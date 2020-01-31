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 В Киеве выявлена сеть борделей, замаскированных под массажные салоны, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители прекратили деятельность сети борделей, замаскированных под массажные салоны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Главный организатор - 38-летний уроженец Днепропетровской области, который занимался обустройством мест для оказания сексуальных услуг - получал 65% прибыли. Кроме того, с помощью скрытой видеокамеры, вмонтированной в зеркало, он организовал незаконную видеосъемку клиентов, которые пользовались услугами проституток. Час развлечений с девушками стоил от 650 до 10 тыс. гривен, а прибыль за все время деятельности салонов составляла около 17 млн грн", - рассказали в полиции.

В Киеве выявлена сеть борделей, замаскированных под массажные салоны, - Нацполиция 01

Смотрите: 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве выявлена сеть борделей, замаскированных под массажные салоны, - Нацполиция 02

Организатору помогали жительница г. Днепр 1989 г.р., а также уроженки Запорожской области 1992 и 1995 г.р., выполнявшие роль администраторов. Двое фигурантов задержаны.

В Киеве выявлена сеть борделей, замаскированных под массажные салоны, - Нацполиция 03
В Киеве выявлена сеть борделей, замаскированных под массажные салоны, - Нацполиция 04

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным подозрения и избрание меры пресечения.

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В Киеве выявлена сеть борделей, замаскированных под массажные салоны, - Нацполиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3173111
 
 
 Топ комментарии
 
В Киеве выявлена сеть борделей, замаскированных под массажные салоны, - Нацполиция.

И шо? Тут один под Верховную Раду и один - под офис президента замаскировали.
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Ограничивать человека в праве выбора недемократично !
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Тут скорее не выбор, а направление: вперёд или взад.
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В Киеве выявлена сеть борделей, замаскированных под массажные салоны, - Нацполиция.

И шо? Тут один под Верховную Раду и один - под офис президента замаскировали.
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Так ето офис Минстеця, переформатировался в связи с сокращением бюджетного финансирования.
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Странно, а почему Аваков от зЕлёных легализации казино добился, а "массажных" салонов неь? Или дело времени?
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произошла чудовищная ошибка! это же инвест-няни!
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Зачем лица зарисовали? Хочется же всех посмотреть.
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У всьому світі борделі \ масажними салонами, звикніть вже до того!!!
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Почему сразу бордель? Это такой массаж. Просто массируют не совсем то, и не совсем тем, как принято при обычном массаже.
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от якого хрєна боротися з проституцією??? Легалізувати!!! Вивести з-під криші управи та перевести в цивілізовану сферу
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тоді у ЗЕленіх піторасів путлера взагалі перемог не буде
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як що до пі.ди доберется податкова ,то ніяка пі.да не витримає!
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Обои "вырви глаз". Да и девушки не очень.
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Да такого во всех городах полно,не только в Киеве.
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А нужно было предоставлять ан_льные услуги. А они "низя" и "табу" . Вот и прикрыли.
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Скільки цього разу з бюджету на орал під прикриттям виділили?
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а сталічнийє апєратівніки не пробували ловити злочинців, а не дєвачєк. Ну, панятно - бандітів ловити опасно і трудно. А дєвачєк лєгко, уютно і пріятно
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Найстрашніше тут, що податків не платили. А тему треба було б давно цивілізовано закрити.
Звернули увагу, шеврон "Поліція особливого призначення"? Наша служба и опасна и трудна.
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ордена вьіявителям хоть вьіпишут?
дебильі млять, вьі бандитов ловить не пробовали?
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никто б не догадался шо такое может быть в салоне...молодці поліція
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Ну конечто замаскированные под массажные салоны. Не под авторемонтные мастерские же!
А жаль что замазали лица девушек. На красивые лица всегда приятно смотреть.
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Хоть кто то в государстве хочет работать, так и им не дают.
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