 Во "Всемирный день хиджаба" мусульманки Украины организовали акцию в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Громадського радіо, информирует Цензор.НЕТ.
На акцию собрались около двух десятков участников. Активистки Всеукраинской ассоциации мусульманок дарят цветы женщинам, которые проходят по улице. Также участники дарят прохожим магниты-мотиваторы.
"Наша цель - развенчать стереотипы о мусульманках, которых часто воспринимают как замкнутых и угнетенных женщин. Хотим показать, что носить хиджаб - это красиво и достойно", - говорит одна из активисток.
"Всемирный день хиджаба", который инициировала жительница Нью-Йорка Назма Хан в 2013 году, отмечают 1 февраля. День призван бороться со стереотипами и предубеждениями в отношении ислама и мусульманок через разъяснение, в основном немусульманам, сути традиционной одежды последовательниц Ислама. В Украине семь лет подряд проходят различные мероприятия, посвященные этой дате: встречи, лекции, круглые столы.
Хиджаб - это один из главных атрибутов женской одежды в мусульманском мире.
Если у человека нет права выбора, никакого достоинства здесь нет и быть не может.
Или тебе достаточно, что бы твоя девушка носила хиджаб, а сам будеш
в джинсах Levis, футболке Lacost и кроссовках New Balance, ходить?
И повторюсь:
Так будь последовательными и носи чалму и бурнус.
Или тебе достаточно, что бы твоя девушка носила хиджаб, а сам будеш
в джинсах Levis, футболке Lacost и кроссовках New Balance, ходить?
Кокошніки були для того, щоб розпарені вші не падали в щі....
«Коко́шник (др.-рус. ко́кошь «курица»[1][2]) - старинный русский головной убор в виде гребня (опахала, полумесяца[3] или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма[4]. Диалектные варианты названия: кокошка, кокуй, златоглав, головка, наклонник, наклонка, шеломок, ряска[5]»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кокошник_(головной_убор)
Чому б і ні ...
Будь вы участником данной социальной группы и откажись носить хиджаб, с вами бы перестали общаться ваши друзья и я затрудняюсь сказать, какими бы стали отношения в вашей семье.
Вы стали бы человеком третьего сорта, изгоем.
В любом случае - изгой, отброс общества ну и так далее.
И уж никак не стиль жизни.
Это унижает мое достоинство - смотреть на них. Не нравится, пусть едут в Саудовскую Аравию - там им будет хорошо.
Летом на юге смотреть на этих ... невозможно. 35 градусов жары - чешет полностью укутаная, закрыты все участки тела.
А мы... что там, что здесь - никто... Лезут и лезут к нам в страну... Чего лезут... Они нам нужны... Приехали. Сидите и помалкивайте.
Да, украинцам надо жестче ставить рамки дозволенного
До речі, у Корані про хіджаб нічого не сказано. Здається, у сурі "Світло" сказано, що жінка має "прикрити груди свої" перед усіма, крім чоловіка, батька та ближчих родичів. І це зрозуміло, адже клімат там жаркий і жінки, виконуючи якусь роботу оголялися до пояса, спускаючи одежину з плеч. От їх і закликали не світити сіськами перед сторонніми мужиками, що цілком розумно. Але як з цієї цілком розумної вимоги, коментатори Корану в подальшому вивели необхідність бабам замотуватися як мумії - незбагненно!