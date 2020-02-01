 Пограничник погорел на взятке начальству в 20 тыс. за сохранение места службы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, инспектор пограничной службы предложил 20 000 гривен неправомерной выгоды своему командиру за то, чтобы руководитель не переводил его на службу в другое место дислокации.
Во время передачи неправомерной выгоды пограничник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.
В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.
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