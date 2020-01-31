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 Российские оккупанты установили в Ореховом на Донбассе "ловушку" для коммунальщиков - 240 противопехотных мин. ФОТО

Мины ПМН-2 ("черная вдова") были установлены еще летом. Они срабатывают даже если на них наступит маленький ребенок, и у таких мин нет механизма самоликвидации и перевода из боевого положения в безопасное.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

Мины были расположены рядом с приусадебными участками местных жителей и дорогой общего назначения, по которой все время движется гражданский транспорт.

"Найдено 240 противопехотных мин образца ПМН-2, которые были установлены на площади 60м2, то есть, с плотностью по 4 мины на 1 метр. Оккупанты намеренно создали непроходимую зону вблизи дороги именно на участке, где проложены коммуникационные узлы", — сказано в сообщении.

Российские оккупанты установили в Ореховом на Донбассе ловушку для коммунальщиков - 240 противопехотных мин 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина в ОБСЕ рассказала о российских противопехотных минах на Донбассе. ФОТОрепортаж

На военном сленге мина ПМН-2 называется "Черная вдова". У нее нет механизма самоликвидации и механизма перевода из боевого положения в безопасное.

Российские оккупанты установили в Ореховом на Донбассе ловушку для коммунальщиков - 240 противопехотных мин 02

"Учитывая состояние минного заграждения и состояние внешнего травяного покрова — установлено оно еще летом. Чудом никто из мирного населения не получил повреждений и не получил травм, ведь плотность расположения мин, а это 30 сантиметров друг от друга, не оставили бы никакого шанса человеку", — добавили в оперативно-тактической группировке.

Также на Цензор.НЕТ: С начала российской агрессии на Донбассе подорвавшись на минах погибли 300 гражданских лиц, 27 из них - дети

Российские оккупанты установили в Ореховом на Донбассе ловушку для коммунальщиков - 240 противопехотных мин 03

ПМН-2 — противопехотная фугасная мина нажимного действия. Такие мины изготавливали в СССР и, до недавнего времени, в России, на Брянском химическом заводе и на заводе имени Чапаева в Чебоксарах. ПМН-2 запрещена Оттавской конвенцией 1997 года, подписанной, ратифицированной и выполненной в Украине. С 2005 года в Вооруженных Силах Украины отсутствуют мины данного образца. Россия к Оттавской конвенции не присоединилась и в вооружения их не сняла.
Российские оккупанты установили в Ореховом на Донбассе ловушку для коммунальщиков - 240 противопехотных мин 04
Российские оккупанты установили в Ореховом на Донбассе ловушку для коммунальщиков - 240 противопехотных мин 05
Российские оккупанты установили в Ореховом на Донбассе ловушку для коммунальщиков - 240 противопехотных мин 06

Источник: https://censor.net.ua/p3173148
 
 
 Топ комментарии
 
Есть резерв для разминирования,это сепары и коррупционеры,а в заград отрядах должны быть только члены партии "Слуга Народа"
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Главное, никто из саперов не пострадал!
А мирным жителям Донбаса, хотелось бы посоветовать, начать задумываться над тем,
что они натворили.
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Нужно высадить десант вдоль открытой границы с Россией на оккупированной части Донбасса и таким ковром оперативно закрыть нашу границу
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Ты уже записался в десант?Или только в диванный спецназ?
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Ты уже на uainfo не серешь, забанили за тупость?
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От него несёт парашей, так может говорить только отставной сотрудник КГБ Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі "пастку" для комунальників - 240 протипіхотних мін - Цензор.НЕТ 2703
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Відправити на "історіческую родіну"
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Есть резерв для разминирования,это сепары и коррупционеры,а в заград отрядах должны быть только члены партии "Слуга Народа"
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Кацапы, для такой черновой работы, используют местных аборигенов.
И почему только 21 века?
Они начали с 20 века.
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Главное, никто из саперов не пострадал!
А мирным жителям Донбаса, хотелось бы посоветовать, начать задумываться над тем,
что они натворили.
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с подобной миной немного знаком , на кой ляд их снимали и собирали , и чет не очень напоминает минное поле , площадь меньше 3ки и такая куча
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А чого зібрали? А в якому положенні були ці міни, коли їх знайшли?Якщо в транспортному, то треба зібрати.
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Ага, на другому фото присипані глиною якраз у транспортному положенні... 60м.кв, по 4 на квадрат - норм, одна стопи відриває, падаєш ще на дві-три... Хтось з переляку біжить допомагати і... те саме...
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Це точно не мінування, таке враження, що просто викинули щоб не заморочуватись.
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..собрать всех упоротых киевских синежопых и на разминирование отправить..прогуляются вдоль и поперек по окрестностях дамбаса раднога, выйдут как в той песне, в степь данецкую парниши мордатые и шалавы жопатые и проблема одна закроется...эти тварюки красноперые перекрасившиеся в синежопых, "качали" годами этих тупорылых даунбасят, расеюшку звать, только ни одна бл*дь не осталась со "сваим наротам", что порожняк не гонит, прелести расеюшки - асвабатительницы вкусить..все в кыив биндэравской сдрыснули мигом и жируют на Кончах , морды и жопы наедая..... Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі "пастку" для комунальників - 240 протипіхотних мін - Цензор.НЕТ 5050...
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С такими ценами на коммуналку, с откровенным грабежом населения от теплоэнерго, боюсь что и у нас на коммунальщиков скоро мины будут ставить
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Кацапи воюють тільки з нацистами, мы же братья правда? Кобилу яка їхала з Італії в луцькому автобусі, водія автобуса, попа якии відмовився відспівувати ''кіборга'', всіх цих ''братьев'' в шеренгу і вперед, братські міни вибухають тільки під нацистами.
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Оккупанты не хотят платить за коммунальные услуги! Как это жестоко
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ну что, русское говно!
расскажите про "арсеналы, захваченные у отступавших ВСУ", если на вооружении Украины таких мин НЕТ ВООБЩЕ.
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