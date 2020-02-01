 Садить надо не только волонтеров, детских хирургов и воинов ВСУ, - активист Гордиенко призывает правоохранителей взяться за организаторов "площадок Яценко". ДОКУМЕНТ

Об этом в Facebook написал глава "Совета общественной безопасности" Марк Гордиенко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что "площадки Яценко", владельцы которых получали определенную сумму с каждой сделки по недвижимости, ликвидированы. "У меня вопрос. А посадки будут? Уголовное дело есть. Факт есть. Потери бюджета, за миллиард. Садить кого-то надо, не только волонтеров, врачей - детских хирургов и воинов ЗСУ", - отметил активист.

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Он прикрепил к посту два документа, согласно которым, информация о неправомерных действиях сотрудников Фонда госимущества внесена в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК, досудебное расследование проводит НАБУ.





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Напомним, 5 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в целом закон №2047-д о ликвидации схем в сфере недвижимости, известных как "площадки Яценко", 24 декабря документ подписал президент.

Он предусматривает, что продавцы недвижимости могут получить доступ к модулю Фонда госимущества, позволяющему оценить стоимость квартиры. Такой доступ будет стоить всего 51 гривну. Ранее за каждую услугу площадок-посредников в оценке имущества продавцы платили по 1800 гривен.

По данным активистов, ежегодно в Украине проводится примерно 500-700 тыс. сделок, что приносило собственникам площадок не менее 1 млрд грн.