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 Вестники апокалипсиса, кабминовский цирюльник, верховный правитель. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Вестники апокалипсиса, кабминовский цирюльник, верховный правитель. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Не та хворма, не той центр тяжести...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кабмине закрыли парикмахерскую, в освобожденном помещении обустроят рабочие места для "инвестиционных нянь", - Дубилет

Вестники апокалипсиса, кабминовский цирюльник, верховный правитель. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Мид РФ уполномочен заявить...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это человек, заявляющий о себе как о неонацисте, - спикер МИД РФ Захарова о Зеленском. ВИДЕО

Вестники апокалипсиса, кабминовский цирюльник, верховный правитель. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Верховный правитель

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя"

Вестники апокалипсиса, кабминовский цирюльник, верховный правитель. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Ничего святого...

Вестники апокалипсиса, кабминовский цирюльник, верховный правитель. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Какая разница?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат от СН Брагар написал заявление в полицию на девушек, требовавших выключить российский сериал в автобусе

Вестники апокалипсиса, кабминовский цирюльник, верховный правитель. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Вестники апокалипсиса

Вестники апокалипсиса, кабминовский цирюльник, верховный правитель. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Коротко о движении в правительстве

Вестники апокалипсиса, кабминовский цирюльник, верховный правитель. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Зачем вам это нужно?

Вестники апокалипсиса, кабминовский цирюльник, верховный правитель. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Кина не будет...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новоназначенная глава Госкино Кудерчук была причастна к отмене показов фильмов "Петлюра" и "Червоний" в Запорожье. ФОТО

Вестники апокалипсиса, кабминовский цирюльник, верховный правитель. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Украли идею!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев предлагает Раде ввести 20% налог на услуги от Youtube, Google, Facebook и других международных корпораций

Вестники апокалипсиса, кабминовский цирюльник, верховный правитель. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Никаких уроков из истории Европа, похоже, не вынесла...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянина Толстого выбрали вице-президентом ПАСЕ

Вестники апокалипсиса, кабминовский цирюльник, верховный правитель. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Деньги - высшая европейская ценность....

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3173159
 
   
 Топ комментарии
 
Вава на лисапете войдёт в историю покруче вавы на бранивеке.
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Так собі. Перша нічого кажись. Інше вже затягано для розумних людей.
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Шо настоящего барыгу, янелоха оманского обижают?)
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Вава на лисапете войдёт в историю покруче вавы на бранивеке.
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Літом за доставку теж прийде 497грн? Мда... добре тому хто за пороха два раба заімєл, будуть дрова заготовляти, вони в тій справі майстри
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На Зеленского практически нет фотожаб, это радует.
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Ничего и тебя зебила, скоро вылечит янелох оманский)))
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Психолог ДалайЛамы

@DarkSoulsFan12

·36 мин

Ось ця кугуцька тварина, що досі поздоровляє українців з москальским різдвом, подала заяву на дівчат, що попросили вимкнути російський серіал. Бичара всрана.
Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6850
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Что то с Цензором сегодня - не то Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2298 . Удалили карикатуру на х.йла Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2569 .....! За много лет такого не припомню ..
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