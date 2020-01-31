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Все про:протест (4621) Чернигов (437) туберкулез (63) медреформа (8)

 Медики пикетировали заседание комитета ВР по вопросам здравоохранения в здании черниговской ОГА. ФОТО

Сотрудники работников Черниговского областного медицинского центра социально значимых и опасных болезней, его отделения в Нежине и детского противотуберкулезного санатория "Зеленая роща" требовали не допустить уничтожения фтизиатрической службы в регионе.

В здании черниговской ОГА проходило выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наши требования — оставить противотуберкулезную службу Украины на финансировании за счет государственного бюджета; не допустить резкого обострения эпидемической ситуации с туберкулезом; согласовать между собой такие нормативные акты, как государственная стратегия развития системы противотуберкулезной медицинской помощи населению Украины и закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения"; включить в программу медицинских гарантий на 2020 год санаторное лечение детей с туберкулезом и людей из групп риска этого заболевания", — пояснил председатель профсоюза медицинского центра Дмитрий Курилов.

Медики пикетировали заседание комитета ВР по вопросам здравоохранения в здании черниговской ОГА 01Медики пикетировали заседание комитета ВР по вопросам здравоохранения в здании черниговской ОГА 02

Читайте на Цензор.НЕТ: 160 тысяч человек в год мы могли бы спасти, если бы у нас была более эффективная система медицинской помощи, - Гончарук

По его словам, озвученные требования изложены в обращении, которое передадут народным депутатам.

Реализация второго этапа медреформы предусматривает увольнение около 800 сотрудников противотуберкулезных учреждений Черниговщины. Это означает фактическую ликвидацию фтизиатрической службы в регионе, сказал директор областного центра социально значимых и опасных болезней Николай Дейкун.

Дейкун внес в комитет свои предложения по финансированию таких заведений, но пока они не нашли поддержки у присутствующих народных депутатов.

Также на Цензор.НЕТ: Всемирная организация здравоохранения одобрила украинскую медреформу

Медики пикетировали заседание комитета ВР по вопросам здравоохранения в здании черниговской ОГА 03
Медики пикетировали заседание комитета ВР по вопросам здравоохранения в здании черниговской ОГА 04

Источник: https://censor.net.ua/p3173142
 
   
 Топ комментарии
 
Так вам же Супрун не подобалась?)))) Жрі-тє
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Дурные эти медики сами за бубочку голосовали а теперь скиглять!
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Дурные эти медики сами за бубочку голосовали а теперь скиглять!
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туберкулез как и кровь донорскую отдать частнику-просто "нет средств!"
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А при Порошенко хватало. Зепбобики говорят Порошенко крав. Теперь Порошенко не крадет но денег не хватает. Вопрос кто сейчас крадет больше чем Порошенко?!
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Владислав Носковский А що, повинна сподобатись Супрун, якщо ці не подобаються? Вони мені не подобаються, ні ці, ні ті.
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А конкретно розповісти за що тебі Супрун не подобалась можеш? Тільки агітки Г+Г мені не розповідай!
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А мені медицина при Супрун подобалась. Хелсі, у поліклініці капремонт зробили, закупили нове обладнання для хірургії.
Основне, що закидали Супрун- що вона закінчила коледж. А в голові дрімучого ідіота коледж - це типу училища. Хоча в США коледж є ВНЗ. Більше нічого пред'явити їй не могли. А, ще до її зовнішності у ідіотів були претензії.
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Снігу і морозу цього року не буде! І так 73% відморожених... куди ще!

Вітання мєдікам, що вибрали пєдіків.
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Почему министр с нянькой министра радутским ещё не там?
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Такие сокращения , прикрытые медреформой супрунихи, происходят по всей стране! Всё делается для прихватизации медицины! Психбольницы планируют перевести на самоокупаемость! В г. Сватово сокращают 255 человек в психиатрической больницы и 150 с районной! При этом уже 60 сокращено! И эта морда зеленая на стадионе кричала что реформа супрунши --это геноцид, сам проводит тотальное уничтожение всего!
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С твого высегра я понял что Супруниха гадит! А в штаны Зеленскому она тоже нагадила?
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Уже виден результат сокращения в психбольницах...,по твоему талантливому произведению....и хамству ....Не в курсе ,не встрявай в разговор!
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А поведение и хамство это психические заболевания? Походу у вас было самое лучшее Совковое образование вперемешку с бесплатным трудом! Ну да ладно если вате возразить нечего она переходит на личности типа "Сам дурак". А с тобой я разговариваю языком понятным тебе что-бы ты не напрягал свой скудный мозг да к тому-же отравленный пропагандой!
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там еще тюрьмы (тьфу!тфу!)частные на подходе Медики пикетировали заседание комитета ВР по вопросам здравоохранения в здании черниговской ОГА - Цензор.НЕТ 1294
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ШОК! В Україні масово зникають люди!Цілі родини! Їх розшукують- марно! Люди,які голосували за Зе і Слуг,відгукніться ! Де зникли?
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молча забились по щелям жрут кактус и плачут Медики пикетировали заседание комитета ВР по вопросам здравоохранения в здании черниговской ОГА - Цензор.НЕТ 8145
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Ага и не говори кого не встречаю из ЗЕбобиков все говорят или не ходили на выборы или голосовали за Порошенко Медики пикетировали заседание комитета ВР по вопросам здравоохранения в здании черниговской ОГА - Цензор.НЕТ 2565
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Сьогодні пікетували Міністерство освіти вчителі Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного через невиплату зарплат.
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Так їм і 4000₴ не виплачують. Але ваш пост наводить на певне відкриття. Тепер розуміло чого зелох говорив про 4 тисячі доларів. Бо легко маніпулювати, замінивши знак гривні ₴ на знак долара $ не змінюючи цифри.
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