 Садить надо не только волонтеров, детских хирургов и воинов ВСУ, - активист Гордиенко призывает правоохранителей взяться за организаторов "площадок Яценко". ДОКУМЕНТ

Об этом в Facebook написал глава "Совета общественной безопасности" Марк Гордиенко, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что "площадки Яценко", владельцы которых получали определенную сумму с каждой сделки по недвижимости, ликвидированы. "У меня вопрос. А посадки будут? Уголовное дело есть. Факт есть. Потери бюджета, за миллиард. Садить кого-то надо, не только волонтеров, врачей - детских хирургов и воинов ЗСУ", - отметил активист.
Он прикрепил к посту два документа, согласно которым, информация о неправомерных действиях сотрудников Фонда госимущества внесена в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК, досудебное расследование проводит НАБУ.
Напомним, 5 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в целом закон №2047-д о ликвидации схем в сфере недвижимости, известных как "площадки Яценко", 24 декабря документ подписал президент.
Он предусматривает, что продавцы недвижимости могут получить доступ к модулю Фонда госимущества, позволяющему оценить стоимость квартиры. Такой доступ будет стоить всего 51 гривну. Ранее за каждую услугу площадок-посредников в оценке имущества продавцы платили по 1800 гривен.
По данным активистов, ежегодно в Украине проводится примерно 500-700 тыс. сделок, что приносило собственникам площадок не менее 1 млрд грн.
...Як ви знаєте, я була вихована в західній етичній системі, яка в Україні багато в чому присутня лише лексично - не культурно і не з нашою поведінкою. Тому вирішила поговорити сьогодні з вами про три важливі поняття, які, на мою думку, потребують серйозного переосмислення - тут, з вами.
Перше - це компроміс. Напевно, багатьом з вас відомо про соціологічне дослідження Лефевра, за яким різність двох етичних систем виходить з різної відповіді на базові питання: чи можна за допомогою зла досягти добра. Цю різницю в підходах він проілюстрував статистикою відповідей на чотири прості питання корінних американців і тих, які емігрували з СРСР під час холодної війни. Він питав про *********, про свідчення в суді і про списування. Але моє улюблене питання було наступне: чи лікар повинен приховувати від пацієнта, що той хворий на рак, щоби зменшити його страждання. 89% емігрантів з СРСР відповіли "так" - таку ж відповідь дали лише 8% корінних американців. Тобто для вихідців з СРСР компроміс зі злом заради добра - це добро, у той же час для американців компроміс зі злом заради добра - це зло. Для мене це ключовий ідентифікатор людей совєтської ментальності: це певна ціннісна шизофренія, коли у твоєму світогляді немає ніяких констант і все завжди можна виправдати. Лефевр пізніше довів, що такий підхід унеможливлює вирішення конфліктів без втрати гідності його учасників. Звідси це викривлене "наглість - друге щастя", як дуже влучно підмітив Орест Друль у своїй статті "Галицька дихотомія".
З цим також пов'язане інше викривлене поняття - "складний характер". Мені завжди кажуть, що я маю складний характер. Не знаю, чи ви помітили, але в Україні людьми із складним характером зазвичай називають тих, в кого просто він є. Тобто коли ти маєш певні чіткі принципи і не боїшся їх декларувати, не йдеш на компроміси щодо певних засадчих речей, відповідно, конфліктуєш з носіями протилежних поглядів, то отримуєш ярлик людини зі складним характером...