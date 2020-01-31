 Российские оккупанты установили в Ореховом на Донбассе "ловушку" для коммунальщиков - 240 противопехотных мин. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

Мины были расположены рядом с приусадебными участками местных жителей и дорогой общего назначения, по которой все время движется гражданский транспорт.

"Найдено 240 противопехотных мин образца ПМН-2, которые были установлены на площади 60м2, то есть, с плотностью по 4 мины на 1 метр. Оккупанты намеренно создали непроходимую зону вблизи дороги именно на участке, где проложены коммуникационные узлы", — сказано в сообщении.

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На военном сленге мина ПМН-2 называется "Черная вдова". У нее нет механизма самоликвидации и механизма перевода из боевого положения в безопасное.

"Учитывая состояние минного заграждения и состояние внешнего травяного покрова — установлено оно еще летом. Чудом никто из мирного населения не получил повреждений и не получил травм, ведь плотность расположения мин, а это 30 сантиметров друг от друга, не оставили бы никакого шанса человеку", — добавили в оперативно-тактической группировке.

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ПМН-2 — противопехотная фугасная мина нажимного действия. Такие мины изготавливали в СССР и, до недавнего времени, в России, на Брянском химическом заводе и на заводе имени Чапаева в Чебоксарах. ПМН-2 запрещена Оттавской конвенцией 1997 года, подписанной, ратифицированной и выполненной в Украине. С 2005 года в Вооруженных Силах Украины отсутствуют мины данного образца. Россия к Оттавской конвенции не присоединилась и в вооружения их не сняла.





