 ГБР выявило преступную схему экспорта орехов с участием должностных лиц ГФС. Ущерб бюджету - 15 млн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Предварительная сумма ущерба государственному бюджету составляет более 15 миллионов гривен.
В данный момент ГБР проводит 10 обысков в органах ГФС, на таможенных постах, а также по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к этой схеме. Уже выявлены документы, которые могут свидетельствовать о незаконной деятельности.
Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью и служебным положением), ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица), ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от слать налогов, сборов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).
Схема орехов, янтаря + добыча, древесины + добыча...... Сажать и сажать..... А кто то тюрьмы сокращать собирается.....
Два роки тому, за рахунок монополізації "ринку", (по слухам вінницьких) закупівельні ціни на горіхи знизили вдвічі, що привело до надприбутків .
А зараз іде рейдерське захоплення халявного потоку грошей, ліцами нової морди!
Це дуже добрий потік грошей, особливо з урахуванням що після минулого "рАзоблАчєнія" закупівельні ціни знизили вдвічі!
Шо они там экспортируют?
Мне за один орех заплатили 5 000 !
Даже день нагибаться.
Доходить до того що треба буде віддавати туалетний папір після використування.