 Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров. ФОТОрепортаж

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.
"Верующие мусульмане, совершившие пятничный намаз в мечети Исламского культурного центра "Альраид", который находится в Киеве на улице Дегтяревской, столкнулись с вопиющим и массовым нарушением прав человека: на выходе из двора мечети их ждали сотрудники государственной миграционной службы (на фотографии в неоново-зеленых жилетах) и экипированные спецсредствами и оружием сотрудники полиции, приехавшие на 2 автобусах", — написал Чубаров.
По его словам, выходившие со двора мечети мусульмане вынуждены были предъявлять документы. Свои действия сотрудники миграционной службы якобы пояснили рейдом по выявлению нелегальных мигрантов.
Читайте также: Механизм переправки нелегальных мигрантов из Центральной Азии через Россию в Украину блокировали на Луганщине, - СБУ. ФОТО
Чубаров попросил всех участников случившегося написать об этом на адрес Меджлиса.
"Также мы призываем всех, кто молится в субботу в синагогах, в воскресенье — в церквях или молитвенных домах, информировать нас о подобных унижение, если таковые, не дай Всевышний, случатся с ними ..." — добавил он.
4 год ·
У Києві є дві головні мечеті. Одна, промосковська, на Татарці. Друга, проукраїнська (і промекканська) на Дехтярівській.
Перша в чудових стосунках з СБУ, колишнім і нинішнім і з керівництвом держави.
Друга, куди вчащають зокрема й північнокавказці, які воюють добровольцями на сході України, періодично піддається репресіям, обшукам, тиску.
В цю хвилину там триває черговий обшук. Шукають колишніх бійців північнокавказького спротиву, щоб видати їх московії.
Оцей хлопець керує репресіями на місці.
поклона твоего мало...
и не вписывайся за народ Украины раб...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/18/7209478/
И шо? Аллах не предупредил? Косяк. Ну, наверное, отмажет. А если нет, то, значит, по его наводке.
Так что зрада 100%.
Есть идея, делать облаву у синогоги, да всех с добавленным особым гражданством к ответу по закону, есть подозрение, если по букве, то нарушителей будет в разы больше.