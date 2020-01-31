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Все про:ислам (120) мечеть (58) нелегалы (277) Нацполиция (10827) Чубаров (801) мусульмане (224) ГМС (14)

 Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров. ФОТОрепортаж

На выходе из исламского культурного центра "Альраид" мусульман ожидали сотрудники Государственной миграционной службы и 2 автобуса вооруженных полицейских.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Верующие мусульмане, совершившие пятничный намаз в мечети Исламского культурного центра "Альраид", который находится в Киеве на улице Дегтяревской, столкнулись с вопиющим и массовым нарушением прав человека: на выходе из двора мечети их ждали сотрудники государственной миграционной службы (на фотографии в неоново-зеленых жилетах) и экипированные спецсредствами и оружием сотрудники полиции, приехавшие на 2 автобусах", — написал Чубаров.

По его словам, выходившие со двора мечети мусульмане вынуждены были предъявлять документы. Свои действия сотрудники миграционной службы якобы пояснили рейдом по выявлению нелегальных мигрантов.

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Чубаров попросил всех участников случившегося написать об этом на адрес Меджлиса.

"Также мы призываем всех, кто молится в субботу в синагогах, в воскресенье — в церквях или молитвенных домах, информировать нас о подобных унижение, если таковые, не дай Всевышний, случатся с ними ..." — добавил он.

Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров 01
Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров 02
Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров 03
Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров 04
Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров 05
Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров 06
Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров 07
Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров 08

Источник: https://censor.net.ua/p3173118
 
 
 Топ комментарии
 
Олег Анатолиевич - на колени встань...
поклона твоего мало...
и не вписывайся за народ Украины раб...
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Ох ЗЕЛЯ доиграется Я что то не помню в Украине конфликтов на религиозной почве. Кому то хочется их устроить!
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Дмитро Корчинський
4 год ·

У Києві є дві головні мечеті. Одна, промосковська, на Татарці. Друга, проукраїнська (і промекканська) на Дехтярівській.
Перша в чудових стосунках з СБУ, колишнім і нинішнім і з керівництвом держави.
Друга, куди вчащають зокрема й північнокавказці, які воюють добровольцями на сході України, періодично піддається репресіям, обшукам, тиску.

В цю хвилину там триває черговий обшук. Шукають колишніх бійців північнокавказького спротиву, щоб видати їх московії.
Оцей хлопець керує репресіями на місці.

Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3371
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Ох ЗЕЛЯ доиграется Я что то не помню в Украине конфликтов на религиозной почве. Кому то хочется их устроить!
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а ВАМ не кажется специально начинают стравливать по бес пределу полиция против волонтеров военнослужащих раскачивают ситуацию взрыва общества а эти дятлы СН этому способствуют
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Ты идиот и не лечишся,их что теперь проверять нельзя?
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мусульмане они к Богу пришли, между прочим, а не в полицию
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Дмитро Корчинський
4 год ·

У Києві є дві головні мечеті. Одна, промосковська, на Татарці. Друга, проукраїнська (і промекканська) на Дехтярівській.
Перша в чудових стосунках з СБУ, колишнім і нинішнім і з керівництвом держави.
Друга, куди вчащають зокрема й північнокавказці, які воюють добровольцями на сході України, періодично піддається репресіям, обшукам, тиску.

В цю хвилину там триває черговий обшук. Шукають колишніх бійців північнокавказького спротиву, щоб видати їх московії.
Оцей хлопець керує репресіями на місці.

Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3371
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Совершенно правильно. Вот за это полиции от народа Украины земной поклон.
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Олег Анатолиевич - на колени встань...
поклона твоего мало...
и не вписывайся за народ Украины раб...
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И что,в чем проблема предъяви документы и иди ,не в мечети же бомбили, а возле....или у мусульман какието преференции ?
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Вам не здається дивним,що такі рейди не проводять біля московських мечетей рпц ? Адже там можна наловити не тільки нелегалів,але й контрабандистів,торговців наркотою,педофілів...А терористів і шпигунів,-так пачками ошиваються !
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Зелений - колір Ісламу. Слугам народу конкуренція не потрібна.
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нелегалов конечно паковать надо, но не так и не тех
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/18/7209478/
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То есть нелегал это не нарушение закона?
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Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров.

И шо? Аллах не предупредил? Косяк. Ну, наверное, отмажет. А если нет, то, значит, по его наводке.
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А что не так,это их работа,они проверяли в мечети или за пределами?
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В следующий раз ,устроят облаву под твоей синагогой, Боря.
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Мирослав, не важливо, де буде облава, але нелегалам нічого робити в Україні....
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Ну трендец нашли место для борьбы с нелегалами , ментов орки по среди бела дня расстреливают и хоть бы какой мудак попытался выяснить как боевик да еще и разведчик из ДыРки в Киеве оказался и что тут готовил , но то ж мелочи . Ну так по той же схеме пусть под церковь кацапского сатаната подъедут и там у всех доки проверят , по тому что заехать на любой базар где нелегалов на эшелон грузить надо , а не в автобус им явно слабо.
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копов и кто отдал приказ одобряю , чурок все больше и больше , и вобще нах нам мечети
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свобода віросповідання.... куди хочеш, туди й ідеш.... а нелегалів - нафіг з України
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Ну это были правильные негелалы, возможно они даже платили правильную мзду правильным покровителям.
Так что зрада 100%.
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если выявили хоть парачку нелегалов, то хорошо.
Есть идея, делать облаву у синогоги, да всех с добавленным особым гражданством к ответу по закону, есть подозрение, если по букве, то нарушителей будет в разы больше.
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За які кошти Янелох літав в Оман?! Ось де треба притягти закон! А то у вас закони використовують якось вибірково!
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Чому не влаштовують облави під верховную радою на депутатів з неукраїнським громадянством?!
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волчари позорнийє!!! На святойє замахнулісь! Гдє тєпєрь будєтє іскать міротворцев???
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Рюзьге свинка тут как тут-какает...а если Махмуд узнаёт?
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сволочам мєнтовскім нікакой пощади!!!
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прі любой возможності кончі мєнта! Полюцаям, прокурвам, судакам, дєпутанам, міністерам і гебешнікам - полний саботаж всєм вєтвям рєжима Зє!льоной плєсєні!!!
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Так а если есть документы то в чем проблема?
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Среди попов киевской и почаевской лавр надо облаву провести. Там нелегалов выше крыши.
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там тільки кацапські попи з фсбшними ксівами
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