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 Пограничник погорел на взятке начальству в 20 тыс. за сохранение места службы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, задержали инспектора пограничной службы во время дачи неправомерной выгоды руководителю (ч 3. ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, инспектор пограничной службы предложил 20 000 гривен неправомерной выгоды своему командиру за то, чтобы руководитель не переводил его на службу в другое место дислокации.

Во время передачи неправомерной выгоды пограничник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Смотрите также: За систематические взятки задержан главный инспектор таможенного поста "Запорожье", - СБУ. ФОТО

Пограничник погорел на взятке начальству в 20 тыс. за сохранение места службы, - ГБР 01
Пограничник погорел на взятке начальству в 20 тыс. за сохранение места службы, - ГБР 02
Пограничник погорел на взятке начальству в 20 тыс. за сохранение места службы, - ГБР 03

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3173204
 
 
 Топ комментарии
 
оно ж наверно и стукануло (ибо мало!)
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А с чего взяли что это взятка а не сменная выручка?Мой бывший зять работал ментом в ГАИ и после каждой смены обязаны были заносить начальству определенную сумму а когда не собрали указанной суммы то отдавали свои.
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Циркуляр видать сверху спустили: выявить расхитителей капиталистической собственности.
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"Наша служба и опасна и трудна
насшибать однако ж можно до хрена..."
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Это ж по сколько они там косят, если одному было не жалко 20 штук дать, а другому - отказаться?! Пограничник погорел на взятке начальству в 20 тыс. за сохранение места службы, - ГБР - Цензор.НЕТ 6841
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Добре, що начальство не по горіло! Хух! 😓
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А с чего взяли что это взятка а не сменная выручка?Мой бывший зять работал ментом в ГАИ и после каждой смены обязаны были заносить начальству определенную сумму а когда не собрали указанной суммы то отдавали свои.
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Про свои улыбнуло, вот так и живем по воровским понятиям.
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ПОМПЕО, приїздом в госпіталь, зробив вована в ПОПЕО...
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а ведь заносил как всегда но... видно начальник на этот раз решил по каким то причинам его убрать.
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Циркуляр видать сверху спустили: выявить расхитителей капиталистической собственности.
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неосторожный какой погранец - балбес короче....
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та шо ж це таке??? Хіба не мона підняти їм платню шоп вони не крали??? Заберіть у пенсіонерів - дайте митарям!!!
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і стимулювати тра' - все шо піймайє, то його
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Так так принято. А начальник не исключено, что новенький, из другого региона. Пограничник погорел на взятке начальству в 20 тыс. за сохранение места службы, - ГБР - Цензор.НЕТ 2137
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начальник прикинул, шо подчиненный попросит кусок границы во временное пользование

вы заметили, когда еще, пипл на коррупцию начали программировать (12 стульев, золотой теленок, ты мне я тебе, 17 мгновений весны, ......
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Начальник там молодець. Живе в казармі, їздить на авео і хабарів не бере.Таких би до Києва
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То есть взятки за должность в Украине - это реальность
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