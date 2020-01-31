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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Иностранец ездил по Киеву с гранатой в кармане. Начато уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве полиция задержала иностранца с гранатой. Начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Во время отработки территории на улице Олены Пчилки работники полка полиции особого назначения остановили автомобиль. При поверхностной проверке правоохранители изъяли из кармана куртки пассажира предмет, похожий гранату РГД-5 и запал к ней", - сказано в сообщении.

Иностранец ездил по Киеву с гранатой в кармане. Начато уголовное производство, - полиция 01

Как сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко, владельцем изъятых предметов оказался 30-летний гражданин другого государства: "Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Боеприпас направили на экспертизу и устанавливаем его происхождения".

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Иностранец ездил по Киеву с гранатой в кармане. Начато уголовное производство, - полиция 02

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Иностранец ездил по Киеву с гранатой в кармане. Начато уголовное производство, - полиция 03
Фото: сайт полиции Киева

Источник: https://censor.net.ua/p3173040
 
 
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с гранатою в кармане и чекою в руке....
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сувенирную крашенку купил на андреевском?
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Ну капец, иностранец с гранатой.
да почти каждый божий день в каком нибудь населённом пункте, кидают и взрывают гранаты...
Да и вообще, уже почти каждый добропорядочный гражданин должен иметь гранату в кармане для самообороны )), особенно в воющей стране.
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если "иносрацен" был бы не из рабсеи , страну "иносранца " озвучили б Іноземець їздив Києвом із гранатою в кишені. Розпочато кримінальне провадження, - поліція - Цензор.НЕТ 1633
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А щем отличается иностранец от жител другой государства?
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Так страна у нас такая. Не знаешь когда на тебя рашистская ДРГ нападет или мусора Авакова.
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Совсем британцы распоясались - с гранатами по Киеву разъезжают.
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