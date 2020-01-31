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 Происшествия
  2025  48
Все про:экспорт (584) ГФС (3497) орехи (12) ГБР (907)

 ГБР выявило преступную схему экспорта орехов с участием должностных лиц ГФС. Ущерб бюджету - 15 млн. ФОТО

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований разоблачили преступную схему группы лиц с участием Государственной фискальной службы, которые незаконно организовали экспорт грецких орехов через таможенную границу с уклонением от уплаты налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предварительная сумма ущерба государственному бюджету составляет более 15 миллионов гривен.

В данный момент ГБР проводит 10 обысков в органах ГФС, на таможенных постах, а также по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к этой схеме. Уже выявлены документы, которые могут свидетельствовать о незаконной деятельности.

ГБР выявило преступную схему экспорта орехов с участием должностных лиц ГФС. Ущерб бюджету - 15 млн 01
ГБР выявило преступную схему экспорта орехов с участием должностных лиц ГФС. Ущерб бюджету - 15 млн 02

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Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью и служебным положением), ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица), ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от слать налогов, сборов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

Источник: https://censor.net.ua/p3173038
 
 
 Топ комментарии
 
Это те же орехи, которые СБУ разоблачила несколько лет назад? ГБР выявило преступную схему экспорта орехов с участием должностных лиц ГФС. Ущерб бюджету - 15 млн - Цензор.НЕТ 9781
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Ой сколько у вас работы.....
Схема орехов, янтаря + добыча, древесины + добыча...... Сажать и сажать..... А кто то тюрьмы сокращать собирается.....
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Но никак не выявит преступную схему импорта газа.
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Ой сколько у вас работы.....
Схема орехов, янтаря + добыча, древесины + добыча...... Сажать и сажать..... А кто то тюрьмы сокращать собирается.....
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Вішати,, вішати й вішати.......... Офігенна буде для для держбюджету економія.
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Та це потоки госпІдорів змінюють!
Два роки тому, за рахунок монополізації "ринку", (по слухам вінницьких) закупівельні ціни на горіхи знизили вдвічі, що привело до надприбутків .
А зараз іде рейдерське захоплення халявного потоку грошей, ліцами нової морди!
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Садить и еще раз садить-- без дебильных залогов и с арестом майна до третьего колена ГБР выявило преступную схему экспорта орехов с участием должностных лиц ГФС. Ущерб бюджету - 15 млн - Цензор.НЕТ 8678
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так всех под личное обязательство отпустят))
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Но никак не выявит преступную схему импорта газа.
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А чому тільки газу? А наркотики а ліки а бурштин а ліс а пісок...а а а а а а???
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"Борються" - самі з собою "борються" а результатів як не було так і немає! А вони все "борються" хохлам на радість!!!
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Та ніхто ні з ким не бореться! Це на старі потоки грошей. приходять нові госпІдори! ДБР виявило злочинну схему експорту горіхів за участю посадових осіб ДФС. Збитки для бюджету - 15 млн - Цензор.НЕТ 2081
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З Греції. Там все є. (с) І назва горіхів на це натякає.
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Все є в "Принципі", мережі магазинів в Кам"янці. (з онехдоту)
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Корупція була і буде, а дурні повірили зебілам, що ті подолають корупцію.
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Это те же орехи, которые СБУ разоблачила несколько лет назад?
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Тоді "рАзоблАчєнія" були (по слухам) на користь вінницьких, тепер "рАзоблАчєнія" само собою, на користь криворізьких...
Це дуже добрий потік грошей, особливо з урахуванням що після минулого "рАзоблАчєнія" закупівельні ціни знизили вдвічі!
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Чого? Горіхи підпорядковуються центральному апарату? А на кому же тоді серйозні справи?
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Експортували коксові горіхи а навзамін ввозили во-Лоські. На ці два відсотки й жили.
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Следующий успех - разгром гороховой мафии. ГБР выявило преступную схему экспорта орехов с участием должностных лиц ГФС. Ущерб бюджету - 15 млн - Цензор.НЕТ 4789
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канхветы шоколадного петрика залишились без горішків. яке горе
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В кондитерці, в основному використовують інші види горіхів. Так що радості для ЗЕбілів в цій новині мало.
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эти орехи ввозят исключительно для использования в кондитерском производстве.
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Не понял ,Нефедов же заявлял что обортней в погонах нет ,все уже новое .... ГБР выявило преступную схему экспорта орехов с участием должностных лиц ГФС. Ущерб бюджету - 15 млн - Цензор.НЕТ 501.... алё ,что это за дела ?
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В этом сезоне орехи вообще ничего не стоят и их никто не собирал.
Шо они там экспортируют?
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Я даже заплатил 500 грн человеку, который срезал мне орех, который затенял грядки с зеленью.
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Ну ты и жмот!
Мне за один орех заплатили 5 000 !
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Ну, не всем же везёт срезать орехи во дворе у фирташа!
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Так эти схемы давно уже показал Саакашвили. Поэтому не ГБР их "выявили".
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Ущерб бюджету - 15 млн./ Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн.
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ой...а сколько стоят орехи.?.. ну... сколько ж надо тонн орехов... на 15 млн?
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6 000 $ (150 000грн) тонна в очищенном виде на границе (целыми примерно 2,5 тонны)
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Надоями у корів займіться, довб.би... 15 лямів у гривнях, це має бути рівнем районної поліції, а не центрального апарату ДБР!
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Позор на всю страну!!! Идиоты !.За экспорт надо платить налоги.Орехов.Куда мы катимся?.Как не стыдно Зеленскому?.Это борьба с украинскими бабушками и дедушками,которые не знают куда деть эти вонючие орехи.Ещё худшая беда с мёдом.Украина затоварена орехами и мёдом.Барыгам всё равно.Власти всё равно.Сегодня Зеленский у Прмпео выпрашивал для ахметки квоты на металл.Медовый месяц кончился?Можно драть с украинцев 5шкур?.Любой экспорт надо поощрять,тем более ,который кормит самозанятых.Просто не укладывается в голове вся аморальность карательных органов.
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Ореховые белки снова в строю.Саакашвили сообщите.
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Дожились,перевозка відвалу із Мужіївського золотого рудника не являється контробандою а горіхи вбивають єкономіку України.
Доходить до того що треба буде віддавати туалетний папір після використування.
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