.Є повно сюжетів,де це стається.
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Я в курсе, просто набросал картинку в общих чертах.
В любом случае - изгой, отброс общества ну и так далее.
И уж никак не стиль жизни.
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Они не выбирали. В том то и проблема
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У даному випадку, попри всю свою демократичні ть, я такі заходи не вітаю. Пропагувати хіджаб можна вдома. А якщо ти вже переїхала до країни, культура якої відрізняє ься від твоєї, то будь добра - поважай культурні традиції цієї країни. Бо країна пмицнчюяла тебе не для того, щоб ти, носій іншої культури встановлювала свою культуру у чужій країні. Тобто ти маєш право но ити що хочеш і де хочеш, як вільна людина. Але не пропагувати свій стиль. Не нав'язувати його іншим. Я ніколи не сприймав пересувні стенди з агітацію євангелістів, адвентистів та інших, які просуячють свої погляди агресивною рекламою. Цей зазюжіь саме такий.
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Как вообще данные женщины оказались у нас в стране... Они нам хотят что-то показать)) Мне лично вообще ЭТО всё неинтересно. Пусть едут к себе домой лучше и ТАМ демонстрируют свои красоты. Пусть там доказывают что-то и кому-то. А у нас и своих проблем хватает. Что касается украинок - то они гораздо красивее и никому ЭТОГО доказывать НЕ нужно). И детей должны рожать в Украине украинки, а не мусульманки!!!
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Вони народились в Україні. Кримські татари - корінний народ України. А протестантки-українки в хустках не ходять? Або зайдіть в православну церкву без покритої голови.
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Цікаве спостереження: вчора і сьогодні було дві новини пов'язані з мусульманами. Всі любителі янелоха на Цензорі дуже негативно налаштовані проти мусульман. Совпадєніє?-не думаю. Кацапи нахабні але дурні. Зовсім не паляться
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Я бы запретила ношение всех этих покрывал.
Это унижает мое достоинство - смотреть на них. Не нравится, пусть едут в Саудовскую Аравию - там им будет хорошо.
Летом на юге смотреть на этих ... невозможно. 35 градусов жары - чешет полностью укутаная, закрыты все участки тела.
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Во Франции все начиналось тоже с цветочков , а потом на улицах мусульманские радикалы начали нападать с ножами на женщин даже не мусульманок если они были без хеджаба ! Любое навязывание своих традиций в обществе с другой культурой НЕДОПУСТИМО !
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Кто только у нас не навязывает свои традиции! Азербайджане. Армяне. Индусы......... Чувствуют все себя, как у себя дома.
А мы... что там, что здесь - никто... Лезут и лезут к нам в страну... Чего лезут... Они нам нужны... Приехали. Сидите и помалкивайте.
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Рузких забыли ))
Да, украинцам надо жестче ставить рамки дозволенного
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Надоїли вони зі своїм пещерним правовірством. Що корисного приніс мусульманський світ за останній час ?
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А православне мракобісся в Росії краще? В Слов'янську, бандитами Гіркіна закатовані досмерті протестантський пастор з синами, бо не православні.
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Не верю! Если б голышом пробежались ради красоты, свободы и раскрепощения, другое дело. А так не верю.
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Не накликайте ))) Гляньте на фотки - там на некоторых не только хиджаб - паранджу надо надеть и запаковать в коробку из-под холодильника.
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Як пояснював мені один муслім, Ця хустка від бажання жінки догодити Аллаху. Чоловіки недосконалі, вони споглядаючі жіночі принади, і волосся в тому числі, впадають у спокусу і тим засмучують Аллаха. Тому жінки і ховають все, аби чоловіки не засмучували Аллаха. Во як!
До речі, у Корані про хіджаб нічого не сказано. Здається, у сурі "Світло" сказано, що жінка має "прикрити груди свої" перед усіма, крім чоловіка, батька та ближчих родичів. І це зрозуміло, адже клімат там жаркий і жінки, виконуючи якусь роботу оголялися до пояса, спускаючи одежину з плеч. От їх і закликали не світити сіськами перед сторонніми мужиками, що цілком розумно. Але як з цієї цілком розумної вимоги, коментатори Корану в подальшому вивели необхідність бабам замотуватися як мумії - незбагненно!
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Они ещё женщинам клитор отрезают в юном возрасте.
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А евреи крайнюю плоть... Всё сходится!
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Андрій Жагун Це вигадано для того,що принизити жінку.В християнстві також є різні приниження,наприклад коли заходить жінка в церкву.А вигадали це чоловіки,щоб домінувати і показувати свою перевагу.
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Те же монашки.Всё равно,щоб все христианки ходили в монашеском наряде.Але им,це не приходит чомусь в голову.Укутываться каждодневно в простыню,щоб подтвердить,що они христианки.Хэви Метал
Во "Всемирный день хиджаба" мусульманки Украины организовали акцию в Киеве - Цензор.НЕТ 2964
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Украинская традиция запрещает женщинам появляться на люди без платка и с рукавом выше запястья. Так что мусульмане напомнили, какими были сами украинцы до того, как нас накрыла гейропа.
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Татари-корінний нарід в Україні і вони мусульмани але той факт, що вони роздають квіти на вулицях Києва обурює чомусь скрєпначелюстних любителів Бубочки. При чому, це вже загально визнаний факт хто захопив владу в Україні і підтягує зараз до влади своїх.
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