 Киберполиция вычислила торговца ртутью: его задержали в Киеве при попытке сбыть 8 кг вещества. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил Департамент киберполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Злоумышленник разместил в DarkNet информацию о сбыте ртути в большом количестве. Правоохранители задержали его во время попытки передать товар заказчику в порядке ст. 208 УПК Украины.
Установлено, что злоумышленник хранил и хотел сбыть более восьми килограммов ртути. Стоимость килограмма этого вещества на "черном" рынке оценивается в 2 тысячи долларов США. В то же время, как отмечают в полиции, в случае добавления химических реагентов, можно увеличить плотность ртути и тогда ее стоимость может оцениваться в сотни тысяч долларов США. Более того, вещество может использоваться для изготовления наркотиков, а также боевых ракет.
Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 321 (незаконный сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных веществ и средств в особо крупных размерах) УК Украины. Задержанному грозит до десяти лет заключения.
А так толку с нее в домашней практике-0.
Один чел.говорил,что я ее руками гонял-и дожил до глубокой старости.
ртути. Поэтому ее стоимость может оцениваться в сотни тысяч долларов США. Более
того, вещество может использоваться для изготовления наркотиков, а также боевых
ракет. Источник: https://censor.net.ua/p3173182
Цензор, шо Вы мелете?! Это описание - образец
рафинированного идиотизмавопиющей некомпетентности.