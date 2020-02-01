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Все про:Киев (18520) ртуть (38) киберполиция (181)

 Киберполиция вычислила торговца ртутью: его задержали в Киеве при попытке сбыть 8 кг вещества. ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители задержали в Киеве жителя Николаевщины, который пытался продать около более 8 кг ртути.

Об этом сообщил Департамент киберполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленник разместил в DarkNet информацию о сбыте ртути в большом количестве. Правоохранители задержали его во время попытки передать товар заказчику в порядке ст. 208 УПК Украины.

Установлено, что злоумышленник хранил и хотел сбыть более восьми килограммов ртути. Стоимость килограмма этого вещества на "черном" рынке оценивается в 2 тысячи долларов США. В то же время, как отмечают в полиции, в случае добавления химических реагентов, можно увеличить плотность ртути и тогда ее стоимость может оцениваться в сотни тысяч долларов США. Более того, вещество может использоваться для изготовления наркотиков, а также боевых ракет.

Киберполиция вычислила торговца ртутью: его задержали в Киеве при попытке сбыть 8 кг вещества 01
Киберполиция вычислила торговца ртутью: его задержали в Киеве при попытке сбыть 8 кг вещества 02
Киберполиция вычислила торговца ртутью: его задержали в Киеве при попытке сбыть 8 кг вещества 03

Смотрите также: Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 321 (незаконный сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных веществ и средств в особо крупных размерах) УК Украины. Задержанному грозит до десяти лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/p3173182
 
 
 Топ комментарии
 
Если полазить по развалинам завода (Радикал) в Киеве,- можно насобирать...
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Да этой ртути пруд пруди в старых приборах КИП и ртутных ЭВП! Это лет 40 тому назад .
А так толку с нее в домашней практике-0.
Один чел.говорил,что я ее руками гонял-и дожил до глубокой старости.
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А где он эту ртуть взял? Может ему фсб подкинуло для дестабилизации в Украине?
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Если полазить по развалинам завода (Радикал) в Киеве,- можно насобирать...
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И сразу к Шокину на опознание. Это тот, стопудово, который в него в Греции из ртутной пушки палил.
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не из пушки , а из тепловизора в котором сидел снайпер.. учи матчасть! Кіберполіція вирахувала торговця ртуттю: його затримали в Києві під час спроби збути 8 кг речовини - Цензор.НЕТ 4577
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Это же сколько тепер градусников можно будет склепать как раз шоб измерять температуру от коронавируса Киберполиция вычислила торговца ртутью: его задержали в Киеве при попытке сбыть 8 кг вещества - Цензор.НЕТ 2536
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шокин ,ты спасен доблестной палицией Киберполиция вычислила торговца ртутью: его задержали в Киеве при попытке сбыть 8 кг вещества - Цензор.НЕТ 8226
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Железо и медь гораздо чаще используют и для изг. наркотиков и для изг. ракет.
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Да этой ртути пруд пруди в старых приборах КИП и ртутных ЭВП! Это лет 40 тому назад .
А так толку с нее в домашней практике-0.
Один чел.говорил,что я ее руками гонял-и дожил до глубокой старости.
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Не, если у тещи разлить пару кило под плинтуса, то толк может быть. И еще - разве что "желтый ножка" обрабатывать. Но это опасно. Есть более подходящие методы. Хотя, если бомжам поручить или дурачкам безмозглым - какая разница? Видимо, в этом и есть смысл.
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В то же время в случае добавления химических реагентов, можно увеличить плотность
ртути. Поэтому ее стоимость может оцениваться в сотни тысяч долларов США. Более
того, вещество может использоваться для изготовления наркотиков, а также боевых
ракет. Источник: https://censor.net.ua/p3173182



Цензор, шо Вы мелете?! Это описание - образец рафинированного идиотизма вопиющей некомпетентности.
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"В то же время в случае добавления химических реагентов, можно увеличить плотность ртути. Источник:https://censor.net.ua/p3173182" Я валяюсь. Люди, вы хоть в школу ходили? Беда, брат, беда....
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Ну почему же, если к примеру взять и сделать амальгаму серебра или золота, то плотность этого химического соединения будет выше чем чистой ртути, да и стоимость подороже, тоже и с применением химических соединений, может быть...
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А кто-нибудь красную ртуть помнит? Её все продавали, но никто не видел.
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Лохотрон после развала совка, когда аферистам можно было хорошо подлататься на остатках былой империи, что только не продавалось. В некоторых термометрах тоже красная ртуть)
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По 2000$ за килограмм эту дрянь только менты и могли "купить".
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экс-генпрокурора пшонку в греции тоже он травил? Кіберполіція вирахувала торговця ртуттю: його затримали в Києві під час спроби збути 8 кг речовини - Цензор.НЕТ 780
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