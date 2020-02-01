 Киберполиция вычислила торговца ртутью: его задержали в Киеве при попытке сбыть 8 кг вещества. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил Департамент киберполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленник разместил в DarkNet информацию о сбыте ртути в большом количестве. Правоохранители задержали его во время попытки передать товар заказчику в порядке ст. 208 УПК Украины.

Установлено, что злоумышленник хранил и хотел сбыть более восьми килограммов ртути. Стоимость килограмма этого вещества на "черном" рынке оценивается в 2 тысячи долларов США. В то же время, как отмечают в полиции, в случае добавления химических реагентов, можно увеличить плотность ртути и тогда ее стоимость может оцениваться в сотни тысяч долларов США. Более того, вещество может использоваться для изготовления наркотиков, а также боевых ракет.







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Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 321 (незаконный сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных веществ и средств в особо крупных размерах) УК Украины. Задержанному грозит до десяти лет заключения.