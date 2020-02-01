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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:ДТП (5998) Киев (18520)

 Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault. ФОТОрепортаж

В Шевченковском районе Киева этой ночью случилось серьезное ДТП при участии трех машин.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

Как рассказывают свидетели происшествия - Volkswagen Tuareq на достаточно большой скорости двигался со стороны метро "Дорогожичи". По неизвестным причинам на закруглении дороги кроссовер столкнулся с легковушкой Renault, которая двигалась навстречу. От удара неуправляемый Volkswagen пролетел около 70 метров, ударил такси Geely, после чего перевернулся.

На место происшествия прибыло несколько бригад скорой помощи и спасатели ГСЧС. С тяжелыми травмами был госпитализирован водитель Renault.

Также в больницу поехал пассажир такси, которому, кстати, несмотря на ДТП, пришлось заплатить таксисту половину стоимости поездки.

Водители Volkswagen и Geely серьезных повреждений не получили и от госпитализации отказались.

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Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 01
Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 02
Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 03
Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 04
Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 05
Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 06
Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 07
Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 08

Volkswagen на американских номерах устроил масштабное ДТП в Киеве: тяжелые травмы получил водитель Renault 09

Источник: https://censor.net.ua/p3173199
 
 
 Топ комментарии
 
Обана!!! ))))
Амереканобляхер!!!
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Таких лишать права вождения на всегда!
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Угу, там часто бывают наводнения и топляки продаются по цене металлолома.
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Таких лишать права вождения на всегда!
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хотя это такой ход,чем больше повреждения,тем меньше оценочная стоимость,меньше заплатит налогов в итоге)))
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у нас растаможка работает так, что можешь хоть груду металлалома ввозить но тебе ее посчитают по своей сетке а не по "оценочная стоимость"
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запретить ДТП
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какой ґускій нє любіт бистґой йєзди?
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Бо рено то гiмно, таке ж саме як и ваз и китаский автопром. Безопасности 0, прочности 0, надежности 0.
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Ты это как эксперт напряг свои мозги мехайника с 10 летним опытом и профессионально перднул в лужу
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...а фіат його брат. Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault - Цензор.НЕТ 7886

Насправді свіжі ренохи по безпеці не погані, на останньому краш-тесті в ЄС, якась (кліо здається) взяла 5 зірок в своєму класі.
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Гiмно - это то, шо гоняет как сумасшедшее по городу, и ваз с Рено тут явно не в лидерах рейтинга.
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Нічого нового, просто черговий дебілоїд!
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Да...
немец сломал француза полностью. Может себе ромбик на дверь рисовать.
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Соблюдайте правила дорожного движения и культуру поведения на дороге и горя будет гораздо меньше!
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Был бы "мотлох", после таких пируэтов, от госпитализации не отказался бы
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